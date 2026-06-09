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তৃণমূল কাউন্সিলরকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা হাতানোর অভিযোগ, গ্রেফতার জনপ্রিয় ইউটিউবার

এবার গ্রেফতার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচারাম ঘনিষ্ঠ ইউটিউবার ৷ তৃণমূলের কাউন্সিলরকে 'ব্ল্যাকমেল' করে তোলাবাজির অভিযোগে উত্তরপাড়ার জনপ্রিয় ওই ইউটিউবারকে গ্রেফতার করা হয় ৷

YOUTUBER ARREST IN HOOGHLY
গ্রেফতার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচারাম ঘনিষ্ঠ ইউটিউবার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 8:44 PM IST

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উত্তরপাড়া, 9 জুন: তৃণমূল কাউন্সিলরকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠল এক ইউটিউবারের বিরুদ্ধে। প্রথমে এক লক্ষ টাকা, পরে 60 হাজার টাকা দেওয়ার জন্য হুমকি ফোন আসত তৃণমূল কাউন্সিলর মৌসুমি বিশ্বাসের কাছে। বাধ্য হয়ে সোমবার দুপুরে ওই ইউটিউবার শুভজ্যোতি চক্রবর্তীর কথায়, তাঁর স্ত্রীর হাতে খামে করে টাকা তুলে দেন কাউন্সিলর। টাকা নিয়েই চম্পট দেয় অভিযুক্ত ও তাঁর স্ত্রী।

টাকা নিয়ে শুভজ্যোতি চক্রবর্তী পালিয়ে যেতেই চিৎকার করেন কাউন্সিলর। পরবর্তীতে অভিযুক্ত ইউটিউবার শুভজ্যোতি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ 35 বছরের শুভজ্যোতি চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয় তাঁকে।

শুভজ্যোতির পরিবারের দাবি, মিথ্যা বলে ফাঁসানো হচ্ছে ছেলেকে (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় ইউটিউবারকে নিয়ে একাধিক পরিচিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। যদিও শুভজ্যোতির পরিবারের দাবি, মিথ্যা বলে তাঁদের ছেলেকে ফাঁসানো হয়েছে ৷ কাউন্সিলরের ভুল অভিযোগ করছেন ৷ চন্দননগর কমিশনারেটের এসিপি 3 সুকান্ত হাজরা জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত ও আরও একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ পরবর্তীতে তাদের গ্রেফতার করা হয় ৷

উত্তরপাড়া পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের তিনবারের তৃণমূল কাউন্সিলর মৌসুমি বিশ্বাস। কলেজের অধ্যাপকও তিনি। মৌসুমির বাড়ি, পুকুরের একাংশ বুজিয়ে তৈরি করা হয়েছে বলে তাঁকে জনরোষের ভয় দেখানো হয়। এমনকী কাউন্সিলর খুনও হয়ে যেতে পারেন বলে হুমকি দেওয়া হয়। 1 লাখ টাকা দিলে ব্যাপারটা সামলে দেবে বলে জানান, ইউটিউবার শুভজ্যোতি।

YOUTUBER ARREST IN HOOGHLY
গ্রেফতার জনপ্রিয় ইউটিউবার (ইটিভি ভারত)

কাউন্সিলরের আরও অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করছিলেন উত্তরপাড়ার ওই ইউটিউবার ৷ তিনি তৃণমূল নেতাদের ঘনিষ্ঠ। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাক্তন মন্ত্রী বেচারাম মান্না-সহ তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে ছবি তুলে অন্যদের চমকাতেন বলেও অভিযোগ ওঠে । তিনি ওই ইউটিউবারকে টাকা দেওয়ার আগে পুলিশকে জানিয়েছিলেন। একটি অডিয়ো রেকর্ড করেন। সেই ভিত্তিতেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে শুভজ্যোতিকে।

কাউন্সিলর মৌসুমি বিশ্বাস বলেন, "আমি 3 বারের কাউন্সিলর ৷ আমার স্বামী সরকারি চাকরি করেন ৷ আমি নিজে কলেজে পড়াই ৷ ছেলেও প্রতিষ্ঠিত।স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করি। কেউ কোনওদিন আঙুল তুলতে পারবেন না। এখন চারিদিকে ইট ও ডিম ছোড়া চলছে ৷ আমার ক্ষেত্রে সেসব হয়নি।আমাকে রাতে হোয়াটসঅ্যাপে কল করে হুমকি দেয়। সেই রেকর্ড করে পুলিশকে দিয়েছি। এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছি কারণ আমার কাছে কোনও প্রমাণ ছিল না। আমি তৃণমূল নেতাদের বলেছি ৷ পুরনিগমের চেয়ারম্যানকে বলেছি কোনও সাহায্য পাইনি। এখন পুলিশ ব্যবস্থা নিক। আমি টাকার নম্বর লিখে রেখেছি। শুভজ্যোতির স্ত্রী টাকার খাম নিয়ে পালিয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বলতে চাই, আমাকে ওরা ব্ল্যাকমেল করেছে।আমাকে বাঁচান।"

এনিয়ে বিজেপি নেতা পঙ্কজ রায় বলেন, "ওই ইউটিউবার নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে যদি কোনও তোলাবাজি করে থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিক। আইনের উপরে কেউ নয়।" অভিযুক্ত শুভজ্যোতি চক্রবর্তীর মা বুলা চক্রবর্তী বলেন, "ছেলে বাইট নিতে এসেছিল একটি খবরের ব্যাপারে। ছেলেকে ফাঁসানো হয়েছে।"

TAGGED:

YOUTUBER EXTORTION CASE
তৃণমূল কাউন্সিলরের ব্ল্যাকমেল
গ্রেফতার জনপ্রিয় ইউটিউবার
YOUTUBER IN POLICE CUSTODY
YOUTUBER ARREST IN HOOGHLY

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