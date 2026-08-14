মদ্যপ অবস্থায় উন্মত্ত হয়ে হাঁসুয়ার পরপর কোপ, মৃত শিশু-সহ 3 নাবালিকা

মদ্যপ অবস্থায় উন্মত্ত হয়ে হাঁসুয়ার পরপর কোপ, মৃত শিশু-সহ 3 নাবালিকা
ওরা ব্যস্ত ছিল খেলায় ৷ আচমকা শিশুকন্যা-সহ তিন নাবালিকাকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানোর অভিযোগ আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে 3 জনের ৷
Published : August 14, 2026 at 4:24 PM IST
সুতি, 14 অগস্ট: খেলার সময় আচমকাই চারজনকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানোর অভিযোগ মদ্যপ যুবকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সুতি থানার রঘুনাথপুরের ওই ঘটনায় প্রথমে মৃত্যু হয় বছর চারের এক শিশুর। জখম ছিল আরও তিন নাবালিকা। শুক্রবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রাণ গিয়েছে আরও দু'জনের ৷ এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে এক নাবালিকা ৷
জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিং বলেন, "অভিযুক্তকে গতকাল রাতেই আটক করা হয় । পরে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযুক্ত মাদকাশক্ত বলে উঠে এসেছে। ধৃতকে আজ জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।"
ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সুতি থানার রঘুনাথপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত 4 জনই অভিযুক্ত যুবকের আত্মীয়। ঘটনার সময় দু'জন বাড়ির বাইরে এবং দু'জন বাড়ির ভিতরে খেলছিল। সেই সময় আচমকাই বছর কুড়ির ওই যুবক গোলাম সারওয়ার ওরফে বাদশা হাতে হাঁসুয়া নিয়ে শিশু-সহ নাবালিকাদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পরপর কোপে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে চারজনই।
তাঁদের চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা ছুটে আসেন। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় চারজনকেই দ্রুত মহেসাইল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা চার বছরের শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি তিনজন গুরুতর আহত হওয়ায় তাদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
প্রথমে প্রাণ যায় মনিফা খাতুনের। এদিন মৃত্যু হয়েছে অনিষা খাতুন (10) ও ইসরাত জাহান (12)-এর ৷ নুসরাত জাহান (7) এখনও হাসপাতালে ভর্তি ৷ এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সুতি থানার পুলিশ। গোলাম সারওয়ার ওরফে বাদশাকে আটক করা হয়। পরে লিখিত অভিযোগ দায়েরের পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ কেন আচমকা সে ওই চারজনের উপর হামলা চালাল, সেই কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ঘটনার সময় অভিযুক্ত মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধৃত যুবক মাঝেমধ্যে মানসিক সমস্যার ওষুধ খেত। তবে ঘটনার সময় তাঁর মানসিক অবস্থা ঠিক কেমন ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এদিকে, তিনজনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া রঘুনাথপুরে। যে বাড়িতে কিছুক্ষণ আগেও শিশুদের হাসি-খেলায় পরিবেশ মুখর ছিল, সেখানেই এখন কান্নার রোল। আহত নুসরাতের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা ৷ পাশাপাশি, অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন সকলে ৷