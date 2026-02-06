প্রায় 20 ঘণ্টা আটকে রেখে বান্ধবীকে নিগ্রহ ! গ্রেফতার ইউটিউবার

প্রায় 20 ঘণ্টা আটকে রেখে বান্ধবীকে নিগ্রহ ! গ্রেফতার ইউটিউবার
নির্যাতিতা তরুণীর অভিযোগ, তাঁকে শারীরিকভাবে একাধিকবার নিগ্রহ করা হয়। মারধরের পাশাপাশি অশালীনভাবে স্পর্শ করা হয় বলেও অভিযোগ ৷
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: সোশাল মিডিয়ায় পরিচিত এক জনপ্রিয় ইউটিউবারের বিরুদ্ধে বান্ধবীকে জোর করে আটকে রেখে অশালীন আচরণের পাশাপাশি শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনার জেরে অভিযুক্ত ওই ইউটিউবারকে দমদম থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক বেহালার বাসিন্দা ৷ সোশাল মিডিয়ায় তাঁর অনেক অনুগামী রয়েছে বলেও দাবি । অভিযোগকারী ওই তরুণী তাঁর বান্ধবী বলেও জানা গিয়েছে । পুলিশ সূত্রের খবর, গত 2 ফেব্রুয়ারি সোমবার বন্ধুত্বের সূত্রে ওই যুবকের বাড়িতে যান তরুণী । কিন্তু অভিযোগ, সেদিন রাত সাড়ে ন'টা থেকে পরদিন অর্থাৎ 3 তারিখ মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তরুণীকে নিজের বাড়িতে জোর করে আটকে রাখে ওই যুবক ৷ শুধু আটকে রাখা নয়, তাঁকে মারধর করার পাশাপাশি, ভয় দেখানো ও অশালীন আচরণের অভিযোগ করেছেন ওই তরুণী ৷ অভিযোগকারীর বয়স 22 বছর ।
বর্তমানে ঘটনার সমস্ত বিষয় জানতে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা ৷ ঘটনার নেপথ্যে আর কোনও বিষয় রয়েছে কি না, বা আগে এমন কোনও অভিযোগ ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "বর্তমানে গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে । তরুণীর মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর পাশাপাশি অভিযুক্তের মোবাইল ফোন ও ডিজিটাল তথ্যও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।"
নির্যাতিতার অভিযোগ, ওই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁকে শারীরিকভাবে একাধিকবার নিগ্রহ করা হয় । ঘুষি মারার পাশাপাশি অশালীনভাবে স্পর্শ করা হয় ৷ তাঁর পোশাক ধরেও টানাটানি করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন ওই তরুণী ৷ তাঁর দাবি, কোনও একটি বিষয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে বচসা চলাকালীন তাঁকে ভয় দেখায় ওই যুবক ৷ পুলিশকে অভিযোগে তাও জানিয়েছেন তরুণী ।
তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ওই সময় তিনি আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন ৷ বাড়ি থেকে তাঁকে বেরোতেও দেওয়া হয়নি । পরে বুধবার বেহালা থানায় অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) 127 (2), 115 (2), 74 এবং 351 (2) ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ । এরপর বৃহস্পতিবার যুবককে গ্রেফতার করা হয় ৷