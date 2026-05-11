অভিষেকের 'জেড প্লাস' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা এবার সরাল রাজ্যের নতুন সরকার
আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে থেকে নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি শিথিল করা হয়েছিল। এবার সরিয়ে নেওয়া হল তার রাজ্য সরকারের দেওয়া সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ।
Published : May 11, 2026 at 10:51 PM IST
কলকাতা, 11 মে: রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদলের পরেই এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল নতুন রাজ্য সরকার। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জেড প্লাস' (Z+) ক্যাটাগরির নিরাপত্তা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।
আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে থেকে নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি শিথিল করা হয়েছিল। এবার সরিয়ে নেওয়া হল তার রাজ্য সরকারের দেওয়া সর্বোচ্চ নিরাপত্তা । সদ্য সমাপ্ত 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই এই ধরনের প্রশাসনিক পদক্ষেপের জল্পনা চলছিল। এবার সেই জল্পনাকেই সত্যি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপোর এই সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তা তুলে নিল পরিবর্তনের সরকার। নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।
দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড হিসেবে পরিচিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে থাকতেন। রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে তাঁকে ভিভিআইপিদের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ স্তরের 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা প্রদান করা হত। তাঁর কনভয়ে থাকত একাধিক পাইলট কার, বিশেষ কম্যান্ডো বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের বিশাল পুলিশি বলয়। কিন্তু, বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েই রাজ্যের ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার কাজ শুরু করে। সেই প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই বিরোধী দলের অন্যতম প্রধান মুখের এই বিপুল নিরাপত্তা ছাঁটাই করা হল। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্টদের কেউ কেউ অভিষেকের এই বিপুল নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আজ মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকের পরই এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।
রাজনৈতিক মহলের মতে, নতুন সরকারের এই পদক্ষেপ একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিশেষত রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোয় শুভেন্দু অধিকারীর মতো দাপুটে নেতা যখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়, তখন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নিরাপত্তা কাটছাঁট হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। এককালের সতীর্থ থেকে চরম রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠা শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী আসনে থাকাকালীন একাধিকবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা এবং তার আনুষঙ্গিক খরচ নিয়ে প্রকাশ্যেই সরব হয়েছেন। রাজ্যের করদাতাদের টাকায় এই বিপুল নিরাপত্তা ব্যবস্থার যৌক্তিকতা নিয়ে অতীতে বারবার প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। ফলে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসতেই সেই পুরনো প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখা গেল বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।
'জেড প্লাস' নিরাপত্তা প্রত্যাহারের অর্থ হল, এবার থেকে আর ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের চারপাশে রাজ্য পুলিশের সেই পরিচিত বিশাল বলয় দেখা যাবে না। তবে তাঁর জন্য কোনও সাধারণ পর্যায়ের নিরাপত্তা (যেমন ওয়াই বা এক্স ক্যাটাগরি) বহাল রাখা হবে কি না, নাকি পুরোপুরি রাজ্যের নিরাপত্তা বলয় থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল, সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত কোনও সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আনা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী, গোয়েন্দা দফতরের থ্রেট পারসেপশন বা ঝুঁকি সংক্রান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই নেতা-মন্ত্রীদের নিরাপত্তা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে নতুন করে রাজ্যে কোনও মূল্যায়ন হয়েছে কি না, তা নিয়েও জল্পনা রয়ে গিয়েছে।
অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস শিবির। ঘাসফুল শিবিরের একাংশের অভিযোগ, সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই নতুন সরকার এই ধরনের পদক্ষেপ করছে। বিরোধী দলের একজন সর্বভারতীয় স্তরের নেতার নিরাপত্তা এক ধাক্কায় কমিয়ে দিয়ে সরকার কার্যত তাঁকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন জননেতার জীবনের ঝুঁকি সবসময়েই থাকে, তাই এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।
যদিও শাসক শিবিরের পরোক্ষ দাবি, এটি সম্পূর্ণ রুটিন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। সরকারি অর্থের অপচয় রোধ এবং রাজ্যে অপ্রয়োজনীয় ভিআইপি সংস্কৃতির অবসান ঘটাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন মনে করছে, যাঁদের সত্যিই নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই, তাঁদের পেছনে বিপুল সংখ্যক পুলিশ কর্মী মোতায়েন করে রাখার কোনও অর্থ হয় না।