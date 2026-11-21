2026 Bajaj Pulsar RS200 লঞ্চ! 25.1 bhp পাওয়ার, Traction Control, TFT ডিসপ্লে ও Riding Modes ফিচার
একাধিক ফিচার্সে পরিবর্তন করা হয়েছে । তারমধ্যে সবথেকে বড় পরিবর্তন Electronic Throttle Body বা ETB।
Published : November 21, 2026 at 5:22 PM IST
হায়দরাবাদ : Bajaj Auto-র লেটেস্ট Pulsar RS200 লঞ্চ করল ভারতে। বাইকটির দাম 1 লাখ 98 হাজার 441 টাকা (এক্স-শোরুম, দিল্লি)। নতুন মডেলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দেওয়া হয়েছে । Electronic Throttle Body (ETB), একাধিক Riding Mode, Traction Control এবং Sports Shifter-এর মতো ফিচার যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি ইঞ্জিনের ক্ষমতাও বাড়ানো হয়েছে। সামনে Upside-Down Fork, পিছনে Radial Tyre এবং Google Maps মিররিং সুবিধা-সহ 5 ইঞ্চির TFT Instrument Cluster দেওয়া হয়েছে।
ইঞ্জিনের শক্তি বৃদ্ধি
নতুন Pulsar RS200-এ আগের 199.5cc Liquid-Cooled, Single-Cylinder ইঞ্জিনই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ শক্তি 24.1 bhp থেকে বেড়ে 25.1 bhp হয়েছে। এবার 10,000 rpm-এ সর্বোচ্চ শক্তি পাওয়া যাবে। আগের মডেলে এই শক্তি পাওয়া যেত 9,750 rpm-এ।
ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ টর্ক অবশ্য অপরিবর্তিত রয়েছে। প্রায় 18.7 Nm টর্ক পাওয়া যাবে 8,000 rpm-এ।
Electronic Throttle ও Riding Modes
নতুন বাইকের অন্যতম বড় পরিবর্তন Electronic Throttle Body বা ETB। এর ফলে বাইকের ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম থ্রটল রেসপন্স নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। বিভিন্ন Riding Mode-এর মাধ্যমে রাস্তার পরিস্থিতি এবং চালকের পছন্দ অনুযায়ী ইঞ্জিনের প্রতিক্রিয়া বেছে নেওয়া যাবে।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে Traction Control System। ত্বরণের সময় পিছনের চাকা যাতে অতিরিক্ত স্লিপ না করে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে এই প্রযুক্তি সাহায্য করবে। এছাড়া নতুন Pulsar RS200-এ Sports Shifter দেওয়া হয়েছে।
Upside-Down Fork ও Radial Tyre
আগের বাইকের Conventional Telescopic Front Suspension-এর পরিবর্তে এবার 37 মিমি Upside-Down Fork দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সামনের অংশের দৃঢ়তা বাড়বে।
পিছনের টায়ারেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এবার 140/70-R17 Radial Tyre ব্যবহার করা হয়েছে।
নতুন TFT ডিসপ্লে ও Google Maps
আগের Bonded Colour LCD Display-এর পরিবর্তে নতুন মডেলে 5 ইঞ্চির Colour TFT Instrument Cluster রয়েছে। এই ডিসপ্লেতে Google Maps মিররিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে। ফলে বাইকের স্ক্রিনেই নেভিগেশন সংক্রান্ত তথ্য দেখতে পারবেন চালক।
এছাড়া Adjustable Hand Lever, USB Type-C Charging Port, Hazard Light Switch এবং Panic Brake Alert-এর মতো ফিচারও যুক্ত হয়েছে।
সব মিলিয়ে নতুন Pulsar RS200-এ শুধু ডিজাইন বা সামান্য ফিচার আপডেট নয়, ইঞ্জিন পারফরম্যান্স, রাইডিং প্রযুক্তি, সাসপেনশন এবং কানেক্টিভিটির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে Bajaj।
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