আনন্দের মাঝে শোকেরা ছায়া, রং খেলার পর পুকুরে স্নানে নেমে ডুবে মৃত্যু 2 তরুণের

জলে নামতেই তাঁরা দু'জন তলিয়ে যান । সেই সময় পুকুরের পাড়ে থাকা অন্যান্য বন্ধুদের চিৎকারে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন ।

young man drowned
পুকুরে ডুবে মৃত্যু 2 তরুণের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 4, 2026 at 7:17 PM IST

5 Min Read
দুর্গাপুর/বলাগড়, 4 মার্চ: উৎসবের আনন্দ মুহূর্ত বদলে গেল শোকের আবহে । দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামে নতুন পুকুরে ডুবে মৃত্যু দুই তরুণের । 10-12 জন বন্ধুদের সঙ্গে রং মেখে হোলির দিন পুকুরের জলে স্নান করতে নেমেছিলেন তাঁরা ৷ সেসময় তলিয়ে যান ওই দু'জন । মৃত দু'জনের নাম বিশাল সিং (18) এবং দেবদূত গোঁসাই (19) । দু'জনেই আমরাই গ্রামের ঋষি অরবিন্দ নগরের বাসিন্দা ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার বেশ কয়েকজন জলে নেমে ওই দুই তরুণকে উদ্ধার করেন । ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে আসে দুর্গাপুর থানার পুলিশ । বিশাল এবং দেবদূতকে পুলিশ দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন । বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় ।

young man drowned
দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তরুণদের (নিজস্ব ছবি)

তরুণদের বাঁচানোর চেষ্টা ব্যর্থ

আমরা এলাকার বাসিন্দা তথা ওই দুই তরুণকে জল থেকে উদ্ধার করা যুবক ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায় বলেন, "নতুন পুকুরের পাড়ে থাকা কিছু তরুণের চিৎকার শুনে আমরা ছুটে আসি । তাদের মুখ থেকে শুনেই আমরা জলে ঝাঁপ দিয়ে এই দু'জনকে উদ্ধার করি । পুলিশ এসে তাঁদের নিয়ে যায় হাসপাতালে । আমরাও পরে হাসপাতালে এসেছি । চিকিৎসকরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেছে । অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা । দু'জনেরই পরিবারের লোকেরা এবং প্রতিবেশীরা হাসপাতালে এসেছে ।"

young man drowned
চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন (নিজস্ব ছবি)

এই ঘটনার জেরে ঋষি অরবিন্দ নগর এলাকা শোকস্তব্ধ হয়ে রয়েছে । দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে দুই যুবকের পরিবারের সদস্যদের আর্তনাদ । ঋষি অরবিন্দ নগরের বাসিন্দা প্রমোদ সিং বলেন, "সকাল থেকে ওরা বন্ধুরা একসঙ্গে রং খেলছিল । কী থেকে কী হয়ে গেল? মুহূর্তের মধ্যেই বদলে গেল সমস্ত পরিবেশ । ওরা একসঙ্গে 10-12 জন স্নান করতে গিয়েছিল । বিশাল এবং দেবদূত প্রথমেই জলে নেমে তলিয়ে যায় । আমরাই গ্রামের তরুণরা তাদেরকে উদ্ধার করে । আমরা এই মুহূর্তে হাসপাতালে । দুই তরুণের পরিবার একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে ।"

পুলিশের বক্তব্য

আসানসোল-দুর্গাপুরের এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা । আমরাই গ্রামের একটি পুকুরে বন্ধুরা মিলে স্নান করতে গিয়েছিল । দু'জন তলিয়ে যায় । পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন । দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।"

নৌকাডুবির পর নিখোঁজ দুই যুবক

মঙ্গলবার হুগলি জেলার বলাগড় দোলের দিনে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ হয়ে যান দুই যুবক । 24 ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও খোঁজ মেলেনি তাঁদের ৷ বলাগড়ের বিডিও ও পুলিশের তত্ত্বাবধানে ডুবুরি এবং স্পিড বোর্ড দিয়ে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । নিখোঁজ দু’জনের নাম সায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় (23) ও শুভজিৎ মণ্ডল (22) ।

young man drowned
নৌকাডুবির পর বলাগড়ে নিখোঁজ দুই যুবক (নিজস্ব ছবি)

পুলিশ সূত্রে খবর, নিখোঁজ দুই যুবকের বাড়ি বলাগড়ের ডুমুরদহ এলাকায় । এখনও পড়াশোনা করেন তাঁরা । মঙ্গলবার দুপুরে 2টোর পর ডুমুরদহের মোড়লপাড়া গঙ্গার ঘাট থেকে একটি ছোট ডিঙি নৌকা করে দোল খেলছিল পাঁচ যুবক । মাঝগঙ্গায় সেই নৌকা উলটে যায় । পাঁচজনের তিনজন সাঁতার কেটে পাড়ে উঠে আসতে পারলেও দু'জন তলিয়ে যায় । তারা সাঁতার জানত না ।

যুবকদের খোঁজে জারি তল্লাশি

খবর পেয়ে পরিবার গ্রামের লোকজন তল্লাশি শুরু করে । খবর যায় বলাগড় থানায় । পুলিশ এসে খোঁজ শুরু করে । বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকেও কাজে লাগায় । বলাগড় প্রশাসন থেকে দু’টি স্পিড বোট নিয়ে এসে তল্লাশি শুরু হয় বুধবার । ডুবুরি নামিয়েও তল্লাশি চলে ৷ এখনও পর্যন্ত কোনও খোঁজ মেলেনি ৷ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সকাল থেকেই তল্লাশি চালানো হচ্ছে । কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায়নি । জোরকদমে তল্লাশি অভিযান চলছে ।"

শোকের পরিবেশ পরিবারে

নিখোঁজ সায়কের দাদা তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গতকাল ভাই দোল খেলছিল । গঙ্গার ঘাটে পাঁচজন বন্ধু মিলে ডিঙি নৌকা চালাতে যায় । কেউই নৌকা চালাতে পারে না । হঠাৎ নৌকা উলটে যায় । তিনজন সাঁতার জানত তাই তারা বেঁচে যায় । দু'জনকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি । পুলিশ-প্রশাসন যথেষ্টই সাহায্য করছে । স্পিড বোর্ড ডুবুরি নামানো হয়েছে । কিন্তু কী হয়েছে বুঝতে পারছি না । দু’টি পরিবারের দু'জনেই একমাত্র সন্তান । পরিবারে শোকের পরিবেশ ।"

ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর-1 গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শ্যামাপ্রসাদ রায় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কাল থেকেই খোঁজ চালানো হচ্ছে । পূর্ণিমার জোয়ার চলছিল । সেই ব্যাপক জোয়ারে পরে নৌকা উলটে যায় । তিনজন সাঁতার জানত বলে তারা পাড়ে আসতে পারলেও দু'জন তলিয়ে যায় । সারারাত ধরেই প্রশাসন ও আমরা তল্লাশি চালিয়েছি । প্রশাসন থেকে সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে । দু’টি স্পিড বোট, ট্রলার, স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিয়ে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি লঞ্চ নৌকা করেও চলছে তল্লাশি । খুবই মর্মান্তিক ঘটনা । এই বিপর্যয়ের সময় সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ।"

