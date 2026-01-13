লঞ্চ হল 2026 সালের নতুন Tata Punch Facelift, দাম কি মধ্যবিত্তদের নাগালের মধ্যে ?
Tata Punch Facelift 2026 : Tata Nexon এর সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য রেখে বেশ কিছু ফিচার যোগ করা হয়েছে Punch এর নতুন এই মডেলে ৷
হায়দরাবাদ : 2026 সালের শুরুতেই Punch এর নতুন মডেল লঞ্চ করল Tata ৷ যার দিল্লির এক্স শো-রুম প্রাইস রাখা হয়েছে 5 লাখ 59 হাজার টাকা ৷ এই মাইক্রো SUV-তে একাধিক নতুন ফিচার্সে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে 1.2 লিটারের টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন (iTurbo) ৷ এছাড়াও একটি CNG মডেলও লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Tata Nexon এর সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য রেখে বেশ কিছু ফিচার যোগ করা হয়েছে Punch এর নতুন এই মডেলে ৷ সিক্স বক্স ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন দেওয়া হয়েছে ৷ টাটা পাঞ্চের আগের মডেলটিতে সবথেকে বেশি অভিযোগ ছিল গাড়িটির ইঞ্জিন নিয়ে ৷ তুলনামূলক কম ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছিল পুরনো মডেলটিতে ৷ কিন্তু নতুন মডেলে দেওয়া হয়েছে 120 হর্সপাওয়ার / 170Nm ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিন ৷ টাটার তরফে দাবি করা হয়েছে 0 থেকে 100 কিলোমিটার স্পিড তুলতে 11.1 সেকেন্ড সময় লাগবে ৷ কোনও অটোমেটিক গিয়ারবক্সের মডেল লঞ্চ করা হয়নি ৷
তবে পুরনো পাঞ্চ মডেলে কোনও পরিবর্তন করা হবে না ৷ ওই মডেলটি 1.2 লিটার পেট্রল ইঞ্জিন যেটা 73.4bhp এবং 1.3Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ এবং পুরনো মডেলটিতে পাঁচটি স্টেজের অটোমেটিক ট্রান্সমিশনে কিনতে পারবেন ক্রেতারা ৷ 2026 পাঞ্চ মডেলের যে CNG ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে সেখানে অটোমেটিক ট্রান্সমিশনের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷
Refreshed design and cabin
SUV এর মতোই ডিজাইন ধরে রাখা হয়েছে নতুন মডেলটিকে ৷ LED লাইটে পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ এবং 3D গ্রিলে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ ফ্রন্ট বাম্পারে একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ 16 ইঞ্চি ডায়মন্ড কাট অ্য়ালয় হুইল দেওয়া হয়েছে ৷ রিয়ার প্যানেলে কানেক্টেড LED লাইট বার ও রিডিজাইন টেল ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে ৷
ডুয়েল টোন ইন্টেরিওর থিম, একটি ডিজিট্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, স্মার্ট ডিজিট্যাল স্টিয়ারিং হুইল দেওয়া হয়েছে ৷ এয়ারভেন্টের রিডিজাইন করা হয়েছে ৷ আর্মরেস্টও দেওয়া হয়েছে একটি ৷ রিয়ার সিট আরও আরামদায়ক করা হয়েছে ৷
Features and safety
নতুন পাঞ্চে টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে ওয়ারলেস স্মার্টফোন কানেক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে ৷ প্রায় 45 টিরও বেশি কানেক্টেড কার ফিচার রয়েছে ৷ অন্য ফিচার্সগুলির মধ্যে রয়েছে 360 ডিগ্রি ক্যামেরা অটো ডিমিং IRVM, রেন-সেন্সিং ওয়াইপার্স, LED ফগ ল্যাম্প, মাল্টিপল ড্রাইভিং মোড ৷
Performance, Variants and Colours
0 থেকে 100 কিলোমিটার স্পিড তুলতে সময় লাগে 11.1 সেকেন্ড ৷ এছাড়াও গাড়িটির পাওয়ার-টু-ওয়েট রেশিও প্রতি টনে 105ps ৷ 366 লিটারের বুট স্পেস দেওয়া হয়েছে ৷
2026 পাঞ্চ মডেলটি Smart, Pure, Pure Plus, Adventure, Accomplished and Accomplished+ S trims ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এবং যে কালার অপশন রয়েছে সেগুলি হল Cyantific, Caramel, Bengal Rouge and Coorg Clouds৷