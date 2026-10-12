2026 tvs radeon লঞ্চ করল ভারতে, 70 হাজারের এই বাইকটি কি আপনার জন্য বেস্ট হতে পারে ? জানুন
বেস ভ্যারিয়েন্টের দাম 67,100 টাকা। DIGI Drum ভ্যারিয়েন্টের দাম 70,100 টাকা এবং টপ-স্পেক DIGI Disc ভ্যারিয়েন্টের দাম 73,100 টাকা।
Published : October 12, 2026 at 8:50 PM IST
হায়দরাবাদ : উৎসবের মরশুমে ভারতের বাজারে 2026 সালের নতুন Radeon লঞ্চ করল TVS Motor। এই কমিউটার মোটরসাইকেলের এক্স-শোরুম দাম শুরু হচ্ছে 67100 টাকা থেকে। নতুন মডেলে রয়েছে LED লাইটিং, নতুন রঙের বিকল্প এবং আপডেটেড গ্রাফিক্স। তবে বাইকের ইঞ্জিন ও যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।
নতুন TVS Radeon মোট তিনটি ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে। বেস ভ্যারিয়েন্টের দাম 67,100 টাকা। DIGI Drum ভ্যারিয়েন্টের দাম 70,100 টাকা এবং টপ-স্পেক DIGI Disc ভ্যারিয়েন্টের দাম 73,100 টাকা। সব দামই এক্স-শোরুম।
নতুন LED লাইটিং ও রঙের বিকল্প
2026 সালের TVS Radeon-এর অন্যতম বড় পরিবর্তন হল এর লাইটিং সেটআপ। নতুন মডেলে LED হেডল্যাম্পের সঙ্গে রয়েছে Daytime Running Light (DRL)। পিছনে দেওয়া হয়েছে ছয়টি উল্লম্ব লাইটিং এলিমেন্ট-সহ LED টেলল্যাম্প। পাশাপাশি, বাইকের সামনের ও পিছনের দুই দিকেই রয়েছে LED টার্ন ইন্ডিকেটর।
নতুন Radeon-এর বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টে একাধিক রঙের বিকল্প মিলবে। বেস মডেল কেনা যাবে Black and Red এবং Black and Blue ডুয়াল-টোন রঙে। অন্যদিকে, DIGI Drum ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে Black and Red এবং Black and Orange রঙের বিকল্প। টপ-স্পেক DIGI Disc ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে Black and Orange রঙে। দুই DIGI ভ্যারিয়েন্টেই Red and Black ডুয়াল-টোন ফিনিশ রাখা হয়েছে।
ফিচারের দিক থেকেও ভ্যারিয়েন্টগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। DIGI Drum এবং DIGI Disc—দুই মডেলেই রয়েছে ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার। তবে গোটা রেঞ্জের মধ্যে শুধুমাত্র DIGI Disc ভ্যারিয়েন্টেইামনের চাকায় ডিস্ক ব্রেক দেওয়া হয়েছে।
ইঞ্জিনে কোনও পরিবর্তন নেই
নতুন TVS Radeon-এ আগের মতোই রয়েছে 109.7 cc, সিঙ্গল-সিলিন্ডার, এয়ার-কুলড ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন থেকে সর্বোচ্চ 8.08 bhp শক্তি এবং 8.7 Nm টর্ক পাওয়া যায়। ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে চার-স্পিড গিয়ারবক্স।
এছাড়া বাইকটিতে রয়েছে TVS-এর Glide Through Technology (GTT)। কম গতিতে চলার সময় খুব সামান্য থ্রটল ইনপুট ব্যবহার করে বাইক এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এই প্রযুক্তি।
সব মিলিয়ে, 2026 সালের Radeon-এ মূলত ডিজাইন, লাইটিং এবং রঙের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে TVS। ইঞ্জিন ও পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে আগের মডেলের পরিচিত প্যাকেজই ধরে রাখা হয়েছে।