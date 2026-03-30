ভিডিয়ো কলে মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েই মাথায় গুলি ! যুবকের মৃত্যুতে শোরগোল

ভিডিয়ো কলে মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েই মাথায় গুলি ! যুবকের মৃত্যুতে শোরগোল
বাবার সঙ্গে বিড়ি বাঁধার কাজ করতেন নিহত যুবক ৷ কেন নিজেকে গুলি করলেন, কারণ সম্পর্কে ধন্দে পরিবার ৷
Published : March 30, 2026 at 8:09 PM IST
মালদা, 30 মার্চ: মাকে ভিডিয়ো কল করে ক্ষমা চেয়েছিলেন মালদা কালিয়াচকের শ্রীরামপুরের বাসিন্দা যুবক আবদুল জাব্বার (21) ৷ কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিলেন, "আমাকে শেষ দেখা দেখে নাও মা !" আর তারপরেই বিকট শব্দ ৷ মায়ের চোখের সামনেই নিজের মাথায় গুলি করলেন ওই যুবক ৷ চোখের সামনে ছেলের এমন ভয়াবহ মৃত্যু দেখতে হয়েছে মা’কে ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷
জানা গিয়েছে, আবদুল জাব্বার তাঁর বাবার সঙ্গে বিড়ি বাঁধার কাজ করতেন ৷ রবিবার দুপুরে হঠাৎই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি ৷ কিছুক্ষণ পরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে শেখপুরা মাঠে বসে মা’কে ভিডিয়ো কল করেন তিনি ৷ ফোনে কাঁদতে থাকেন আবদুল ৷ মা’কে বলেন, "আমাকে ক্ষমা করে দিও মা ৷ আমাকে শেষবারের মতো দেখে নাও ৷"
ব্যস এইটুকুই ৷ তারপর নিজের মাথায় একটি আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করেন আবদুল জাব্বার ৷ এক বিকট বিস্ফোরণের শব্দ, আর সব শেষ ৷ চোখের সামনে ছেলের এমন পরিণতি দেখে নিজেকে সামলাতে পারেননি মা ৷ চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে থাকেন ৷ তাঁর চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন ছুটে আসে ৷ সবটা শুনে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন আবদুলের খোঁজে ৷
অন্যদিকে, বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে শেখপুরা মাঠে ততক্ষণে লোকজন জড়ো হয়ে গিয়েছে ৷ গুলির শব্দে লোকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে যান ৷ তাঁরা দেখেন এক যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ৷ তাঁর মাথায় ক্ষতচিহ্ন ৷ আর পাশে পড়ে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ৷ খবর পেয়ে ততক্ষণে সেখানে পৌঁছায় পরিবারের লোকজনও ৷ তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷
এই ঘটনা নিয়ে মালদা জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে ৷ কীভাবে মৃত্যু, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷" তবে প্রশ্ন উঠছে, একটি সাধারণ ছাপোষা বাড়ির ছেলের কাছে কীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র এল ? নির্বাচনের মুখে এই ঘটনা ফের একবার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল ৷
অন্যদিকে, ঘটনা সম্পর্কে মৃতের প্রতিবেশী মহম্মদ আলি মুসলিম বলেন, "কী ঘটনা ঘটেছে কিছুই জানা নেই ৷ কারও সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল কি না, সেটাও বলতে পারছি না ৷ আবদুল দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যায় ৷ কিছু সময় পর নদীর ধার থেকে মা’কে ভিডিয়ো কল করে ৷ সেই সময় মা’কে বলে, 'আমাকে ক্ষমা করে দাও ৷ আমাকে শেষ দেখা দেখে নাও' ৷ তারপর ওঁ নিজের মাথায় গুলি করে ৷ আমরা গুলির শব্দ শুনে ছুটে যাই ৷ ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসি ৷ চিকিৎসকরা ওঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ কী কারণে ও এই ঘটনা ঘটালো কিছুই বুঝতে পারছি না ৷ কোথা থেকে সেই আগ্নেয়াস্ত্র পেল, তাও আমাদের জানা নেই ৷"