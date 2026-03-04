আনন্দের মাঝে শোকেরা ছায়া, রং খেলার পর পুকুরে স্নানে নেমে ডুবে মৃত্যু 2 তরুণের

আনন্দের মাঝে শোকেরা ছায়া, রং খেলার পর পুকুরে স্নানে নেমে ডুবে মৃত্যু 2 তরুণের
জলে নামতেই তাঁরা দু'জন তলিয়ে যান । সেই সময় পুকুরের পাড়ে থাকা অন্যান্য বন্ধুদের চিৎকারে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন ।
Published : March 4, 2026 at 7:17 PM IST
দুর্গাপুর/বলাগড়, 4 মার্চ: উৎসবের আনন্দ মুহূর্ত বদলে গেল শোকের আবহে । দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামে নতুন পুকুরে ডুবে মৃত্যু দুই তরুণের । 10-12 জন বন্ধুদের সঙ্গে রং মেখে হোলির দিন পুকুরের জলে স্নান করতে নেমেছিলেন তাঁরা ৷ সেসময় তলিয়ে যান ওই দু'জন । মৃত দু'জনের নাম বিশাল সিং (18) এবং দেবদূত গোঁসাই (19) । দু'জনেই আমরাই গ্রামের ঋষি অরবিন্দ নগরের বাসিন্দা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার বেশ কয়েকজন জলে নেমে ওই দুই তরুণকে উদ্ধার করেন । ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে আসে দুর্গাপুর থানার পুলিশ । বিশাল এবং দেবদূতকে পুলিশ দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন । বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় ।
তরুণদের বাঁচানোর চেষ্টা ব্যর্থ
আমরা এলাকার বাসিন্দা তথা ওই দুই তরুণকে জল থেকে উদ্ধার করা যুবক ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায় বলেন, "নতুন পুকুরের পাড়ে থাকা কিছু তরুণের চিৎকার শুনে আমরা ছুটে আসি । তাদের মুখ থেকে শুনেই আমরা জলে ঝাঁপ দিয়ে এই দু'জনকে উদ্ধার করি । পুলিশ এসে তাঁদের নিয়ে যায় হাসপাতালে । আমরাও পরে হাসপাতালে এসেছি । চিকিৎসকরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেছে । অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা । দু'জনেরই পরিবারের লোকেরা এবং প্রতিবেশীরা হাসপাতালে এসেছে ।"
এই ঘটনার জেরে ঋষি অরবিন্দ নগর এলাকা শোকস্তব্ধ হয়ে রয়েছে । দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে দুই যুবকের পরিবারের সদস্যদের আর্তনাদ । ঋষি অরবিন্দ নগরের বাসিন্দা প্রমোদ সিং বলেন, "সকাল থেকে ওরা বন্ধুরা একসঙ্গে রং খেলছিল । কী থেকে কী হয়ে গেল? মুহূর্তের মধ্যেই বদলে গেল সমস্ত পরিবেশ । ওরা একসঙ্গে 10-12 জন স্নান করতে গিয়েছিল । বিশাল এবং দেবদূত প্রথমেই জলে নেমে তলিয়ে যায় । আমরাই গ্রামের তরুণরা তাদেরকে উদ্ধার করে । আমরা এই মুহূর্তে হাসপাতালে । দুই তরুণের পরিবার একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে ।"
পুলিশের বক্তব্য
আসানসোল-দুর্গাপুরের এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা । আমরাই গ্রামের একটি পুকুরে বন্ধুরা মিলে স্নান করতে গিয়েছিল । দু'জন তলিয়ে যায় । পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন । দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।"
নৌকাডুবির পর নিখোঁজ দুই যুবক
মঙ্গলবার হুগলি জেলার বলাগড় দোলের দিনে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ হয়ে যান দুই যুবক । 24 ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও খোঁজ মেলেনি তাঁদের ৷ বলাগড়ের বিডিও ও পুলিশের তত্ত্বাবধানে ডুবুরি এবং স্পিড বোর্ড দিয়ে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । নিখোঁজ দু’জনের নাম সায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় (23) ও শুভজিৎ মণ্ডল (22) ।
পুলিশ সূত্রে খবর, নিখোঁজ দুই যুবকের বাড়ি বলাগড়ের ডুমুরদহ এলাকায় । এখনও পড়াশোনা করেন তাঁরা । মঙ্গলবার দুপুরে 2টোর পর ডুমুরদহের মোড়লপাড়া গঙ্গার ঘাট থেকে একটি ছোট ডিঙি নৌকা করে দোল খেলছিল পাঁচ যুবক । মাঝগঙ্গায় সেই নৌকা উলটে যায় । পাঁচজনের তিনজন সাঁতার কেটে পাড়ে উঠে আসতে পারলেও দু'জন তলিয়ে যায় । তারা সাঁতার জানত না ।
যুবকদের খোঁজে জারি তল্লাশি
খবর পেয়ে পরিবার গ্রামের লোকজন তল্লাশি শুরু করে । খবর যায় বলাগড় থানায় । পুলিশ এসে খোঁজ শুরু করে । বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকেও কাজে লাগায় । বলাগড় প্রশাসন থেকে দু’টি স্পিড বোট নিয়ে এসে তল্লাশি শুরু হয় বুধবার । ডুবুরি নামিয়েও তল্লাশি চলে ৷ এখনও পর্যন্ত কোনও খোঁজ মেলেনি ৷ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সকাল থেকেই তল্লাশি চালানো হচ্ছে । কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায়নি । জোরকদমে তল্লাশি অভিযান চলছে ।"
শোকের পরিবেশ পরিবারে
নিখোঁজ সায়কের দাদা তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গতকাল ভাই দোল খেলছিল । গঙ্গার ঘাটে পাঁচজন বন্ধু মিলে ডিঙি নৌকা চালাতে যায় । কেউই নৌকা চালাতে পারে না । হঠাৎ নৌকা উলটে যায় । তিনজন সাঁতার জানত তাই তারা বেঁচে যায় । দু'জনকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি । পুলিশ-প্রশাসন যথেষ্টই সাহায্য করছে । স্পিড বোর্ড ডুবুরি নামানো হয়েছে । কিন্তু কী হয়েছে বুঝতে পারছি না । দু’টি পরিবারের দু'জনেই একমাত্র সন্তান । পরিবারে শোকের পরিবেশ ।"
ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর-1 গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শ্যামাপ্রসাদ রায় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কাল থেকেই খোঁজ চালানো হচ্ছে । পূর্ণিমার জোয়ার চলছিল । সেই ব্যাপক জোয়ারে পরে নৌকা উলটে যায় । তিনজন সাঁতার জানত বলে তারা পাড়ে আসতে পারলেও দু'জন তলিয়ে যায় । সারারাত ধরেই প্রশাসন ও আমরা তল্লাশি চালিয়েছি । প্রশাসন থেকে সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে । দু’টি স্পিড বোট, ট্রলার, স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিয়ে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি লঞ্চ নৌকা করেও চলছে তল্লাশি । খুবই মর্মান্তিক ঘটনা । এই বিপর্যয়ের সময় সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ।"