2026 Maruti Suzuki Brezza: Brezza-র কোন ভ্যারিয়েন্টে দাম কত ? জানুন

2026 Maruti Suzuki Brezza: Brezza-র কোন ভ্যারিয়েন্টে দাম কত ? জানুন
হায়ার ভ্যারিয়েন্টের গাড়িগুলিতে রয়েছে লেভেল-1 অ্যাডভান্স ড্রাইভার অ্য়াসিস্ট্যান্ট সিস্টেম, ব্লাইন্ড স্পট ওয়ার্নিং, রেড ক্রস ট্র্যাফিক অ্যালার্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ৷
Published : July 27, 2026 at 9:06 PM IST
হায়দরাবাদ : মারুতি সুজুকি সম্প্রতি তাদের সাবকমপ্যাক্ট SUV গাড়ি ব্রেজার (Brezza) ফেসলিফ্ট ভার্সন লঞ্চ করেছে ৷ যার এক্স-শোরুম দাম শুরু হচ্ছে 7 লাখ 39 হাজার 900 টাকা থেকে ৷ এক্সেটেরিওরে খুব একটা বড়সড় পরিবর্তন না করলেও নতুন এই মডেলটির ইন্টেরিওরে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ LXi, VXi, ZXi, এবং ZXi+ ভ্যারিয়েন্টগুলিই রাখা হয়েছে ৷ তবে প্রতিটি মডেলে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷
2026 Maruti Suzuki Brezza: What's new?
নতুন লঞ্চ হওয়া মডেলগুলিতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গাড়িগুলির সেফটি ফিচার্স ৷ প্রতিটি মডেলই 5 স্টার Bharat NCAP সেফটি রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ সেফটি ফিচার্সের মধ্যে দেওয়া হয়েছে ছয়টি করে এয়ারব্যাগ, 3 পয়েন্ট সিটবেল্ট , অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম, ইলেকট্রনিক্স ব্রেকিং ডিস্ট্রিবিউশন, এবং ISOFIX ৷
এছাড়াও হায়ার ভ্যারিয়েন্টের গাড়িগুলিতে রয়েছে লেভেল-1 অ্যাডভান্স ড্রাইভার অ্য়াসিস্ট্যান্ট সিস্টেম, ব্লাইন্ড স্পট ওয়ার্নিং, রেড ক্রস ট্র্যাফিক অ্যালার্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ৷
শুধু সেফটি ফিচার্সেই থেমে থাকেনি ৷ প্রযুক্তি ও পারফরম্যান্সের দিকেও নজর দিয়েছে সংস্থাটি ৷ নতুন Brezza গাড়িটিমোট তিনটি পাওয়ার ট্রেইনে এসেছে ৷ তারমধ্যে একটি 1.5 লিটারের ন্যাচরাল অ্যাসপিরেটেড পেট্রল ইঞ্জিন, 1.5 লিটারের পেট্রল + CNG বায়োফুয়েল ইঞ্জিন এবং টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন ৷
নতুন টার্বো ইঞ্জিনটি তিনটি সিলিন্ডার বিশিষ্ট 1.0 লিটারের বুস্টারজেট ISG ইউনিট রয়েছে ৷ যা 5500rpm-এ সর্বোচ্চ 108.6 bhp পাওয়ার জেনারেট করতে পারে ৷ এবং 2000 থেকে 3500rpm এ 170Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷
স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ক্ষেত্রে 6 স্পিড ম্যানুয়াল গিয়ারবক্স দেওয়া হয়েছে ৷
একনজরে দেখে নিন প্রতিটি ভ্যারিয়েন্টের বিস্তারিত তথ্য
2026 Maruti Suzuki Brezza: LXi variant
|Engine
|Transmission
|Price(ex-showroom)
|Turbo
|Manual
|Rs 7,39,900
|NA
|Manual
|Rs 8,29,900
|S-CNG
|Manual
|Rs 9,29,900
2026 Maruti Suzuki Brezza: VXi variant
|Engine
|Transmission
|Price(ex-showroom)
|Turbo
|Manual
|Rs 8,54,900
|NA
|Manual
|Rs 9,25,900
|S-CNG
|Manual
|Rs 9,99,000
2026 Maruti Suzuki Brezza: ZXi variant
|Engine
|Transmission
|Price(ex-showroom)
|Turbo
|Manual
|Rs 9,99,000
|NA
|Manual
|Rs 10,65,500
|S-CNG
|Manual
|Rs 11,65,500
2026 Maruti Suzuki Brezza: ZXi+ variant
|Engine
|Transmission
|Price(ex-showroom)
|Turbo
|Manual
|Rs 11,31,500