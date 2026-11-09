পুলিশকে 'খোলা হাত', রায়গঞ্জে এনকাউন্টারের ঘটনায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Cm reacts on Raigunj Encounter: ধর্ষণ ও খুন, মাদক পাচার এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনায় জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলা হবে, জানালেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : November 9, 2026 at 2:38 PM IST
রায়গঞ্জ, 9 নভেম্বর: উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্তের এনকাউন্টারে নিহত হওয়ার ঘটনায় পুলিশের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে তিনি সাফ জানান, আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা জবাব দেওয়ার পূর্ণ অধিকার পুলিশের রয়েছে । বাহিনীকে সরকার এই ধরনের গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে আগেই ‘খোলা হাত’ দিয়ে রেখেছে বলেও স্পষ্ট করেন তিনি ।
সংবাদমাধ্যমের তরফে রায়গঞ্জের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী নিজস্ব ভঙ্গিতে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, “কোথায় ? কোথায় হয়েছে এনকাউন্টার ? রায়গঞ্জে হয়েছে ? কেন ? আমার তো জানা নেই, শুনিনি । পুলিশকে মারতে এলে পুলিশ কি রসগোল্লা খাওয়াবে নাকি ? পুলিশকে আক্রমণ করতে এসেছে, পুলিশেরও আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে । ওই জন্যই বন্দুক দেওয়া হয়েছে । অস্ত্রগুলি পকেটে রাখার জন্য নাকি ? পুলিশকে আক্রমণ করেছে, পুলিশ আইনে যা আছে তাই করেছে ।”
প্রশাসনের কড়া অবস্থান তুলে ধরে শুভেন্দু আরও বলেন, “ধর্ষণ ও খুন, মাদক পাচার এবং বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের মতো ঘটনায় সরকার পুলিশকে খোলা হাত দিয়ে রেখেছে । তাদের এটাও স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করতে উপরতলার অফিসারের অনুমতির অপেক্ষায় বসে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই । এই সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলা হবে ।”
পুলিশ সূত্রের খবর, রায়গঞ্জের গ্রামে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ উঠেছিল দিলীপ রায় নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সেখানে অভিযান চালায় পুলিশের একটি দল । পুলিশের দাবি, তাদের দেখেই প্রথমে গুলি চালায় দিলীপ । আত্মরক্ষায় পুলিশও গুলি চালালে জখম হয় সে । পরে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা দিলীপকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
রায়গঞ্জের ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানানোর পাশাপাশি ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও উৎসবের নিরাপত্তার প্রসঙ্গেও কড়া হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে বা যারাই পাথর ছোড়ার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ নেওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে । তাঁর দাবি, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কোনও ধর্মীয় শোভাযাত্রা বা প্রতিমা নিরঞ্জনে কেউ বাধা দেওয়ার সাহস পায়নি । পূর্বতন বামফ্রন্ট ও তৃণমূল সরকার বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্ষতি করেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন ।
মে মাসে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই নিয়ে রাজ্যে পুলিশের গুলিতে চারটি মৃত্যুর ঘটনা সামনে এল । এর আগে জুলাইয়ে বারুইপুরে 11 বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। পরে গত 27 অক্টোবর গাইঘাটায় ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত প্রহ্লাদ দাস এবং সামশেরগঞ্জে বিজেপি কর্মী খুনে অভিযুক্ত সামাউল হক পুলিশের পৃথক এনকাউন্টারে মারা যায় । রায়গঞ্জে নিহত দিলীপ সেই তালিকায় নতুন সংযোজন।
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