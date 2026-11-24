লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মান পেলেন ZSI অধিকর্তা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়
lifetime achievement award: প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত গবেষণা (Faunal Taxonomy) এবং ভারতের জীববৈচিত্র্য গবেষণার পরিধি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর বিশেষ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবেই এই পুরস্কার ।
Published : November 24, 2026 at 8:44 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: প্রাণিবিদ্যা ও জীববৈচিত্র্য গবেষণায় দীর্ঘদিনের অবদান এবং নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' সম্মান পেলেন জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (ZSI) অধিকর্তা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় । কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আয়োজিত 11তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন TSAB–IRF-2026-এ তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয় । প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত গবেষণা (Faunal Taxonomy) এবং ভারতের জীববৈচিত্র্য গবেষণার পরিধি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবেই এই পুরস্কার ।
22 ও 23 নভেম্বর কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ZSI) এবং গাজিয়াবাদের কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়ন সংস্থা (ATDS)। এবারের সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল: ‘Transforming Science, Agriculture and Biodiversity Conservation: Innovations for a Resilient Future’।
বিজ্ঞান, কৃষি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশের স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও পড়ুয়ারা । সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ZSI-এর অধিকর্তা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় । বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন মেরঠ SIET-এর প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অমর পি গর্গ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক দিলফুজা জাব্বোরোভা । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক এইচ শিবানন্দ মূর্তি, জীতেন্দ্র কুমার, সম্মেলনের আহ্বায়ক পি আর মোরে, ATDS-এর সভাপতি অনন্ত কুমার এবং সম্মেলন পরিচালক টি এস পাঠান ।
সম্মেলনে 15টি মূল বক্তৃতার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, টেকসই কৃষি, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয় । মোট 424টি অংশগ্রহণের নথিভুক্তি হয় এই সম্মেলনে । এর মধ্যে 139 জন সরাসরি এবং 285 জন অনলাইনে অংশ নেন । ভারতের 23টি রাজ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশ, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, উজবেকিস্তান ও ইতালি থেকেও প্রতিনিধিরা যোগ দেন ।
আলোচনার শেষে জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও কৃষির সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে আট দফা সুপারিশ গ্রহণ করা হয় । এর মধ্যে রয়েছে প্রাণী ও উদ্ভিদের সঠিক শনাক্তকরণে মরফোট্যাক্সোনমির প্রসার, দেশীয় প্রজাতি ও প্রাকৃতিক বাসস্থান রক্ষা, পরাগবাহী পতঙ্গ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক কৃষি ও জৈব সার ব্যবহারে উৎসাহ, রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে সমন্বিত কীট ব্যবস্থাপনা, পরিবেশবান্ধব জলজ চাষ, বাধ্যতামূলক বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার ধাপে ধাপে কমানো । সম্মেলনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব আরও একবার উঠে আসে । একইসঙ্গে ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজীবন কৃতিত্ব সম্মান এই গবেষণাক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘদিনের অবদানকেই বিশেষ স্বীকৃতি দিল ।