নয়া 2 প্রজাতির মাকড়সার হদিশ, ক্ষুদ্র জীববৈচিত্র্য গবেষণায় বড় সাফল্য ZSI-এর

নয়া 2 প্রজাতির মাকড়সার হদিশ, ক্ষুদ্র জীববৈচিত্র্য গবেষণায় বড় সাফল্য ZSI-এর
মেঘালয়ের গুহা ও অন্ধ্রপ্রদেশে পাপিকোন্ডা জাতীয় উদ্যানে মিলল দুই নয়া প্রজাতির মাকড়সার হদিশ ৷ এদের শিকার ধরার পদ্ধতিও অভিনব ৷
Published : July 18, 2026 at 7:15 PM IST
কলকাতা, 18 জুলাই: ভারতের জীববৈচিত্র্য গবেষণায় বড় সাফল্য পেল জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ZSI) ৷ সংস্থার বিজ্ঞানীরা মেঘালয়ের একটি গুহা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বনাঞ্চল থেকে মাকড়সার দু’টি সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন ৷ এই আবিষ্কার আন্তর্জাতিক গবেষণা-পত্রিকা জুটাকসা (Zootaxa) এবং রেকর্ডস অফ দ্য জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (Records of the Zoological Survey of India)-তে প্রকাশিত হয়েছে ৷
নতুন দু’টি প্রজাতির নাম সিমোনিয়া লাওবাহ (Simonia Lawbah) এবং হামাটালিওয়া পাপিকনডা (Hamataliwa Papikonda) ৷ বিজ্ঞানীদের মতে, এই আবিষ্কার ভারতের অজানা ক্ষুদ্র জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে নতুন তথ্য সামনে এনেছে ৷ যা মাকড়সা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷ মেঘালয়ের ক্রেম লাওবাহ গুহা থেকে পাওয়া সিমোনিয়া লাওবাহ মাত্র 2 মিলিমিটারেরও কম লম্বা ৷ এটি গুহায় বসবাস করে ৷ এরা শঙ্কু-আকৃতির বিশেষ ধরনের জাল তৈরি করে ৷ এই জাল অনেকটা স্লিংশটের মতো কাজ করে ৷ যার সাহায্যে দ্রুতগতিতে উড়ন্ত পোকামাকড় শিকার করতে সুবিধা হয় এই মাকড়সার ৷ ভারতে সিমোনিয়া গোত্রে এটিই প্রথম নথিভুক্ত প্রজাতি ৷ এই প্রজাতির গবেষণা ও আবিষ্কার করেছেন বৈজ্ঞানিক সুপ্রদীপ্ত দত্ত, পুথুর পট্টাম্মাল সুধীন, সৌভিক সেন, ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজীব গোস্বামী ৷
অন্যদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের পাপিকোন্ডা জাতীয় উদ্যান থেকে আবিষ্কৃত হামাটালিওয়া পাপিকনডা 5 মিলিমিটারেরও কম দৈর্ঘ্যের একটি লিংক্স স্পাইডার ৷ এই মাকড়সা জাল তৈরি করে না ৷ বরং, গাছের ডালপালায় দ্রুত ছুটে শিকার ধরে ৷ এর আটটি চোখের বিশেষ বিন্যাস এবং কাঁটাযুক্ত পা শিকার ধরতে সাহায্য করে ৷ অন্ধ্রপ্রদেশে হামাটালিওয়া গোত্রে এটিই প্রথম রেকর্ড ৷ এই প্রজাতির গবেষণা ও আবিষ্কারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন গবেষক উপাসনা ভট্টাচার্য, পুথুর পট্টাম্মাল সুধীন এবং সৌভিক সেন ৷
জেডএসআই-এর আরাকনিডা বিভাগের প্রধান বিজ্ঞানী ড. সৌভিক সেন বলেন, "ভারতের বহু ক্ষুদ্র প্রাণী এখনও বিজ্ঞানের কাছে অজানা ৷ নিয়মিত ও পরিকল্পিত জীববৈচিত্র্য সমীক্ষার মাধ্যমেই এমন নতুন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া সম্ভব ৷"
জেডএসআই-এর ডিরেক্টর ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্রতিটি নতুন প্রজাতির আবিষ্কার ভারতের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও বৃদ্ধি করে ৷ তাই গুহা, বনাঞ্চল-সহ সংবেদনশীল প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে এই বিরল প্রাণীগুলি ভবিষ্যতেও টিকে থাকতে পারে ৷ আমরা আশাবাদী যে, এই আবিষ্কার ভারতের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং ভবিষ্যতে আরও অজানা প্রজাতির সন্ধান মিলবে ৷