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প্রাক্তন বিধায়কের কাছে 17 লক্ষ টাকা আদায়ের চেষ্টা 'শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ'র, ধৃত

চুঁচুড়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের কাছে সিবিআই অফিসার ও শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে 17 লক্ষ টাকার দাবি হাবড়ার যুবকের ৷

ASIT MAZUMDAR
সিবিআই অফিসার ও শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচয় ধৃতের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 2:16 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 2:24 PM IST

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হাবড়া, 21 জুলাই: সিবিআই অফিসার পরিচয় দিয়ে চুঁচুড়ার তৃণমূলের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের কাছে 17 লক্ষ টাকার দাবি! এই ঘটনায় সোমবার রাতে গ্রেফতার হয়েছে উত্তর 24 পরগনার হাবড়ার যুবক । ধৃতের নাম প্রকাশ রায়। তার বাড়ি হাবড়া পুরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের খড়েরমাঠ এলাকায়। গতকাল রাতে চুঁচুড়া থানার পুলিশ হাবড়া রেল স্টেশন চত্বর থেকে তাকে গ্রেফতার করে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিবিআই আধিকারিক পরিচয় দিয়ে অসিতের কাছ থেকে 17 লক্ষ টাকা দাবি করে ওই প্রতারক । ওই ভুয়ো সিবিআই আধিকারিক বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেও প্রাক্তন বিধায়কের কাছে দাবি করে । কিন্তু তার কথাবার্তায় অসঙ্গতি থাকায় অসিতবাবুর সন্দেহ হয়। তিনি চুঁচুড়া থানায় ওই যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ।

চুঁচুড়া থানার পুলিশ হাবড়া রেল স্টেশন চত্বর থেকে ধৃতকে গ্রেফতার করেছে (ইটিভি ভারত)

পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। ওই যুবকের অবস্থান জানতে পুলিশ ফোন নম্বর ট্র্যাক করতে থাকে। সোমবার বিকেলেই পুলিশ হাবড়া থানার সঙ্গে যৌথ অভিযানে নামে। অবশেষে রাতে হাবড়া রেলস্টেশন চত্বর থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয় ৷ আজ, মঙ্গলবার তাকে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হবে ।

প্রতারণার অভিযোগ প্রকাশের বিরুদ্ধে নতুন কোনও ঘটনা নয়। 2015 সালে মাদক পাচারের অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে । টানা দু'বছর জেলে থাকার পর জামিনে মুক্তি পায় সে । তার কিছুদিন পরে জাল আধার ও প্যান কার্ড করে দেওয়ার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল । ক'য়েক মাস পর জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরে আসে । নিজেকে দাবাড়ু পরিচয় দিয়ে প্রকাশ বাগদা এলাকায় কয়েকজনের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা তুলেছিল ।

খোদ বাগদার বিডিও'র কাছ থেকেও কয়েক হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল একসময় । 2024 সালে বাগদার তৎকালীন বিডিও থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ প্রকাশকে গ্রেফতার করে ৷ গত মে মাসেও একটি প্রতারণা মামলায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল । ক'য়েকদিন হাজতে থাকার পর জামিনে মুক্ত হয়ে বাড়ি আসে। তারপর সিবিআই আধিকারিক পরিচয় দিয়ে হুগলির চুঁচুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারের কাছ থেকে 17 লক্ষ টাকা দাবি করে গতকাল ফের পুলিশের জালে পড়েছে ৷

তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, প্রকাশ শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সঙ্গেই প্রতারণা করে না। তার শিকার হয়েছেন পদস্থ পুলিশকর্তারাও । অতীতে দাবাড়ু পরিচয় দিয়ে প্রকাশ বারাসতের প্রাক্তন পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সখ্য গড়ে তুলেছিল । কিছুদিন পরে আসল পরিচয় জানতে পেরে ভাস্কর তাকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ শোধরায়নি। পর পর প্রতারণা করে বারবার সে গ্রেফতার হয়ে চলেছে। অবশেষে, পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ অসিতের বাড়িতে গিয়ে সে নিজেকে সিবিআই আধিকারিক পরিচয় দিয়ে টাকার দাবি করেছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না ৷

Last Updated : July 21, 2026 at 2:24 PM IST

TAGGED:

অসিত মজুমদার
FORMER TMC MLA OF CHUCHURA
অসিত মজুমদারকে প্রতারণা
YOUTH ARRESTED ON FRAUD CASE
ASIT MAZUMDAR

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