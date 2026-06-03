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গিটারের 'মাস্টারমশাই', 2026 Apple Design Award পাচ্ছে ভারতীয় বংশদ্ভুত এই অ্যাপ

প্রতি বছর Apple Design Awards-এ বিশ্বের সেরা অ্যাপ ও গেমগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কৃত করা হয়। ভারতও বঞ্চিত থাকল না...

2026 Apple Design Awards India Origin App Guitar Wiz Wins in Inclusivity Category
প্রতীকী ছবি (ছবি - Apple)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 3, 2026 at 4:50 PM IST

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হায়দরাবাদ : বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ অ্যাপ ডিজাইন সম্মাননা Apple Design Awards 2026-এ বড় সাফল্য পেল ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেভেলপারদের তৈরি অ্যাপ ‘Guitar Wiz’। ইনক্লুসিভিটি (Inclusivity) বিভাগে বিজয়ী হয়েছে এই মিউজিক লার্নিং অ্যাপ। অ্যাপলের তরফে জানানো হয়েছে, সকল স্তরের ব্যবহারকারীর জন্য সহজ অভিজ্ঞতা তৈরির জন্যই এই সম্মান দেওয়া হয়েছে।

‘Guitar Wiz’ মূলত গিটার শেখার একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ অ্যাপ। নতুন শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ গিটারিস্ট—সকলের জন্যই এতে রয়েছে ধাপে ধাপে শেখার সুবিধা। বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এমন ব্যবহারকারীদের দিকে, যাঁদের শেখার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। সহজবোধ্য ইন্টারফেস, ভয়েস সাপোর্ট এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি ফিচারের জন্য অ্যাপটি বিচারকদের নজর কেড়েছে।

প্রতি বছর Apple Design Awards-এ বিশ্বের সেরা অ্যাপ ও গেমগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কৃত করা হয়। ডিজাইন, উদ্ভাবন, ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং অ্যাক্সেসিবিলিটির মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিজয়ীদের নির্বাচন করা হয়।

এবারের পুরস্কারে মোট 12টি অ্যাপ ও গেমকে সম্মানিত করেছে । এর মধ্যে ‘Guitar Wiz’-এর সাফল্য ভারতীয় প্রযুক্তি ও অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ইকোসিস্টেমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এখন এমন অ্যাপ তৈরির উপর জোর দিচ্ছে, যা কেবল প্রযুক্তিগতভাবে উন্নতই নয়, বরং সব ধরনের ব্যবহারকারীর জন্য সমানভাবে ব্যবহারযোগ্য। সেই প্রবণতারই একটি সফল উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে ‘Guitar Wiz’। এই সংস্করণটি সরাসরি বাংলা ডিজিটাল নিউজ পোর্টালে প্রকাশযোগ্য ফরম্যাটে লেখা হয়েছে।

এদিকে আর কয়েকদিন পর Apple WWDC অনুষ্ঠিত হবে ৷ Apple ওয়েবসাইটে ওই অনুষ্ঠান দেখা যাবে ৷ এছাড়াও Apple TV, Apple Youtube চ্যানেলেও দেখতে পাবেন ওই অনুষ্ঠান ৷ সংস্থার লেটেস্ট আপডেট জানানো হবে ওই অনুষ্ঠানে ৷ এবছর মূল আকর্ষণ হল নতুন Siri ৷ দীর্ঘদিন ধরেই Siri-কে আপডেট করার জন্য কাজ করে চলেছে Apple এর ইঞ্জিনিয়ররা ৷ এই কনফারেন্সে Gemini নির্ভরশীল Siri-র আত্মপ্রকাশ হতে পারে ৷ নতুন বেশ কয়েকটি ফিচার যুক্ত করা হতে পারে ৷ যা অনেকটা চ্যাটবটের মতোই কাজ করবে ৷

Read More - Apple WWDC 2026-র দিনক্ষণ ঘোষণা, Siri আপডেট সহ আর কী কী ঘোষণা হতে পারে ?

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