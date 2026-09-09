1980s photo prompt : FB, Instagram-এর জন্য রেট্রো ছবি বানাবেন কীভাবে ? জানুন Step by step
এই ধরনের ট্রেন্ডিং ছবি বানানোর জন্য আলাদা করে কোনও অ্যাপ ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই ৷ তাহলে কী করণীয় ?
Published : September 9, 2026 at 8:17 PM IST
হায়দরাবাদ : 1980s retro AI image prompts: সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেল 80-এর রেট্রো ট্রেন্ড ৷ আট থেকে আশি, যাঁরাই সোশাল মিডিয়া ব্যবহার করছেন তাঁরাই এই ছবি আপলোড করছেন ৷ কিন্তু কীভাবে তৈরি করবেন এই ছবি ?
ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম এখন ওপেন করলেই ফিডে আসছে একের পর এক ছবি ৷ দেখতে পুরনো দিনের মতো ৷ বলা হচ্ছে 1980 সালের ট্রেন্ড ৷ আর যেহেতু ট্রেন্ডিং তাই ছবির- রিচও হচ্ছে দেখার মতো ৷ লাইক শেয়ার কমেন্টের বন্য বইছে ৷
আপনিও কি এই ধরনের ছবি বানাতে চাইছেন ? কিন্তু বুঝতে পারছেন না কীভাবে বানাবেন ? চিন্তা নেই ৷ এই প্রতিবেদনেই আপনি জানতে পারবেন পুরো তথ্য ৷
এই ধরনের ট্রেন্ডিং ছবি বানানোর জন্য আলাদা করে কোনও অ্যাপ ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই ৷ কারণ এই ছবিগুলি ChatGPT-র মাধ্যমেই আপনি তৈরি করতে পারবেন ৷ কীভাবে করবেন ? ধাপে ধাপে জানুন-
- প্রথমে চ্যাটজিপিটি (ChatGPT) ওপেন করুন ৷
- তারপর + চিহ্নে ক্লিক করে আপনার বা আপনার প্রিয়জনের বা অন্য কারোর ছবি আপলোড করুন ৷
- এরপর প্রম্পটে লিখুন - Using my uploaded photo, show me what I would have looked like around 1980. Preserve my identity, facial features, skin tone, age, and recognizable appearance. Reimagine my hair, clothing, accessories, and surroundings with bold, unmistakably mid-1980s styling—expressive silhouettes, statement accessories, layered details, distinctive colors, and textures. Make it feel like a genuine 1980 photograph with analog grain, faded color, direct flash, and subtle softness. Add a period-accurate 1980s red-orange date stamp in the lower corner. No modern objects or text.
(প্রয়োজনে আপনি এই প্রম্পটটি কপি করে পেস্ট করতে পারেন)
- এবং সবশেষে সেন্ড অপশনে ক্লিক করুন ৷ তাহলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পেয়ে যাবেন আপনার পছন্দের ছবির 1980 ভার্সন ৷
তারপর ছবিটি ডাউনলোড করে আপনি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করতে পারেন ৷ যেহেতু এটি বর্তমানে ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে সেই কারণে অতি দ্রুত ছবিটির রিচ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও থাকবে ৷ ChatGPT অ্যাপ ও ডেস্কটপের মাধ্যমে এই ছবি তৈরি করা সম্ভব ৷
এছাড়াও প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোরেও একাধিক অ্যাপ রয়েছে ৷ যেগুলির মাধ্যমে আপনি এই ধরনের ছবি তৈরি করতে পারবেন ৷