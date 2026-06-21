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নিটের প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে সরকার, দাবি সুকান্তর

প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় নিট বাতিল হয় ৷ রবিবার আবারও পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে ৷ যোগ দিবসের অনুষ্ঠান থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া নিয়ে মন্তব্য করলেন সুকান্ত ৷

Yoga Day event at Visva Bharati
বিশ্বভারতীতে যোগ দিবসে সুকান্ত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 12:02 PM IST

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বোলপুর, 21 জুন: নিট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ রবিবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশ নিয়ে এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এই প্রথম রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে যোগ দিবস উৎযাপন করল বিশ্বভারতী। গত কয়েকদিন আগে নিট পরীক্ষা বাতিল করে দেয় আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি ৷ রবিবার নতুন করে পরীক্ষা হচ্ছে ৷ সুকান্তর বার্তা এবার প্রশ্ন ফাঁস রুখতে তৎপর মোদি সরকার ৷

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে একাধিক বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেন রাজ্য বিজেপির এই প্রাক্তন সভাপতি ৷ 'ককরোচ জনতা পার্টি' প্রসঙ্গেও কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। রেড রোডে যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য শোনার পর শান্তিনিকেতনে শুরু হয় যোগাসন। প্রায় 1500 জন এদিন অংশ নিয়েছিলেন যোগাসনে ৷ 2014 সালে যোগ দিবসকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ। সেই থেকে গত 11 বছর ধরে 21 জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উৎযাপিত হয়ে আসছে। এবার 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এদিন বিশ্বভারতীতেও পালিত হল যোগ দিবস ৷

Yoga Day event at Visva Bharati
বিশ্বভারতীতে যোগা (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদল ঘটেছে। ডবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় আসতে এই প্রথম বীরভূম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই দিনটিকে পালন করল বিশ্ববিদ্যালয় ৷ বিশ্বভারতীর গৌরপ্রঙ্গণে আয়োজিত যোগাসনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়-সহ অন্য আধিকারিকরা। বীরভূম জেলা প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ধবল জৈন, পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ ৷ ছিলেন দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ কুমার সাহাও।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আগের রাজ্য সরকার যোগ দিবস পালন করত না ৷ এবার থেকে ঘটা করে উৎযাপন হবে ৷ আজ সকলে দেখলেন রেড রোডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কত সুন্দর যোগাসন করেছেন। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৷ আমাদের লক্ষ্য এখানে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি সম্পূর্ণ লাগু করা। এই শিক্ষানীতি লাগু হলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন হবে।" নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে তিনি আরও বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই সিবিআইয়ের হাতে তদন্ত ভার দিয়েছি ৷ প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রসঙ্গে আমাদের সরকার জিরো টলারেন্স নীতিতে চলে। একবার কোনওভাবে ওদের পরিকল্পনা সফল হয়ে গিয়েছে। আর সম্ভব হবে না ৷"

Yoga Day event at Visva Bharati
বিশ্বভারতীতে যোগ দিবস (ইটিভি ভারত)

ককরোচ জনতা পার্টি একাধিকবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি তুলেছে। সেই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার কটাক্ষের সুরে সুকান্ত বলেন, "কোথায় ককরোচ ! আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ! " বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, "রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে অনুষ্ঠান খুবই সফল। এবার থেকে সব অনুষ্ঠানই রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে, সমন্বয় করেই করা হবে ৷ আর আমাদের বিশ্বভারতীর আচার্য খোদ প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি নিজেও এদিন রাজ্যে উপস্থিত। তাই যোগ দিবস উৎযাপনে বাড়তি উৎসাহ ছিল।"

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