ভারতে লঞ্চ হল 2026 BMW M1000 R, কত দাম এই সুপারবাইকের ?
Published : March 17, 2026 at 3:12 PM IST
হায়দরাবাদ : জার্মান মোটরসাইকেল প্রস্তুতকারী সংস্থা BMW Motorrad ভারতে লঞ্চ করল M1000 R এর 2026 এডিশন ৷ নেইকেড অবস্থায় বাইকটির এক্স শো-রুম প্রাইস রাখা হয়েছে 33.50 লাখ টাকা ৷ ভারতে Completely Built Unit (CBU) এর মাধ্যমে গাড়িটি পাওয়া যাবে ৷ ইতিমধ্যে BMW ডিলারশিপদের মাধ্যমে গাড়িটি বুকিং শুরু হয়েছে ৷ এবং 2026 সালের মে মাস থেকে ডেলিভারি শুরু হবে ৷
মোট দুটি কালার ভ্যারিয়েন্টে BMW M1000 গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে একটি হাল্কা সাদা এবং অন্যটি অ্যালুমিনিয়াম মেটালিক ম্যাট কালারের ৷ এছাড়াও অপশনাল M কম্পিটিশন প্যাকেজে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে কার্বন হুইল, কার্বন ফাইবার বডিওয়ার্ক এবং অ্যাডজাস্টেবল রাইডার রাইডার ফুটরেস্ট এবং একটি অ্যাডিশনাল ট্র্যাক অ্যাকসেসরিজ ৷
|Model
|Price (ex-showroom)
|Colours
|Avaialbility
|2026 BMW M1000 R
|Rs 33,50,000
|Light White/M Motorsport | White Aluminium Metallic Matte
|CBU route
2026 BMW M1000R: Design
2026 BMW M 1000R -এ রয়েছে শার্প এবং কমপ্যাক্ট রোডস্টার ডিজাইন । ডুয়াল LED হেডলাইটগুলি RR মডেল থেকে নিয়েছে। এই নেইকেড সুপারবাইকে ফেয়ারিংয়ের দুই পাশে এম উইংলেট রয়েছে, যা জার্মান নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মতে অ্যারোডাইনামিক ডাউনফোর্স তৈরি করে ৷ এছাড়াও ওই ডিজাইন এর ফলে ঘণ্টায় 220 কিমি গতি এবং সামনের চাকায় সর্বোচ্চ 11 কেজি পর্যন্ত অতিরিক্ত লোড (ডাউনফোর্স) বাড়াতে সক্ষম ।
|Features
|Details
|Engine
|999cc inline four-cylinder
|Power output
|207 bhp at 13,750 rpm
|Torque
|113 Nm at 11,100 rpm
|Gearbox
|6-speed
|Acceleration (0 - 100 kmph)
|3.2 seconds
|Top speed
|280 kmph
2026 BMW M1000R: Features
2026 BMW M1000 R-এর ককপিটে রয়েছে 6.5 ইঞ্চির TFT ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, যেখানে M- স্পেসিফিক ইন্টারফেস ব্যবহার করা হয়েছে । এই ডিসপ্লে M GPS ডাটা লগার এবং M GPS ল্যাপট্রিগার-এর মতো অ্যাক্সেসরিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৷ যা ট্র্যাক-কেন্দ্রিক রাইডারদের জন্য উপযোগী । ইলেকট্রনিক্স প্যাকেজে একাধিক রাইডিং মোড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে — রেইন, রোড, ডায়নামিক, রেস, এবং রেস প্রো 1-3 ৷ এর সঙ্গে রয়েছে ডায়নামিক ট্র্যাকশন কন্ট্রোল (DTC) ৷
2026 BMW M1000R: Specifications
2026 BMW M1000R BMW -র রোডস্টার লাইনআপের একটি গাড়ি ৷ যা ব্র্যান্ডের লিটার ক্লাসের সুপারবাইক প্ল্যাটফর্মের উপর তৈরি করা হয়েছে ৷ 999cc ইনলাইন চার সিলিন্ডার বিশিষ্ট ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে ৷ যা 13750rpm-এ সর্বাধিক 207 bhp এবং 11100 rpm এ 113 Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ বাইকটির সর্বাধিক স্পিড ঘণ্টায় 280 কিলোমিটার ৷