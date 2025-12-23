যুবভারতী-কাণ্ডে শতদ্রুর প্রভাবশালী তত্ত্ব নস্যাৎ কুণালের, প্রকাশ করলেন 400 জনের তালিকা
যুবভারতী-কাণ্ডে নতুন তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর দাবি, প্রভাবশালীর চাপে নয় ; আগেই 400 কার্ডের নাম প্রশাসনকে দিয়েছিলেন আয়োজকরা ৷
Published : December 23, 2025 at 10:18 AM IST
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আন্তর্জাতিক ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা ঘিরে এখনও তোলপাড় রাজ্য ৷ ঘটনার তদন্তে ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য । ঘটনার মূল অভিযুক্ত তথা অনুষ্ঠানের আয়োজক শতদ্রু দত্ত পুলিশি জেরায় 'প্রভাবশালী'র চাপের কথা উল্লেখ করেছেন ৷ এবার সেই তত্ত্বকে নস্যাৎ করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা দলীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ।
সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কুণালের দাবি, "মেসির অনুষ্ঠানের দিন মাঠে আয়োজকরা 100 কার্ড ইস্যু করেছিলেন ৷ এক প্রভাবশালীর চাপে শেষে 400-এরও বেশি কার্ড দিতে হয় ৷ কিন্তু আমার সূত্র বলছে, আয়োজকরা 400 কার্ডের নামই প্রশাসনকে দিয়েছিলেন ৷"
লালবাজার সূত্রে খবর, জেরার মুখে একাধিক বিস্ফোরক দাবি করেন শতদ্রু দত্ত ৷ তিনি জানান, শুরুতে মাত্র 100 জনের জন্য 'গ্রাউন্ড অ্যাক্সেস কার্ড' বা মাঠে প্রবেশের অনুমতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল । কিন্তু প্রভাবশালী মহলের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত সেই সংখ্যা চারগুণ বাড়াতে হয় । অর্থাৎ, তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে কার্ডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের জানান শতদ্রু । এবার সেই তত্ত্ব নস্যাৎ করলেন কুণাল ৷
পোস্টে তিনি স্পষ্ট জানান, মেসির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চে বা বিশেষ জোনে উপস্থিত ভিভিআইপি বা আমন্ত্রিত অতিথি—যেমন মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, শাহরুখ খান বা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়—এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নন । তাঁদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল । কিন্তু, সাধারণের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে শতদ্রু নিজেই 400 জনের নাম সুপারিশ করেন ৷ তাহলে এখন কেন প্রভাবশালীর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল নেতা ৷
কুণালের যুক্তি, এই তালিকাটি প্রমাণ করে যে আয়োজক নিজেই পরিস্থিতি জটিল করেছেন এবং এখন নিজেকে বাঁচাতে অন্যদের জড়ানোর চেষ্টা করছেন ৷ তদন্তের স্বার্থে পুলিশের বিশেষ দল এই তালিকা খতিয়ে দেখবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি । লেখেন, "তদন্তকারীরা বলতে পারবেন আসল সত্যটা কী । এটা সত্যি হলে, প্রভাবশালীর নাম করে 400 কার্ডের দায় চাপানো হচ্ছে কেন ? আয়োজককে আড়াল করছে কারা ?"
তৃণমূল নেতার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তির নাম এবং তাঁদের অ্যাক্সেস এরিয়া হিসাবে জোন 1- ফিল্ড অফ প্লে (Zone 1 - Field of Play) উল্লেখ করা হয়েছে । কুণাল জানান, 35 পাতার এই দীর্ঘ তালিকায় প্রত্যেকের নাম শতদ্রু দত্ত নিজেই সুপারিশ করেছিলেন ।
গত 13 ডিসেম্বর অভিযুক্ত শতদ্রুকে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ । পরদিন তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন । লালবাজার সূত্রে খবর, তদন্তকারীদের টানা জেরায় শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে বাধ্য হন শতদ্রু । তবে, জেরায় একাধিক বিস্ফোরক দাবি করেন তিনি ৷ জানান, লিওনেল মেসি ব্যক্তিগত স্পর্শ বা অহেতুক ভিড় একেবারেই পছন্দ করেন না । পিঠে হাত দেওয়া বা জড়িয়ে ধরার বিষয়টি যে মেসির চরম অপছন্দ, তা তাঁর নিরাপত্তা আধিকারিকরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন । তিনি বারবার বলা সত্ত্বেও মাঠের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি । মাঠের মধ্যে এতো ভিড়ের জন্য প্রভাবশালী তত্ত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেন তিনি । এবার সেই দাবিতেই জল ঢেলে দিলেন কুণাল ঘোষ ৷