ETV Bharat / technology

2026 Maruti Suzuki Brezza: Brezza-র কোন ভ্যারিয়েন্টে দাম কত ? জানুন

হায়ার ভ্যারিয়েন্টের গাড়িগুলিতে রয়েছে লেভেল-1 অ্যাডভান্স ড্রাইভার অ্য়াসিস্ট্যান্ট সিস্টেম, ব্লাইন্ড স্পট ওয়ার্নিং, রেড ক্রস ট্র্যাফিক অ্যালার্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ৷

2026 Maruti Suzuki Brezz
কোন ভ্যারিয়েন্টের দাম কত ? জানুন (ছবি - Maruti)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : মারুতি সুজুকি সম্প্রতি তাদের সাবকমপ্যাক্ট SUV গাড়ি ব্রেজার (Brezza) ফেসলিফ্ট ভার্সন লঞ্চ করেছে ৷ যার এক্স-শোরুম দাম শুরু হচ্ছে 7 লাখ 39 হাজার 900 টাকা থেকে ৷ এক্সেটেরিওরে খুব একটা বড়সড় পরিবর্তন না করলেও নতুন এই মডেলটির ইন্টেরিওরে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ LXi, VXi, ZXi, এবং ZXi+ ভ্যারিয়েন্টগুলিই রাখা হয়েছে ৷ তবে প্রতিটি মডেলে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷

2026 Maruti Suzuki Brezza: What's new?

নতুন লঞ্চ হওয়া মডেলগুলিতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গাড়িগুলির সেফটি ফিচার্স ৷ প্রতিটি মডেলই 5 স্টার Bharat NCAP সেফটি রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ সেফটি ফিচার্সের মধ্যে দেওয়া হয়েছে ছয়টি করে এয়ারব্যাগ, 3 পয়েন্ট সিটবেল্ট , অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম, ইলেকট্রনিক্স ব্রেকিং ডিস্ট্রিবিউশন, এবং ISOFIX ৷

2026 Maruti Suzuki Brezz
গাড়িগুলিতে রয়েছে লেভেল-1 অ্যাডভান্স ড্রাইভার অ্য়াসিস্ট্যান্ট সিস্টেম (ছবি - Maruti)

এছাড়াও হায়ার ভ্যারিয়েন্টের গাড়িগুলিতে রয়েছে লেভেল-1 অ্যাডভান্স ড্রাইভার অ্য়াসিস্ট্যান্ট সিস্টেম, ব্লাইন্ড স্পট ওয়ার্নিং, রেড ক্রস ট্র্যাফিক অ্যালার্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ৷

শুধু সেফটি ফিচার্সেই থেমে থাকেনি ৷ প্রযুক্তি ও পারফরম্যান্সের দিকেও নজর দিয়েছে সংস্থাটি ৷ নতুন Brezza গাড়িটিমোট তিনটি পাওয়ার ট্রেইনে এসেছে ৷ তারমধ্যে একটি 1.5 লিটারের ন্যাচরাল অ্যাসপিরেটেড পেট্রল ইঞ্জিন, 1.5 লিটারের পেট্রল + CNG বায়োফুয়েল ইঞ্জিন এবং টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন ৷

2026 Maruti Suzuki Brezz
এক্সটেরিওরে তেমন পরিবর্তন আনা হয়নি (ছবি - Maruti)

নতুন টার্বো ইঞ্জিনটি তিনটি সিলিন্ডার বিশিষ্ট 1.0 লিটারের বুস্টারজেট ISG ইউনিট রয়েছে ৷ যা 5500rpm-এ সর্বোচ্চ 108.6 bhp পাওয়ার জেনারেট করতে পারে ৷ এবং 2000 থেকে 3500rpm এ 170Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷

স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ক্ষেত্রে 6 স্পিড ম্যানুয়াল গিয়ারবক্স দেওয়া হয়েছে ৷

একনজরে দেখে নিন প্রতিটি ভ্যারিয়েন্টের বিস্তারিত তথ্য

2026 Maruti Suzuki Brezza: LXi variant

EngineTransmissionPrice(ex-showroom)
TurboManualRs 7,39,900
NAManualRs 8,29,900
S-CNGManualRs 9,29,900

2026 Maruti Suzuki Brezza: VXi variant

EngineTransmissionPrice(ex-showroom)
TurboManualRs 8,54,900
NAManualRs 9,25,900
S-CNGManualRs 9,99,000

2026 Maruti Suzuki Brezza: ZXi variant

EngineTransmissionPrice(ex-showroom)
TurboManualRs 9,99,000
NAManualRs 10,65,500
S-CNGManualRs 11,65,500

2026 Maruti Suzuki Brezza: ZXi+ variant

EngineTransmissionPrice(ex-showroom)
TurboManualRs 11,31,500

Read More - হঠাৎ কী এমন হল ? আরও দাম বাড়তে পারে স্মার্টফোনের !

Read More - প্রায় 4 গুণ বেশি দামে কিনতে হচ্ছে RAM ! আপকামিং Google Pixel 11 সিরিজে কতটা মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা ?

TAGGED:

2026 MARUTI SUZUKI BREZZA
2026 MARUTI SUZUKI BREZZA PRICE
2026 MARUTI SUZUKI BREZZA FEATURES
MARUTI SUZUKI 2026
2026 MARUTI SUZUKI BREZZA VARIANTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.