সন্দেহের জেরে প্রেমিকার গলা কেটে খুন ! বাইকে করে দেহ লোপাটের চেষ্টা, গ্রেফতার তরুণ
Purulia Murder: ঘটনায় মৃতের এক আত্মীয় ধর্ষণের অভিযোগও তুলেছেন ৷ নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন নিহতের বাবা ৷
Published : September 13, 2026 at 3:02 PM IST
পুরুলিয়া, 13 সেপ্টেম্বর: প্রেমঘটিত সন্দেহের জেরে নির্জন মেসে ডেকে নিয়ে গিয়ে 19 বছরের তরুণীকে গলা কেটে খুন ৷ তারপর বাইকে করে বস্তাবন্দি দেহ লোপাটের চেষ্টা করার অভিযোগ ৷ গ্রেফতার অভিযুক্ত 21 বছরের তরুণ ৷ ধৃতের নাম অমিতকুমার মাহাতো ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর থানা এলাকায় ৷ মৃতের এক আত্মীয় ধর্ষণের অভিযোগও তুলেছেন ৷ যদিও এবিষয়ে পুলিশের তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷
রবিবার ধৃতকে পুরুলিয়া আদালতে তোলা হয় ৷ বলরামপুর থানার পুলিশ 10 দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন করে । যদিও বিচারক 9 দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেন । জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "স্বতঃপ্রণোদিতভাবে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে । অভিযুক্ত তরুণকে হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত জেরা করা হবে ।"
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণীর এবং অভিযুক্তের বাড়ি একই থানা এলাকায় । পড়াশোনার সূত্রে দু'জনেই পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে টামনা থানা এলাকার পৃথক মেসে থাকতেন । বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল । অন্য কারও সঙ্গে তরুণীর যোগাযোগ রয়েছে ৷ এই সন্দেহে রবিবার রাতে তরুণীকে নিজের নির্জন মেসে ডেকে পাঠান অমিত ।
অভিযোগ, সেখানে দু'জনের মধ্যে তীব্র বচসা হয় ৷ সেসময় অমিত ধারালো অস্ত্র দিয়ে তরুণীর গলা কেটে খুন করেন । এরপর খুনের প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে অমিত তরুণীর দেহ একটি বস্তায় ভরে নিজের বাইকের পেছনে বেঁধে নেন । তারপর রাতের অন্ধকারে বলরামপুরের দিকে দেহটি ফেলে আসার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি । রবিবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ বলরামপুর থানার পুলিশের নাকা চেকিং চলার সময় সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে বাইকটি আটকায় এবং তল্লাশি চালিয়ে বস্তাবন্দি রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে ।
সঙ্গে সঙ্গেই তরুণীকে স্থানীয় বাঁশগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ চিকিৎসকেরা সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । পুলিশের দাবি, জেরার মুখে অভিযুক্ত অমিত নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন । এরপরেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ পাশাপাশি টামনা থানার অন্তর্গত ঘটনাস্থল অর্থাৎ অভিযুক্তের মেসটি সিল করেছে । দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ।
এদিকে মৃত তরুণীর বাবার অভিযোগ, এই হত্যাকাণ্ডে কেবল অমিত নয়, আরও একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে । ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি । নিহতের বাবা বলেন, "আমার মেয়ে পুরুলিয়া শহরের একটি মেসে থাকত । সেখানেই সে নার্সিং কোচিংয়ের জন্য পড়াশোনা করত । রবিবার দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে কোচিংয়ের জন্য বেরিয়েছিল সে । কেউ তাকে হয়তো কোনও নির্জন জায়গায় ডেকে নিয়ে যায় । মেয়েকে ফোন করে পাইনি । ফোন দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল । তাই আমরা ছুটে যাই পুরুলিয়ায় । সেখানে পুলিশের কাছ থেকেই মর্মান্তিক সংবাদ পাই । এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের ফাঁসি চাই । "