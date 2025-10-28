পুর-পানীয় জলে প্রথম মেটাজেনমিক প্রোফাইল উন্মোচন করল জেডএসআই ও আইআইটি-মাদ্রাজ
মঙ্গলবার জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তরফে এই নিয়ে এক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে৷ সেখানেই এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে৷
Published : October 28, 2025 at 9:37 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: জনস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে অত্যাধুনিক জিনোমিক্সের সমন্বয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ কলকাতার জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জেডএসআই) এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাজ (আইআইটি-এম) এর বিজ্ঞানীরাদের। তাঁরা দেশের বিভিন্ন পুরসভা এলাকার পানীয় জলের প্রথম বিস্তৃত মেটাজেনমিক প্রোফাইল উন্মোচন করেছেন। মঙ্গলবার জেডএসআইয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে এই অগ্রণী গবেষণা মাইক্রোবায়াল বৈচিত্র্য এবং অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের জিন (এআরজি) প্যাটার্ন প্রকাশ করে। যা দেশের ওয়ান হেলথ উদ্যোগের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রভাব বহন করে।
মেটাজেনমিকস হল একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে জীবের একটি সম্পূর্ণ সম্প্রদায় তথা সাধারণত জীবাণু থেকে জেনেটিক উপাদানের অধ্যয়ন এবং একটি নমুনা থেকে সরাসরি ডিএনএ বা আরএনএ নিষ্কাশন এবং সিকোয়েন্সিং। সেই সংক্রান্ত ‘মেটাজেনোমিক প্রোফাইলিং অফ মিউনিসিপ্যাল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মাইক্রোবায়োমেস ইন অ্যান ইন্ডিয়ান সিটি: ইনসাইটস ইনটু ডাইভার্সিটি, ওয়াটার কোয়ালিটি অ্য়ান্ড এএমআর পোটেনসিয়াল’ শীর্ষক গবেষণা 'জার্নাল অফ এনভায়রেনমেন্টাল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াংরিং (Elsevier) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।
এই গবেষণা ভারতে প্রথমবার জনসাধারণের পানীয় জল ব্যবস্থায় মেটাজেনমিক সিকোয়েন্সিং প্রয়োগ করে করা হয়েছে। যা উপকারী এবং সুবিধাবাদী ব্যাকটেরিয়া-সহ মাইক্রোবায়াল গোষ্ঠীর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছে। এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল-প্রতিরোধী জিনের সঙ্গে যুক্ত ওষুধের যে সম্পর্ক, সে বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই গবেষণাটি শহুরে পানীয় জলের বিশ্বব্যাপী এএমআর নজরদারির সঙ্গে মেটাজেনোমগুলিকে সংযুক্ত করার প্রথম জাতীয় ডেটাসেট। যা ক্লিনিকাল বা কৃষি ক্ষেত্রে পৌঁছানোর আগে কার্যকরভাবে প্রতিরোধের পথগুলি চিহ্নিত করে।
জেডএসআই-এর বিজ্ঞানী এবং প্রজেক্টের প্রধান গবেষক ড. বিকাশ কুমার বলেন, "ভারতে এটিই প্রথম এই ধরনের গবেষণা, যেখানে মাইক্রোবায়াল ইকোলজি, অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী প্রোফাইল এবং তাদের পরিবেশগত চালিকাশক্তি বোঝার জন্য জনসাধারণের পানীয়-জল ব্যবস্থায় মেটাজেনমিক সিকোয়েন্সিং প্রয়োগ করা হয়েছে। আমাদের গবেষণা জাতীয় জল-নিরাপত্তা কর্মসূচিতে মাইক্রোবায়াল নজরদারি একত্রিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেসলাইন তথ্য প্রদান করে৷ এমনকি শোধিত জলেও বিভিন্ন মাইক্রোবায়াল জীবন থাকে। যার গঠন তাপমাত্রা এবং বিতরণ-ব্যবস্থার অবস্থার মতো কারণগুলির দ্বারা গঠিত হয়।"
জেডএসআই-এর বিজ্ঞানী ও গবেষণার সহ-তত্ত্বাবধায়ক ড. ইন্দ্রজিৎ ত্যাগী বলেন, "জল মানুষ, প্রাণী এবং পরিবেশকে সংযুক্ত করে৷ এগুলি ভারত সরকারের ওয়ান হেলথ মিশনের তিনটি স্তম্ভ। আমাদের গবেষণাটি ওয়ান হেলথ ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে মাইক্রোবায়োম পর্যবেক্ষণকে একত্রিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত-স্বাস্থ্য প্রমাণের ভিত্তি প্রদান করে। যে ফলাফলগুলি জল জীবন মিশন, স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধের জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (NAP-AMR) এর মতো জাতীয় কর্মসূচির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।"
আইআইটি-মাদ্রাজের অধ্যাপক কার্তিক রামন প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, "মেটাজেনমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে, আমরা একযোগে হাজার হাজার মাইক্রোবায়াল প্রজাতি এবং সম্ভাব্য ARG সনাক্ত করতে পারি। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ এবং জলবাহিত সংক্রমণের জন্য প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। এই গবেষণায় প্রমাণিত যে, মেটাজেনমিকস একটি শক্তিশালী নজরদারি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।"