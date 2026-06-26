ওদলাবাড়িতে জেলা পরিষদের হাট উধাও ! সরকারি জমিতে গজিয়েছে অট্টালিকা

ওদলাবাড়িতে জেলা পরিষদের হাট উধাও ! সরকারি জমিতে গজিয়েছে অট্টালিকা
যেখানে একসময় বড় ট্রাক ঢুকত, সেখানে এখন সাইকেল নিয়েও চলাচল করা কঠিন । বুলডোজারের হুঁশিয়ারি বিধায়ক শুক্রা মুন্ডার ৷ সন্তু দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : June 26, 2026 at 5:42 PM IST
জলপাইগুড়ি, 26 জুন: এক সময় পাহাড় ও সমতলের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল ওদলাবাড়ির রবিবারের হাট । ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমাতেন । কৃষিপণ্য, গবাদি পশু, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে শুরু করে পোশাক- সব কিছুর লেনদেন হতো এই হাটকে কেন্দ্র করে । সেই ঐতিহ্যবাহী হাট আজ কার্যত অস্তিত্বের সংকটে । অভিযোগ, জেলা পরিষদের জমি জবরদখল করে গড়ে উঠেছে দোকান, পাকা বাড়ি, এমনকি বহুতল নির্মাণও । ফলে ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ এই বাজার এলাকা ।
ওদলাবাড়ির হীরা রোড এবং কালীবাড়ি রোডের মাঝামাঝি প্রায় 207 একর জেলা পরিষদের জমিতে কয়েক দশক ধরে বসে আসছে দৈনিক বাজার এবং ঐতিহ্যবাহী রবিবারের হাট । গরুবাথান, ঝালং, বিন্দু-সহ ডুয়ার্স ও পাহাড় সংলগ্ন এলাকার বহু মানুষ এখনও এই হাটের উপর নির্ভরশীল । স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশে এই বাজারের ভূমিকা অনস্বীকার্য । কিন্তু গত এক দশকে সেই চিত্র আমূল বদলে গিয়েছে বলে অভিযোগ ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের চোখের সামনেই সরকারি জমি দখল করে একের পর এক স্থায়ী নির্মাণ গড়ে উঠেছে । যেখানে একসময় বড় ট্রাক ঢুকে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, সেখানে এখন সাইকেল নিয়েও চলাচল করা কঠিন । হাটের ভিতরে দোকানের উপরে বহুতল ভবন তৈরি হয়েছে । অনেক জায়গায় নির্মাণ পৌঁছে গিয়েছে নিকাশি নালার উপর পর্যন্ত । ফলে বর্ষার সময় জলনিকাশির সমস্যাও তীব্র আকার নিয়েছে ।
শুধু দখলদারি নয়, হাটের পরিকাঠামোর অবস্থাও উদ্বেগজনক । বহু জায়গায় শেড ভাঙাচোরা, শৌচাগার সংলগ্ন এলাকা আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে । দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে পরিবেশ দূষণের আশঙ্কাও বাড়ছে । স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বছরের পর বছর কর ও ফি আদায় হলেও উন্নয়নের কোনও ছাপ দেখা যায়নি ।
প্রায় চার দশক ধরে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী তরুণ দাস বলেন, "গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ- সব জায়গাতেই অভিযোগ জানিয়েছি । কিন্তু কোনও লাভ হয়নি । গত দশ বছরে একটি শৌচাগার তৈরি হওয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নয়ন হয়নি । আমরা চাই প্রশাসন অবিলম্বে দখলদারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক ।"
তবে এলাকার অনেক ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না । তাঁদের দাবি, প্রভাবশালী মহলের মদতেই দীর্ঘদিন ধরে এই দখলদারি চলছে । ফলে প্রতিবাদ করলেও নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা রয়েছে ।
ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তাছিরুল হকও জেলা পরিষদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । তাঁর দাবি, "একাধিক বার জেলা পরিষদকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে । কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি । প্রভাবশালী কারও আশীর্বাদ ছাড়া এত বড় দখলদারি সম্ভব নয় ।"
এদিকে সরকার পরিবর্তনের পর প্রশাসনের অবস্থান কী হবে, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে । বিষয়টি নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা । তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, সরকারি জমি জবরদখল করে থাকা কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না । প্রয়োজন হলে উচ্ছেদ অভিযানে বুলডোজার ব্যবহার করা হবে । তাঁর দাবি, পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি না থাকায় এখনই অভিযান শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না, তবে খুব শীঘ্রই ওদলাবাড়িতেও উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে ।
স্থানীয়দের মতে, বিষয়টি শুধুমাত্র জমি দখলের নয়, এটি প্রশাসনিক ব্যর্থতারও প্রতীক । কারণ দিনের পর দিন সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণ চললেও কেন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি । যদিও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মন জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট এলাকায় নোটিস পাঠানো হবে এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে । তবে এত বছর ধরে প্রশাসন নীরব কেন ছিল, সেই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি ।