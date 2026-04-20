সাড়ে 8 লাখের কমে লঞ্চ হল 2026 Kia Syros ! নতুন এডিশনে কী কী পরিবর্তন হল ?
Published : April 20, 2026 at 1:29 PM IST
হায়দরাবাদ : Kia লঞ্চ করল তাদের 2026 এডিশনের নতুন Syros ৷ এই লেটেস্ট মডেলটির এক্স-শোরুম দাম রাখা হয়েছে 8.39 লাখ টাকা ৷ সামান্য কিছু ডিজাইন আপডেট করা হয়েছে ৷ পুরনো ভ্যারিয়েন্টগুলি ছাড়াও আরও নতুন চারটি ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল HTE, HTE(O), HTK+(O) and HTX(O) ৷
2026 এডিশনের Kia Syros-এর সামনের বাম্পারে ডিজাইনের কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ তারসঙ্গে LED ফগ ল্যাম্পের সঙ্গে স্কিড প্লেট যোগ করা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে রিয়ার বাম্পারও চেঞ্জ করা হয়েছে ৷ দেওয়া হয়েছে, গ্লসি ব্ল্যাক রুফ রেল এবং ORVM >
টপ ভ্যারিয়েন্টের মধ্যে রয়েছে HTX এবং HTX(O) ৷ এই দুটি মডেলের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে 17 ইঞ্চির ডুয়েল টোন অ্যালয় হুইল এবং নিওন ব্রেক ক্যালিপার্স ৷ এই গাড়িটি মোট তিনটি নতুন কালার ভ্যারিয়েন্টেও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল Magma Red, Ivory Silver Matte এবং Ivory Silver Gloss ৷
ডিজাইন ছাড়া প্রযুক্তিগতভাবে এই গাড়িটির কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ৷ পুরনো মডেলে যে ইঞ্জিন ভ্যারিয়েন্ট ছিল এই গাড়িতেও সেই একই ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে ৷ 1.0 লিটার টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে ৷ যা 118 bhp এবং 172Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ 6 স্পিড ম্যানুয়াল এবং 7 স্পিড ডুয়েল ক্লাচ ট্রান্সমিশন দেওয়া হয়েছে ৷
এছাড়াও 1.5 লিটার ডিজেল ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে ৷ যা 114bhp এবং 250Nm টর্ক জেনারেট করে ৷ এই ভ্যারিয়েন্টে 6 স্পিড ম্যানুয়াল ও 6 স্পিড অটোমেটিক ট্রান্সমিশন দেওয়া হয়েছে ৷ HTK+ ভার্সনে অটোমেটিক ট্রান্সমিশন দেওয়া হয়েছে ৷
গাড়িটির ইন্টেরিওরে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে 30 ইঞ্চি প্যানোরোমিক ডিসপ্লে, ইন্টিগ্রেটিং ইনফোটেনমেন্ট এবং ইনস্ট্রুমেন্টেশন ৷ ডুয়েল প্যান প্যানোরোমিক সানরুফ দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট ও রিয়ার সিট, রিক্লাইনিং সেকেন্ড রো সিট ৷
2026 Kia Syros ex-showroom prices:
1.0L MT
|HTE
|Rs 8,39,900
|HTE(O)
|Rs 9,19,900
|HTK(EX)
|Rs 9,79,900
|HTK+
|Rs 10,73,900
|HTK+(O)
|Rs 11,99,900
1.0L 7DCT
|HTK+
|Rs 11,93,900
|HTK+(O)
|Rs 13,19,900
|HTX
|Rs 13,99,900
|HTX(O)
|Rs 14,99,900
1.5L Diesel MT
|HTE(O)
|Rs 9,99,900
|HTK(EX)
|Rs 10,59,900
|HTK+
|Rs 11,53,900
|HTK+(O)
|Rs 12,79,900
1.5L Diesel AT
|HTK+
|Rs 12,73,900
|HTK+(O)
|Rs 13,99,900
|HTX
|Rs 14,79,900
|HTX(O)
|Rs 15,79,900