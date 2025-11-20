বেজির হত্যা ও অবৈধ বাণিজ্য রোধে ট্রাইকো-ট্যাক্সোনমিক শনাক্তকরণ আবিষ্কারে ZSI
পেইন্টব্রাশ তৈরি হয় বেজির লোম দিয়ে৷ এর জন্য বছরে প্রায় এক লক্ষেরও বেশি বেজি হত্যা করা হয়৷ তা রুখতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে৷
Published : November 20, 2025 at 4:28 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: বেজির লোম দিয়ে তৈরি হয় পেইন্টব্রাশ। আর তার জন্য প্রতিবছর প্রায় এক লক্ষেরও বেশি বেজি বেআইনি ভাবে হত্যা করা হয়। সম্প্রতি Discover Conservation–এ প্রকাশিত এক নতুন গবেষণায় ভারতের ছয়টি বেজি প্রজাতির প্রথম পূর্ণাঙ্গ ট্রাইকো-ট্যাক্সোনমিক শনাক্তকরণ ব্যবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে। যা বেজির লোম দ্রুত শনাক্ত করতে সাহায্য করবে। যা অবৈধ বন্যপ্রাণী বাণিজ্য দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গবেষণাটি জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (ZSI)–এর গবেষকরা তাঁদের সংগ্রহশালায় সম্পন্ন করেছেন।
সূত্রের দাবি, ভারতের সবরকম বেজির প্রথম ‘লোম-ভিত্তিক’ শনাক্তকরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন ZSI–এর বিজ্ঞানীরা। ভারতে মোট ছয়টি বেজির প্রজাতি পাওয়া যায়। সেগুলো স্মল ইন্ডিয়ান মঙ্গুজ, ইন্ডিয়ান গ্রে মঙ্গুজ, ইন্ডিয়ান ব্রাউন মঙ্গুজ, রাড্ডি মঙ্গুজ, ক্র্যাব-ইটিং মঙ্গুজ ও স্ট্রাইপ-নেকড মঙ্গুজ। এরা ছোট মাংসাশী স্তন্যপায়ী। যারা ইঁদুর, সাপ, পাখি ও নানা অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবুও, উচ্চমানের পেইন্টব্রাশ তৈরিতে বেজির লোমের চাহিদার কারণে এরা অবৈধ বন্যপ্রাণী বাণিজ্যের চাপে রয়েছে।
গবেষকদের দাবি, মাত্র 1 কেজি ব্যবহারের উপযোগী লোম পেতে প্রায় 50টি বেজি প্রয়োজন হয়। তাঁদের লোম থেকে তৈরি ব্রাশগুলি ভারতে বিক্রি হওয়ার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে চোরাচালান করা হয়। ভারত-নেপাল ও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বিদেশে পাচার হয়। প্রধান চোরাচালান পথগুলির মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ু, দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা। যা রোধ করার জন্য বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, 1972–মেনে নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।
কিন্তু, চোরাচালানকারীদের থেকে উদ্ধার হওয়া বেজির উপকরণ থেকে বেজির লোম শনাক্ত করা কঠিন। কারণ, পেইন্টব্রাশ তৈরির সময় লোমের ফোলিকল অংশ সরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে নিউক্লিয়ার DNA পাওয়া যায় না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কারণে মাইটোকন্ড্রিয়াল DNA–ও অনেক সময় পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে ট্রাইকো–ট্যাক্সোনমি, অর্থাৎ লোমের গঠন দ্বারা শনাক্তকরণ একটি দ্রুত ও কার্যকর পদ্ধতি। তাই, পূর্ণাঙ্গ ট্রাইকো-ট্যাক্সোনমিক শনাক্তকরণ ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছেন গবেষকরা।
তাঁদের মধ্যে ZSI গবেষক বিজ্ঞানী ড. এম. কমলাকান্নান বলেন, "এই গবেষণাটিতে লোম–ভিত্তিক প্রজাতি শনাক্তকরণের মাধ্যমে এক গুরুত্বপূর্ণ ফরেনসিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যা অবৈধ বেজি লোম বাণিজ্য রোধে তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে সাহায্য করবে। গবেষণাটি ভারতে বেজি শনাক্তকরণের জন্য একটি স্বল্পব্যয়ী কার্যকরী পথ চিহ্নিত করল।"
দক্ষিণ কোরিয়ার পুকিয়ং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গবেষক ড. শান্তনু কুণ্ডু বলেন, "আমাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যান ভিত্তিক পদ্ধতি একটি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করেছে। এই ফলাফল ভবিষ্যতে DNA বা আণবিক ভিত্তিক গবেষণায়ও সহায়ক হবে।"
ZSI-এর পরিচালক ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ভারত সরকারের অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে ZSI সারা দেশ থেকে বাজেয়াপ্ত বেজির নমুনা সংগ্রহ করে। যাদের মধ্যে বেজির লোমযুক্ত সন্দেহভাজন ব্রাশও ছিল। ZSI প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছে। যা অবৈধ বন্যপ্রাণী বাণিজ্য রোধে সহায়তা করে। এই গবেষণা আমাদের বন্যপ্রাণী ফরেনসিক সক্ষমতাকে আরও মজবুত করবে। দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে সহায়তা করবে।"