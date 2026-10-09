নতুন Toyota Fortuner Leader Edition লঞ্চ, দাম শুরু 36.51 লক্ষ টাকা থেকে
2026 Fortuner Leader Edition-এ ক্রেতারা তিনটি রঙের বিকল্প পাবেন—Super White, Platinum White Pearl এবং Attitude Black।
Published : October 9, 2026 at 9:05 PM IST
হায়দরাবাদ : উৎসবের মরশুমে বিক্রি বাড়াতে ভারতে 2026 Toyota Fortuner Leader Edition লঞ্চ করল Toyota। এই বিশেষ সংস্করণের ম্যানুয়াল ভ্যারিয়েন্টের এক্স-শোরুম দাম 36.51 লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, অটোমেটিক ভ্যারিয়েন্টের দাম 38.72 লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, ম্যানুয়াল মডেলের তুলনায় অটোমেটিক সংস্করণটির দাম 2.21 লক্ষ টাকা বেশি।
নতুন Leader Edition-এ গাড়ির বাইরের ডিজাইন এবং কেবিনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। তবে প্রযুক্তিগত দিক থেকে এটি স্ট্যান্ডার্ড Toyota Fortuner-এর 4x2 মডেলের মতোই। সংস্থার ঘোষণা অনুযায়ী, 12 অক্টোবর, 2026 থেকে এই SUV-র বুকিং শুরু হবে। এর আগেও 2024 ও 2025 সালে Fortuner Leader Edition বাজারে এসেছিল। তবে সেই সময় বিশেষ সংস্করণটি মূলত ডিলারদের দেওয়া বিকল্প হিসেবে পাওয়া যেত।
তিনটি রঙে পাওয়া যাবে নতুন Fortuner
2026 Fortuner Leader Edition-এ ক্রেতারা তিনটি রঙের বিকল্প পাবেন—Super White, Platinum White Pearl এবং Attitude Black। আগের Leader Edition-এ থাকা Silver Metallic রঙটি নতুন সংস্করণে আর রাখা হয়নি।
স্ট্যান্ডার্ড Fortuner-এর তুলনায় নতুন Leader Edition-এ আরও bold ও sporty design দেখা যাবে। সামনে রয়েছে নতুন black front grille এবং black ও silver trim-সহ redesigned front bumper। গাড়ির বনেটে বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে ‘TOYOTA’।
এছাড়াও SUV-তে রয়েছে কালো রঙের 18 ইঞ্চির alloy wheels, dual-tone black roof এবং tailgate-এ black trim। এই পরিবর্তনগুলি গাড়ির সামগ্রিক চেহারাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
কেবিনে নতুন রঙ ও অতিরিক্ত ফিচার
গাড়ির ভিতরে রয়েছে dual-tone black ও maroon seat upholstery। দরজার trim-এও একই রঙের ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন করে যুক্ত হয়েছে ambient lighting এবং illuminated door sill।
এছাড়াও থাকছে auto-folding outside mirrors এবং Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ambient lighting ছাড়া এই ফিচারগুলির প্রায় সবকটিই 2025 সালের Leader Edition-এ ছিল।
একই 2.8 লিটারের ডিজেল ইঞ্জিন
ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে নতুন Fortuner Leader Edition-এ কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। এতে রয়েছে 2.8 লিটারের চার-সিলিন্ডার turbocharged diesel engine।
6-স্পিড automatic gearbox-এর সঙ্গে এই ইঞ্জিন সর্বোচ্চ 204hp power এবং 500Nm torque উৎপন্ন করে। অন্যদিকে, 6-স্পিড manual gearbox-সহ সংস্করণে torque-এর পরিমাণ 420Nm।
নতুন Leader Edition শুধুমাত্র 4x2 বা two-wheel-drive ব্যবস্থাতেই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, এই বিশেষ সংস্করণে 4x4 drivetrain-এর বিকল্প নেই।