আর্বান লুকসের ছোঁয়া এবার Royal Enfield-এ, লঞ্চ হল Hunter 350 2026 ভার্সন

আর্বান লুকসের ছোঁয়া এবার Royal Enfield-এ, লঞ্চ হল Hunter 350 2026 ভার্সন
Published : April 6, 2026 at 11:26 AM IST
হায়দরাবাদ : Royal Enfield Hunter 350 2026 লাইনআপে একটি প্রিমিয়াম ভেরিয়েন্ট লঞ্চ হল ৷ মোট তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে এই বাইকটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ আর্বান ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে এই গাড়িটি লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷ সম্প্রতি লউনউয়ে কোম্পানির তরফে আয়োজন করা হয়েছিল স্ট্রিট কালচার প্ল্যাটফর্ম ৷ সেখানেই এই বাইকটি প্রকাশ্যে এসেছে ৷
বেস প্রিমিয়াম ভ্যারিয়েন্ট মডেলটি টারম্যাক ব্ল্যাক মডেলে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এন্ট্রি লেভেল বাইক হিসেবে প্রিমিয়াম ফিল এবং ব্যবহারিক সুবিধা রয়েছে ৷ স্পোক রিমের বদলে এই বাইকে দেওয়া হয়েছে অ্যালয় হুইল, একটি রিফ্রেসড রাউন্ড হলোগ্রাম হেডল্যাম্প, ডিজি অ্যানালগ ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, রোটারি সুইচগিয়ার ৷ এছাড়াও সেলাই করা ডিজাইনের সিট, স্পোর্টি গ্রাব রেল, সিঙ্গল চ্যানেল ABS, এবং একটি স্লিপ অ্যান্ড অ্য়াসিস্ট ক্লাচ দেওয়া হয়েছে ৷
টপ এন্ড ভ্যারিয়েন্ট দুটি কালার ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি মুম্বই ইওলো এবং অন্যটি মুনশট হোয়াইট ৷ মুম্বই ইওলো বাইকটি ভাইব্রেন্ট এনার্জি প্রকাশ করে ৷ এবং মুনশট হোয়াইট কালারটিতে রয়েছে আর্টিস্টিক অ্যাপ্রোচ ৷ দুটি বাইকেই স্টোরিটেলিং অ্যাপ্রোচ রয়েছে ৷
রয়েল এনফিল্ডের চিফ কমার্সিয়াল অফিসার, যুধবিন্দর সিং গুলেরিয়া জানিয়েছেন, রয়েল এনফিল্ডের নতুন এই ভার্সনদুটি নতুন প্রজন্মের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে ৷ এছাড়াও ব্যবহারিক দিকে ও পরিচিতিও বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে ৷
4 এপ্রিল 2026 থেকে গাড়িটির বুকিং শুরু হয়েছে ৷ সারা দেশের কোম্পানির অথোরাইজড ডিলারশিপ এবং অনলাইনের মাধ্যমে ইচ্ছুকরা বুকিং করতে পারবেন ৷ টারম্যাক ব্লক ভার্সনটির জন্য এক্স শোরুম দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 50 হাজার টাকা ৷ এবং মুম্বই ইওলো এবং মুনশট হোয়াইট মডেলের জন্য দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 70 হাজার টাকা ৷
|Model
|Colour
|Price (Ex- Showroom)
|Base Premium
|Tarmac Black
|Rs 1.50 lakh
|Top
|Mumbai Yellow / Moonshot White
|Rs 1.70 lakh
Hunter 350 2025 মডেলে প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশনের মতোই নতুন ভ্যারিয়েন্ট টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন রাখা হয়েছে ৷ বাইকটিতে রয়েছে 349cc J সিরিজের ইঞ্জিন, 6100rpm এ 20.2bhp এবং 4000rpm এ 27Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ 5 স্পিড গিয়ারবক্ত দেওয়া হয়েছে ৷