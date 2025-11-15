2026 Kawasaki Z1100 লঞ্চ হল ভারতে, কতটা জনপ্রিয়তা পাবে বাইকপ্রেমীদের কাছে ?

2026 Kawasaki Z1100 লঞ্চ হল ভারতে, কতটা জনপ্রিয়তা পাবে বাইকপ্রেমীদের কাছে ?
Kawasaki Z1100 : ভারতে Kawasaki Z1100- এর দাম রাখা হয়েছে 12 লাখ 79 হাজার টাকা ৷ Ebony/Metallic Carbon Grey কালারে বাইকটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Published : November 15, 2025 at 1:13 PM IST
হায়দরাবাদ: ভারতে লেটেস্ট মডেলের প্রিমিয়াম মোটরসাইকেল লঞ্চ করল Kawasaki ৷ ব্র্য়ান্ড নিউ এই মডেলটির নাম Z1100 ৷ Z1000 এর সাকসেশর মডেল হিসেবে এই বাইকটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ নতুন এই বাইটিতে দেওয়া হয়েছে তুলনামূলক বড় ইঞ্জিন ৷
ভারতে Kawasaki Z1100- এর দাম রাখা হয়েছে 12 লাখ 79 হাজার টাকা ৷ Ebony/Metallic Carbon Grey কালারে বাইকটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এটি সম্পূর্ণভাবে একটি স্ট্য়ান্ডার্ড মডেলে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এর কোনও SE ভ্যারিয়েন্ট বের করা হয়নি ৷ Honda CB1000 এর সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে এই মোটরসাইকেলটি ৷
বোল্ড, মাস্কুলার ডিজাইন দেওয়া হয়েছে Z1100 বাইকটিতে ৷ মূলত এরই পূর্বসূরি Z1000-র ডিজাইন কিছুটা একই রেখে এই বাইকটিতে নতুন লুক দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ৷ জোড়া LED লাইট দেওয়া হয়েছে, স্কাল্পটেড ফুয়েল ট্যাঙ্ক রয়েছে এবং একটি টেল লাইটও দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার সুগোমি ডিজাইন মাথায় রেখেই Z1100-র ডিজাইন করা হয়েছে ৷
এছাড়াও নতুন এই বাইকটিতে রয়েছে বেশ কিছু অ্য়াডভান্সড ফিচার ৷ 5 ইঞ্চির একটি TFT ডিসপ্লে, ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি, টার্ন বাই টার্ন নেভিগেশন, ফোনকল ও মেসেজ অ্য়ালার্ট, ফাইভ অ্য়াক্সিস IMU বেসড রাইডার অ্য়াসিস্ট্য়ান্ট সিস্টেম, থ্রি লেভেল ট্রাকশন কন্ট্রোল, টু সিলেক্টেবল পাওয়ার মোড, ক্রুজ কন্ট্রোল, বাইডায়রেকশনাল কুইকসিফটার, ডুয়েল চ্যানেল ABS এবং আরও কিছু ৷
2026 Kawasaki Z1100 স্পেসিফিকেশন
নতুন এই বাইকটিতে দেওয়া হয়েছে 1099cc লিকুইড কুলড ফোর স্ট্রোক ইন লাইন ফোর DOHC ইঞ্জিন ৷ যেখানে রয়েছে 16টি ভালভ ৷ 9000 rpm এ 134.10 bhp পাওয়ার জেনারেট করতে পারে ৷ 2026 Kawasaki Z1100 সুপার বাইক-এ দেওয়া হয়েছে 6 স্পিড ইঞ্জিন ৷ এবং Kawasaki quickshifter টেকনোলজিও রয়েছে এই বাইকটিতে ৷
টুইন টিউব অ্য়ালুমিনিয়াম ফ্রেমের উপর 17 ইঞ্চির টায়ার দেওয়া হয়েছে ৷ 1440mm এর হুইলবেস দেওয়া হয়েছে ৷ যার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 125mm ৷ এটার সিট হাইট 815mm-র এবং সুপার বাইকটির ওজন 221 কেজির ৷ 17 লিটারের একটি ফুয়েল ট্যাঙ্কও রয়েছে এই গাড়িতে ৷
ফ্রন্ট হুইলে সেমি ফ্লোটিং ডিস্ক ব্রেক এবং রিয়ার হুইলে সিঙ্গল ডিস্ক দেওয়া হয়েছে এই বাইকটিতে ৷