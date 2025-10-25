খড়দায় পিস্তল নিয়ে দাদাগিরি! হামলায় মাথা ফাটল যুবকের, আক্রান্ত আরও 3

খড়দায় পিস্তল নিয়ে দাদাগিরি! হামলায় মাথা ফাটল যুবকের, আক্রান্ত আরও 3
খড়দার সুখচর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে৷ মূল অভিযুক্ত বুবাই মল্লিক৷ তিনি তৃণমূলের যুব নেতা বলে এলাকায় পরিচিত৷
Published : October 25, 2025 at 9:21 PM IST
খড়দা (উত্তর 24 পরগনা), 25 অক্টোবর: পিস্তল নিয়ে দাদাগিরি! হামলায় মাথা ফাটল যুবকের। আহত হয়েছেন তাঁর তিন বন্ধুও। ঘটনার জেরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার খড়দার সুখচর এলাকায়। ঘটনার পর থেকে পলাতক মূল অভিযুক্ত বুবাই মল্লিক। অধরা তাঁর তিন সাগরেদ সাগর, বান্টি এবং কার্তিকও।
বুবাই এলাকায় তৃণমূলের যুব নেতা হিসেবে পরিচিত৷ বাকি তিনজনও শাসকদলের সমর্থক হিসেবে পরিচিত এলাকায়। পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। ঘটনার তদন্ত নেমেছে খড়দা থানার পুলিশ। তৃণমূলের কেউ এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেয়নি৷ তবে শাসক দলের দাবি, কেউ দোষ করে থাকলে শাস্তি পেতে হবে৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে স্থানীয় একটি ক্লাবের কালীপুজোর ভাসান ছিল। ভাসান শেষ হওয়ার পর খড়দার সুখচর এলাকা দিয়ে ফিরছিলেন বুবাই মল্লিক ও তাঁর দলবল। সেই সময় ক্লাবের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সঙ্গে বচসা শুরু হয় তাঁর।
অভিযোগ, বচসা চলাকালীন অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিতে শুরু করেন বুবাই। এর পরেই আচমকা পিস্তল বের করে হম্বিতম্বি শুরু করেন তিনি। কোনও কারণ ছাড়াই ওই যুবকদের উপর চড়াও তিনি ও তাঁর দলবল৷ পিস্তলের বাঁটের আঘাতে মাথা ফেটে যায় অভীক সিং নামে এক যুবকের। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন অভীকের তিন বন্ধুও। তাঁদেরও কারও নাক, মুখ, আবার কারও কপালে চোট লেগেছে। আক্রান্তদের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসার আগে এলাকা থেকে চম্পট দেয় হামলাকারীরা।
এদিকে, রক্তাক্ত অবস্থায় অভীক-সহ আক্রান্ত তাঁর তিন বন্ধুকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় খড়দার বলরাম হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁদের। তবে আক্রান্ত অভীকের মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই পড়েছে বলে জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে।
অভীক সিং বলেন, "আমরা বন্ধুমহল ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিলাম। এমন সময় বুবাই লোকজন নিয়ে এসে গালিগালাজ দিতে শুরু করে। প্রতিবাদ করলে বাঁশ, লাঠি নিয়ে চড়াও হয় আমাদের উপর। বুবাই মল্লিকের বউয়ের কাছে একটি কালো রঙের পিস্তল ছিল। সেটি দিয়েই মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এলাকায় এভাবেই ও দাদাগিরি করে বেড়াই। কেউ কিছু বললেই মারধর করে। এদিন কেন আমাদের উপর হামলা চালালো, তা বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা চাই, দোষীর শাস্তি হোক।"
আক্রান্ত অভীকের বন্ধু কার্তিক সরকার বলেন, "আমরা কিছুই করিনি। শুধু শুধু এসে গালিগালাজ, মারধর করল। কালীপুজোর ভাসান থেকে ফেরার পথেই এই ঘটনা ঘটায় বুবাই মল্লিক ও তাঁর দলবল।"
যদিও এই নিয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল যুব নেতার কোনও প্রতিক্রিয়া না-মিললেও খড়দার শাসক নেতৃত্ব অবশ্য বিষয়টি ভালো চোখে দেখছেন না। তাঁদের সাফ কথা, "কেউ অন্যায় করে থাকলে দল তাঁর পাশে থাকবে না। আইন আইনের পথে চলবে। দোষ করলে সাজা পেতে হবে অভিযুক্তকে।’’
অন্যদিকে, এদিন রাতেই খড়দা থানায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা বুবাই মল্লিক-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা।