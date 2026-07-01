আবাস তালিকায় ‘ZZZ-FFF’ লেখা ! কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ফলতায়

আবাস তালিকায় ‘ZZZ-FFF’ লেখা ! কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ফলতায়
সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকায় একাধিক অসংগতি ধরা পড়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রকল্পের স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক ভূমিকা।
Published : July 1, 2026 at 11:05 AM IST
ফলতা, 1 জুলাই: দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতায় আবাস প্রকল্পকে ঘিরে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সরকারি আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকায় একাধিক অসংগতি ধরা পড়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রকল্পের স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক ভূমিকা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছেন ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা। তিনি বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও করেছেন।
বিধায়কের অভিযোগ, দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মজলিশপুর এলাকায় আবাস প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকায় গুরুতর গরমিল রয়েছে। তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সরকারি নথি খতিয়ে দেখেই এই বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে বলে দাবি তাঁর। অভিযোগ অনুযায়ী, বহু প্রকৃত উপভোক্তার নাম তালিকায় নেই। অথচ, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে পাকা বাড়ির আশায় সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের অনেকের নামই বাদ পড়েছে।
সবচেয়ে বিস্ময়কর, উপভোক্তাদের তালিকার একাধিক স্থানে প্রকৃত নামের পরিবর্তে ‘ZZZ’ অথবা ‘FFF’-এর মতো স্রেফ কিছু অক্ষর লেখা রয়েছে। সরকারি তালিকায় এ ধরনের নাম কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হল, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। এই ধরনের নাম দেখে অনেকেই মনে করছেন, ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা হয়েছে।
বিধায়ক দেবাংশু পান্ডার বক্তব্য, এটি নিছক প্রশাসনিক ভুল বলে ধরে নেওয়া কঠিন। তাঁর মতে, এত বড় প্রকল্পে এই ধরনের গরমিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এর পিছনে সুপরিকল্পিত দুর্নীতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, “যদি প্রকৃত উপভোক্তাদের বাদ দিয়ে ভুয়ো নাম দেখিয়ে টাকা তোলা হয়ে থাকে, তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। কারা এর সঙ্গে যুক্ত, তা খুঁজে বের করা জরুরি।”
স্থানীয়দের অভিযোগ, আবাস প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল গৃহহীন ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে মাথা গোঁজার স্থায়ী ঠিকানা করে দেওয়া। কিন্তু বাস্তবে বহু দরিদ্র পরিবার এখনও কাঁচা বা ভাঙাচোরা বাড়িতে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে সরকারি তালিকায় সন্দেহজনক নাম উঠে আসায় ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।
দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা কুন্তল মজুমদার জানান, গ্রামের বহু পরিবার বছরের পর বছর আবাসের জন্য আবেদন করে অপেক্ষা করছেন। অথচ তাঁদের অনেকের নাম তালিকায় নেই। তিনি বলেন, “যাঁরা সত্যিই ঘর পাওয়ার যোগ্য, তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। যদি ভুয়ো নামের আড়ালে টাকা তোলা হয়ে থাকে, তবে তা সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা।”
স্থানীয় বাসিন্দা অশোক কুমার হালদার-ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই আবাস প্রকল্প নিয়ে ফিসফাস চলছিল। তবে এবার সরকারি নথিতেই অসংগতি ধরা পড়ায় মানুষের সন্দেহ আরও প্রবল হয়েছে। তাঁর কথায়, “এই ধরনের দুর্নীতি হলে গরিব মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।”
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, একের পর এক সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসা প্রশাসনিক ব্যর্থতার স্পষ্ট প্রমাণ। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যাতে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়, তার জন্য আরও কড়া নজরদারি প্রয়োজন বলেও মত তাঁদের।
যদিও প্রশাসনের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। তবে স্থানীয় স্তরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। প্রশাসন আদৌ এই অভিযোগকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। আবাস প্রকল্প সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত একটি জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ। সেখানে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তা শুধু অর্থ আত্মসাতের বিষয় নয়, বহু দরিদ্র পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার সমান। তাই ফলতার এই ঘটনায় দ্রুত তদন্ত, প্রকৃত সত্য উদঘাটন এবং দোষীদের শাস্তির দাবিই এখন সবচেয়ে জোরালো হয়ে উঠেছে।