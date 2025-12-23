ETV Bharat / state

যুবভারতী-কাণ্ডে শতদ্রুর প্রভাবশালী তত্ত্ব নস্যাৎ কুণালের, প্রকাশ করলেন 400 জনের তালিকা

যুবভারতী-কাণ্ডে নতুন তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর দাবি, প্রভাবশালীর চাপে নয় ; আগেই 400 কার্ডের নাম প্রশাসনকে দিয়েছিলেন আয়োজকরা ৷

YUVA BHARATI VANDALISM CASE
কুণাল ঘোষ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 23, 2025 at 10:18 AM IST

কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আন্তর্জাতিক ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা ঘিরে এখনও তোলপাড় রাজ্য ৷ ঘটনার তদন্তে ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য । ঘটনার মূল অভিযুক্ত তথা অনুষ্ঠানের আয়োজক শতদ্রু দত্ত পুলিশি জেরায় 'প্রভাবশালী'র চাপের কথা উল্লেখ করেছেন ৷ এবার সেই তত্ত্বকে নস্যাৎ করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা দলীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ।

সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কুণালের দাবি, "মেসির অনুষ্ঠানের দিন মাঠে আয়োজকরা 100 কার্ড ইস্যু করেছিলেন ৷ এক প্রভাবশালীর চাপে শেষে 400-এরও বেশি কার্ড দিতে হয় ৷ কিন্তু আমার সূত্র বলছে, আয়োজকরা 400 কার্ডের নামই প্রশাসনকে দিয়েছিলেন ৷"

লালবাজার সূত্রে খবর, জেরার মুখে একাধিক বিস্ফোরক দাবি করেন শতদ্রু দত্ত ৷ তিনি জানান, শুরুতে মাত্র 100 জনের জন্য 'গ্রাউন্ড অ্যাক্সেস কার্ড' বা মাঠে প্রবেশের অনুমতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল । কিন্তু প্রভাবশালী মহলের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত সেই সংখ্যা চারগুণ বাড়াতে হয় । অর্থাৎ, তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে কার্ডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের জানান শতদ্রু । এবার সেই তত্ত্ব নস্যাৎ করলেন কুণাল ৷

KUNAL GHOSH ON YUVA BHARATI VANDALISM CASE
শতদ্রু দত্তের প্রভাবশালী তত্ত্ব খারিজে কুণাল ঘোষের সোশাল মিডিয়া পোস্ট (কুণাল ঘোষের সোশাল মিডিয়া পেজ)

পোস্টে তিনি স্পষ্ট জানান, মেসির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চে বা বিশেষ জোনে উপস্থিত ভিভিআইপি বা আমন্ত্রিত অতিথি—যেমন মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, শাহরুখ খান বা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়—এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নন । তাঁদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল । কিন্তু, সাধারণের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে শতদ্রু নিজেই 400 জনের নাম সুপারিশ করেন ৷ তাহলে এখন কেন প্রভাবশালীর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল নেতা ৷

কুণালের যুক্তি, এই তালিকাটি প্রমাণ করে যে আয়োজক নিজেই পরিস্থিতি জটিল করেছেন এবং এখন নিজেকে বাঁচাতে অন্যদের জড়ানোর চেষ্টা করছেন ৷ তদন্তের স্বার্থে পুলিশের বিশেষ দল এই তালিকা খতিয়ে দেখবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি । লেখেন, "তদন্তকারীরা বলতে পারবেন আসল সত্যটা কী । এটা সত্যি হলে, প্রভাবশালীর নাম করে 400 কার্ডের দায় চাপানো হচ্ছে কেন ? আয়োজককে আড়াল করছে কারা ?"

তৃণমূল নেতার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তির নাম এবং তাঁদের অ্যাক্সেস এরিয়া হিসাবে জোন 1- ফিল্ড অফ প্লে (Zone 1 - Field of Play) উল্লেখ করা হয়েছে । কুণাল জানান, 35 পাতার এই দীর্ঘ তালিকায় প্রত্যেকের নাম শতদ্রু দত্ত নিজেই সুপারিশ করেছিলেন ।

গত 13 ডিসেম্বর অভিযুক্ত শতদ্রুকে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ । পরদিন তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন । লালবাজার সূত্রে খবর, তদন্তকারীদের টানা জেরায় শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে বাধ্য হন শতদ্রু । তবে, জেরায় একাধিক বিস্ফোরক দাবি করেন তিনি ৷ জানান, লিওনেল মেসি ব্যক্তিগত স্পর্শ বা অহেতুক ভিড় একেবারেই পছন্দ করেন না । পিঠে হাত দেওয়া বা জড়িয়ে ধরার বিষয়টি যে মেসির চরম অপছন্দ, তা তাঁর নিরাপত্তা আধিকারিকরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন । তিনি বারবার বলা সত্ত্বেও মাঠের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি । মাঠের মধ্যে এতো ভিড়ের জন্য প্রভাবশালী তত্ত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেন তিনি । এবার সেই দাবিতেই জল ঢেলে দিলেন কুণাল ঘোষ ৷

