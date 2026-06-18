নতুন আপডেট নিয়ে এল 2026 Bajaj Pulsar 220F, দাম 1.36 লাখ টাকা; কী কী বদল হল?
নতুন সংস্করণে বাইকের পরিচিত সেমি-ফেয়ারড ডিজাইন বজায় রাখা হয়েছে। তবে এবার এতে নতুন গ্রাফিক্স, রিফ্রেশড রঙের অপশন এবং কিছু কসমেটিক আপডেট যোগ করা হয়েছে।
Published : June 18, 2026 at 5:10 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে লঞ্চ করল আপডেটেড 2026 Bajaj Pulsar 220F ৷ Bajaj Auto।-র Pulsar সিরিজ দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় বাইকপ্রেমীদের কাছে জনপ্রিয়, আর এবার নতুন সংস্করণে ডিজাইন ও ফিচারে কিছু পরিবর্তন এনে এই মডেলকে আরও আধুনিক করার চেষ্টা করেছে সংস্থা । নতুন Pulsar 220F-এর Ex-Showroom দাম রাখা হয়েছে 1.36 লাখ টাকা।
নতুন সংস্করণে বাইকের পরিচিত সেমি-ফেয়ারড ডিজাইন বজায় রাখা হয়েছে। তবে এবার এতে নতুন গ্রাফিক্স, রিফ্রেশড রঙের অপশন এবং কিছু কসমেটিক আপডেট যোগ করা হয়েছে। ফলে বাইকের ঐতিহ্যবাহী চেহারা বজায় রেখেও এটিকে আরও আধুনিক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।
ফিচারের দিক থেকে বড় পরিবর্তন এসেছে ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টারে। নতুন Pulsar 220F-এ এখন সম্পূর্ণ ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, যেখানে আগের তুলনায় আরও বেশি তথ্য দেখা যাবে। পাশাপাশি এতে Bluetooth কানেক্টিভিটি এবং টার্ন-বাই-টার্ন নেভিগেশন সাপোর্টও যোগ করা হয়েছে। এর ফলে রাইডিংয়ের সময় স্মার্টফোনের সঙ্গে আরও সহজে সংযুক্ত করা সম্ভব।
ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে বড় কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। বাইকটিতে আগের মতোই রয়েছে 220 cc, সিঙ্গল-সিলিন্ডার, অয়েল-কুলড ইঞ্জিন, যা 20.1 bhp শক্তি এবং 18.55 Nm টর্ক উৎপাদন করে। ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে 5-স্পিড গিয়ারবক্স।
সাসপেনশন ও ব্রেকিং সেটআপেও আগের প্রযুক্তিই বজায় রাখা হয়েছে। সামনে টেলিস্কোপিক ফর্ক এবং পিছনে টুইন শক অ্যাবজর্বার রয়েছে। ব্রেকিংয়ের জন্য সামনে ও পিছনে ডিস্ক ব্রেক দেওয়া হয়েছে এবং সেফটির জন্য সিঙ্গল-চ্যানেল ABS রাখা হয়েছে ।
বাজারে এই বাইকটি মূলত দৈনন্দিন ব্যবহার ও স্পোর্টি ট্যুরিং— দুই ধরনের ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে আনা হয়েছে। Pulsar 220F দীর্ঘদিন ধরে ভারতের পারফরম্যান্স কমিউটার সেগমেন্টে একটি পরিচিত নাম এবং নতুন আপডেটের মাধ্যমে সেই জনপ্রিয়তা ধরে রাখার চেষ্টা করছে Bajaj ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন প্রযুক্তি যোগ হলেও পরিচিত ইঞ্জিন ও রাইডিং চরিত্র বজায় রাখায় পুরনো Pulsar অনুরাগীদের কাছেও এই মডেল আকর্ষণীয় হতে পারে।
|Read More - ভারতে লঞ্চ হল নতুন MINI Countryman C, দাম 47.50 লাখ টাকা; বড় SUV, প্রিমিয়াম ফিচার ! আর কী কী মিলবে ?