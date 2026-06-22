সিন্ডিকেট ও তোলাবাজি রুখতে ‘জিরো টলারেন্স’, বিধানসভায় কড়া বিল আনছে রাজ্য

সিন্ডিকেট ও তোলাবাজি রুখতে ‘জিরো টলারেন্স’, বিধানসভায় কড়া বিল আনছে রাজ্য
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই রাজ্যবাসীর উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা ছিল- বাংলায় এবার থেকে কোনও শাসকের আইন চলবে না, বরং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।
Published : June 22, 2026 at 10:09 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: রাজ্যে শিল্পায়নের অন্যতম বড় বাধা হিসেবে বারবার উঠে এসেছে সিন্ডিকেট এবং তোলাবাজির অভিযোগ ৷ এবার সেই বলপূর্বক তোলা আদায় এবং সিন্ডিকেট রাজকে সমূলে বিনাশ করতে 'জিরো টলারেন্স' বা শূন্য সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার।
প্রশাসনিক এবং বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই জোড়া সমস্যা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার এবার এক অত্যন্ত কড়া আইন আনতে চলেছে ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বিধানসভার চলতি অধিবেশনেই এই সংক্রান্ত একটি নতুন বিল পেশ করা হতে পারে ৷ সূত্রের খবর, এই বিলে স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকছে যে, তোলাবাজি বা সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য নিয়ে কোনও অভিযোগ জমা পড়লে পুলিশকে কালক্ষেপ না-করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এখানেই শেষ নয়, নয়া আইনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করার বিধানও রাখা হচ্ছে, যাতে অপরাধীরা আইনের ফাঁক গলে সহজে পার পেয়ে না-যায়।
সোমবার বিধানসভায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেন রাজ্যের বর্তমান অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । সেই বাজেট বক্তৃতার মাঝেই রাজ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা সিন্ডিকেট প্রথা চিরতরে বন্ধ করতে নতুন কড়া বিল আনার প্রস্তাব দেন তিনি। সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় জানান যে, কোনও অবস্থাতেই আর তোলাবাজদের রেয়াত করা হবে না এবং রাজ্যকে সিন্ডিকেট-মুক্ত করতে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করতে বদ্ধপরিকর।
এদিনের অধিবেশনে পূর্বতন সরকারের জমানায় ঘটা তোলাবাজির খতিয়ান তুলে ধরে সরব হন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। ঠিক কীভাবে স্থানীয় স্তরে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন বেআইনিভাবে টাকা আদায় করা হয়, তার এক বাস্তব চিত্র এদিন বিধানসভায় তুলে ধরেন তিনি। এই প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিনিয়োগকারীরা রাজ্যস্তরে এসে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য চুক্তি করেন, সরকারের তরফ থেকে তাঁদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়ার পর যখন তাঁরা কাজ শুরু করতে যান, তখনই দেখা যায় জমি সমতল করা বা অন্য নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের নানা মনগড়া অজুহাতে তাঁদের কাছে মোটা অঙ্কের তোলা চাওয়া হচ্ছে ।" এই পরিস্থিতির জেরে যে বিনিয়োগকারীরা চরম হয়রানির শিকার হন, তা স্বীকার করে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই দুর্নীতি এবং তোলাবাজি ইস্যুতে প্রথম থেকেই আপসহীন মনোভাব দেখিয়ে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই রাজ্যবাসীর উদ্দেশে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার ডাক দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট বার্তা ছিল, 'ভয় আউট, ভরসা ইন'। বাংলায় এবার থেকে আর কোনও শাসকের আইন চলবে না, বরং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।"
প্রশাসন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তাকেই আইনি মান্যতা দিতে এই নতুন বিল তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়েছে জোরকদমে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত কয়েক মাসে তোলাবাজি এবং দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগে একাধিক তৃণমূল নেতা, প্রাক্তন কাউন্সিলর এবং এমনকি বেশ কয়েকজন প্রাক্তন বিধায়ককেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রশাসন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে এই পদক্ষেপ করলেও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছিল, বিদ্যমান আইনের ফাঁকফোকর গলে অভিযুক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা খুব সহজেই আদালত থেকে জামিন পেয়ে যাচ্ছেন। আইনি সেই দুর্বলতা কাটাতে এবং অপরাধীদের কড়া বার্তা দিতেই নতুন এই বিলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অত্যন্ত কঠোর এবং জামিন অযোগ্য ধারাগুলি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
রাজ্য সরকারের স্থির বিশ্বাস, বিধানসভায় এই বিল পাস করে একবার তা আইনে পরিণত হলে রাজ্যে ভয়ের বাতাবরণ চিরতরে দূর হবে। একইসঙ্গে, তোলাবাজির আতঙ্কে যে বিনিয়োগকারীরা এতদিন মুখ ফিরিয়ে থাকতেন, তাঁদের কাছেও একটি সুস্থ, স্বচ্ছ এবং অনুকূল শিল্পবান্ধব পরিবেশের বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।