সিঙ্গেল চার্জে 100 কিমি ! হিরো মটোকর্পের নতুন Evooter-এর ফিচার্স জানলে তাক লেগে যাবে
Published : November 11, 2025 at 11:28 AM IST
Hero MotoCorp-এর নতুন ইলেকট্রিক স্কুটার উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গদকড়ি ৷ নতুন এই স্কুটারটি VIDA VX2 সিরিজের ৷ নাম দেওয়া হয়েছে VIDA Evooter VX2 Go ৷ VIDA VX2 সিরিজে আরও এই সেগমেন্টে আরও দুটি মডেল রয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি VX2 Go 2.2 kWh এবং অন্যটি VX2 Plus ৷
VIDA Evooter VX2 Go মডেলটির এক্স শোরুম দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 2 হাজার টাকা ৷ এরসঙ্গে ব্যাটারি অ্য়াজ আ সার্ভিস প্ল্য়ানের সুবিধাও দেওয়া হয়েছে ৷ যার জন্য অতিরিক্ত 60 হাজার টাকা খরচ করতে হবে ৷
ব্য়াটারি অ্য়াজ আ সার্ভিস প্ল্য়ান বা (BAAS) প্ল্য়ান কী?
ইলেকট্রিক ভ্য়াহিক্যালের জন্য এই প্ল্য়ানটি চালু আছে ৷ EV কেনার সঙ্গে ব্য়াটারিও কিনতে হয় ৷ এবং তার জন্য আলাদা দাম ধার্য্য় করা থাকে ৷ কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাটারি পুরোপুরি না কিনে ব্যাটারি সাবস্ক্রাইব করার সুবিধা থাকে ৷ যার ফলে গাড়ির দাম কিছুটা কম হয় ৷ এক্ষেত্রে ব্যাটারির মালিকানা থাকে অন্যজনের কাছে কিন্তু গাড়ি মালিক সেই ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারেন ৷
আগেই VIDA-র দুটি ভ্যারিয়েন্টে সাফল্য পেয়েছে হিরো মটোকর্প ৷ আর সেই কারণে আরও একটি আপগ্রেডেড মডেল লঞ্চ করল সংস্থাটি ৷ পুরনো দুটি মডেলই 2.2 kWh ভ্যারিয়েন্টে ছিল ৷ কিন্তু নতুন মডেলটি 3.4 kWh-এর ৷
নতুন মডেলটি প্রসঙ্গে হিরো মটোকর্পের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই এই গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে ৷ "ঘর ঘর ইভুটার" অর্থাৎ প্রতি ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক স্কুটার এই স্লোগানকে মাথায় রেখেই বাজেটের মধ্যেই ইলেকট্রিক স্কুটার লঞ্চ করা হয়েছে ৷
VIDA Evooter VX2 Go 3.4 kWh এ রয়েছে ডুয়েল রিমুভাল ব্যাটারি সিস্টেম ৷ যার ফলে সিঙ্গেল চার্জে সর্বাধিক 100 কিলোমিটার পর্যন্ত গাড়িটি যেতে পারবে ৷ 26 Nm টর্ক এবং সর্বাধিক ঘণ্টায় 70 কিলোমিটার পর্যন্ত স্পিড তুলতে পারবে গাড়িটি ৷
মোট দুটি মোড দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি ইকো মোড এবং অন্য়টি রাইড মোড ৷ সীটের নীচে 27.2 লিটারের একটি স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ এবং একটি ফ্লাট ফ্লোরবোর্ডও আছে ৷ সোলো রাইড এবং আরও একজনকে চাপিয়ে ড্রাইভ করা সম্ভব হবে এই স্কুটিতে ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, Battery As A service মডেলটিকে আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে ৷