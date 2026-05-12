ভারতে লঞ্চ হল Skoda Kodiaq, মিড রেঞ্জের এই গাড়িটির দাম কত ?
দুর্দান্ত সেফটি আর প্রিমিয়াম ফিচারে ঠাসা এই SUV এখন আগের চেয়েও অনেক বেশি স্মার্ট। জানুন বিস্তারিত...
Published : May 12, 2026 at 5:25 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল স্কোডার নতুন Skoda Kodiaq ৷ দুর্দান্ত সেফটি আর প্রিমিয়াম ফিচারে ঠাসা এই SUV এখন আগের চেয়েও অনেক বেশি স্মার্ট। একনজরে দেখে নিন নতুন Kodiaq-এর খুঁটিনাটি।
Level-2 ADAS-এর চমক
নতুন কোডিয়াক-এর সবথেকে বড় আপডেট হল এতে যুক্ত হয়েছে Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) প্রযুক্তি । বর্তমানে ভারতের বাজারে স্কোডার এটাই একমাত্র গাড়ি যেখানে এই অ্যাডভান্স সেফটি প্যাকেজ পাওয়া যাচ্ছে । তবে মনে রাখা দরকার, এই ADAS সুবিধা থাকছে শুধুমাত্র Sportline (মিড ভ্যারিয়েন্ট) এবং Selection L&K (টপ ভ্যারিয়েন্ট)-এই পাওয়া যাবে । এর মধ্যে রয়েছে অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল, লেন কিপ অ্যাসিস্ট, অটোনমাস এমার্জেন্সি ব্রেকিং এবং ব্লাইন্ড স্পট মনিটরিংয়ের মতো আধুনিক ফিচার । এছাড়া টার্ন নেওয়ার সময় দুর্ঘটনা এড়াতে 'Turn Assist' বা 'Crossroad Assist'-এর মতো প্রযুক্তিও দেওয়া হয়েছে।
|Variants
|Price (ex-showroom, India)
|Colours
|Lounge
|Rs 36.99 lakh
|Bronx Gold | Velvet Red | Race Blue | Black Magic | Moon White | Graphite Grey
|Sportline
|Rs 44.99 lakh
|Selection L&K
|Rs 46.99 lakh
ডিজাইন ও নতুন ফিচার
গাড়িটির লুক আগের মতোই রাজকীয় । Sportline এবং Selection L&K ভ্যারিয়েন্টে এখন পাওয়া যাবে একটি আকর্ষণীয় ইলুমিনেটেড LED গ্রিল স্ট্রিপ এবং 360-ডিগ্রি ক্যামেরা । তবে এন্ট্রি-লেভেল 'Lounge' ভ্যারিয়েন্টটি 5-সিটার কনফিগারেশনেই থাকছে এবং এতে নতুন কোনো আপডেট দেওয়া হয়নি । রঙের ক্ষেত্রে কোনও বদল নেই; Bronx Gold, Velvet Red, Race Blue, Black Magic, Moon White এবং Graphite Grey—এই ছয়টি রঙেই মিলবে নতুন কোডিয়াক ।
ইঞ্জিন ও পারফরম্যান্স
ইঞ্জিনে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি । এতে রয়েছে সেই শক্তিশালী 2.0-লিটার 4-সিলিন্ডার টার্বো-পেট্রোল ইঞ্জিন, যা 200.20 bhp পাওয়ার এবং 320 Nm টর্ক জেনারেট করে । সঙ্গে আছে স্কোডার বিখ্যাত 7-স্পিড DSG অটোমেটিক গিয়ারবক্স। সেফটির দিক থেকে স্কোডা কোনো আপস করেনি; স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে থাকছে 9টি এয়ারব্যাগ, ESC এবং মাল্টি-কলিশন ব্রেক।
দাম কত?
নতুন Kodiaq-এর দাম শুরু হচ্ছে 36.99 লাখ টাকা (Lounge) থেকে । মিড-স্পেক Sportline-এর দাম 44.99 লাখ টাকা এবং সবথেকে ওপরের ভ্যারিয়েন্ট Selection L&K-এর জন্য গুনতে হবে 46.99 লাখ টাকা (এক্স-শোরুম)। ভারতের বাজারে প্রিমিয়াম SUV সেগমেন্টে নিজেদের জায়গা আরও শক্ত করতেই স্কোডার এই লেটেস্ট আপডেট ।