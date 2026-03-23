ETV Bharat / technology

সিঙ্গল চার্জে যাবে 900 কিমি, নতুন EV লঞ্চ করল Xiaomi

সামনের এয়ার ইনটেক অংশে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ সেখানে ফ্রন্ট গ্রিলের মধ্যে 4D মিলিমিটার-ওয়েভ রাডার (4D millimetre-wave radar) সংযুক্ত করা হয়েছে ।

2026 Xiaomi SU7 Revealed With 900 km Range and Major Tech Upgrade
নতুন EV লঞ্চ করল Xiaomi
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 23, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা Xiaomi লঞ্চ করল তাদের অতি জনপ্রিয় সেডান SU7 এর 2026 মডেল ৷ নতুন EV তে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ পাশাপাশি কাঠামোগত পরিবর্তন এবং অতি আরামদায়ক প্রিমিয়াম কেবিন তৈরি করা হয়েছে ৷ যাতে গাড়ির চালক এবং সহযাত্রীদের ভ্রমণ অতি আরামদায়ক হয় ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে সিঙ্গেল চার্জে 900 কিমি পর্যন্ত যেতে পারে ৷

2026 Xiaomi SU7: Design and Structural Updates

সামনের এয়ার ইনটেক অংশে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ সেখানে ফ্রন্ট গ্রিলের মধ্যে 4D মিলিমিটার-ওয়েভ রাডার (4D millimetre-wave radar) সংযুক্ত করা হয়েছে । ব্রেক কুলিং ডাক্টগুলি তুলনামূলক বড় করা হয়েছে। এছাড়াও, হুইল ডিজাইনে নতুনত্ত্ব আনা হয়েছে এবং কালার অপশনও বাড়ানো হয়েছে ৷ নতুন SU7 এর ডিজাইনের অনেকাংশ SU7 Ultra এবং YU7 SUV-এর থেকে নেওয়া হয়েছে ।

2026 Xiaomi SU7 Revealed With 900 km Range and Major Tech Upgrade
সিঙ্গল চার্জে যাবে 900 কিমি

স্ট্রাকচারের দিক থেকেও আরও মজবুত করা হয়েছে গাড়িটি ৷ Xiaomi জানিয়েছে নতুন SU7-এর বডির 90 শতাংশ এখন আল্ট্রা-হাই-স্ট্রেংথ স্টিল (ultra-high-strength steel) এবং অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে তৈরি ৷ যা গাড়িকে আরও মজবুত করে তোলে ৷ এই ইলেকট্রিক সেডানে এখন হিডেন ইন্টিগ্রেটেড রোল কেজ (hidden integrated roll cage) যোগ করা হয়েছে। এছাড়া, চিনের সাম্প্রতিক নিয়মকানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে 2026 Xiaomi SU7 গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে ৷ দরজার হ্যান্ডেলগুলোতে এখন মেকানিক্যাল কেবল মেকানিজম (mechanical cable mechanism) দেওয়া হয়েছে । এই পরিবর্তনগুলি গাড়িটিকে আরও নিরাপদ, আধুনিক এবং নিয়ন্ত্রক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছে।

2026 Xiaomi SU7 Revealed With 900 km Range and Major Tech Upgrade
সামনের এয়ার ইনটেক অংশে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে

2026 Xiaomi SU7: Interior and Comfort

Xiaomi সর্বশেষ EV-এর ইন্টেরিওর আরও আরামদায়ক করা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি আরও উন্নতমানের ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ হিটেড এবং ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট (heated and ventilated front seats) দেওয়া হয়েছে। ড্রাইভারের সিটে রয়েছে ১৮-ওয়ে ইলেকট্রিক অ্যাডজাস্টমেন্ট (18-way electric adjustment) এবং নতুন পাওয়ার্ড লেগ রেস্ট (powered leg rest) রয়েছে ৷ যা ৬০ মিলিমিটার পর্যন্ত এক্সটেনশন ট্রাভেল (extension travel) দিতে পারবে ৷ এর ফলে যাত্রী এবং চালক উভয়েই আরামদায়ক যাত্রা করতে পারবে ৷

TAGGED:

2026 XIAOMI SU7
2026 XIAOMI SU7 PRICE
2026 XIAOMI SU7 LAUNCH
2026 XIAOMI SU7 SPECIFICATIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.