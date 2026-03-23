সিঙ্গল চার্জে যাবে 900 কিমি, নতুন EV লঞ্চ করল Xiaomi
Published : March 23, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দরাবাদ : মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা Xiaomi লঞ্চ করল তাদের অতি জনপ্রিয় সেডান SU7 এর 2026 মডেল ৷ নতুন EV তে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ পাশাপাশি কাঠামোগত পরিবর্তন এবং অতি আরামদায়ক প্রিমিয়াম কেবিন তৈরি করা হয়েছে ৷ যাতে গাড়ির চালক এবং সহযাত্রীদের ভ্রমণ অতি আরামদায়ক হয় ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে সিঙ্গেল চার্জে 900 কিমি পর্যন্ত যেতে পারে ৷
2026 Xiaomi SU7: Design and Structural Updates
The new-generation #XiaomiSU7 is officially launched! The new colors look amazing, and the upgraded driving experience really surprised me. #XiaomiEV pic.twitter.com/aYIwtylIc7— Xu Fei (@XuFei_Xiaomi) March 20, 2026
সামনের এয়ার ইনটেক অংশে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ সেখানে ফ্রন্ট গ্রিলের মধ্যে 4D মিলিমিটার-ওয়েভ রাডার (4D millimetre-wave radar) সংযুক্ত করা হয়েছে । ব্রেক কুলিং ডাক্টগুলি তুলনামূলক বড় করা হয়েছে। এছাড়াও, হুইল ডিজাইনে নতুনত্ত্ব আনা হয়েছে এবং কালার অপশনও বাড়ানো হয়েছে ৷ নতুন SU7 এর ডিজাইনের অনেকাংশ SU7 Ultra এবং YU7 SUV-এর থেকে নেওয়া হয়েছে ।
স্ট্রাকচারের দিক থেকেও আরও মজবুত করা হয়েছে গাড়িটি ৷ Xiaomi জানিয়েছে নতুন SU7-এর বডির 90 শতাংশ এখন আল্ট্রা-হাই-স্ট্রেংথ স্টিল (ultra-high-strength steel) এবং অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে তৈরি ৷ যা গাড়িকে আরও মজবুত করে তোলে ৷ এই ইলেকট্রিক সেডানে এখন হিডেন ইন্টিগ্রেটেড রোল কেজ (hidden integrated roll cage) যোগ করা হয়েছে। এছাড়া, চিনের সাম্প্রতিক নিয়মকানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে 2026 Xiaomi SU7 গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে ৷ দরজার হ্যান্ডেলগুলোতে এখন মেকানিক্যাল কেবল মেকানিজম (mechanical cable mechanism) দেওয়া হয়েছে । এই পরিবর্তনগুলি গাড়িটিকে আরও নিরাপদ, আধুনিক এবং নিয়ন্ত্রক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছে।
2026 Xiaomi SU7: Interior and Comfort
Xiaomi সর্বশেষ EV-এর ইন্টেরিওর আরও আরামদায়ক করা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি আরও উন্নতমানের ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ হিটেড এবং ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট (heated and ventilated front seats) দেওয়া হয়েছে। ড্রাইভারের সিটে রয়েছে ১৮-ওয়ে ইলেকট্রিক অ্যাডজাস্টমেন্ট (18-way electric adjustment) এবং নতুন পাওয়ার্ড লেগ রেস্ট (powered leg rest) রয়েছে ৷ যা ৬০ মিলিমিটার পর্যন্ত এক্সটেনশন ট্রাভেল (extension travel) দিতে পারবে ৷ এর ফলে যাত্রী এবং চালক উভয়েই আরামদায়ক যাত্রা করতে পারবে ৷