মানিকচকের পর পুরাতন মালদা, গণপিটুনিতে নিহত তরুণ
পুরাতন মালদা পুরসভার 17 নম্বর ওয়ার্ডে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার ঘটনা৷ নিহতের নাম কিষান মণ্ডল৷ আহত আরও এক মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন৷ গ্রেফতার 13৷
Published : March 6, 2026 at 4:34 PM IST
মালদা, 6 মার্চ: প্রথমে মানিকচক, তারপর পুরাতন মালদা৷ হোলির রাত থেকে পরপর দু’দিন দুই জায়গায় গণপিটুনিতে মৃত্যু হল দু’জনের৷ প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি আইনের প্রতি মানুষ আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না? নাকি মানুষের সহনশীলতা, ধৈর্য এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে?
হোলির রাতে মানিকচকের মথুরাপুরে গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছিল রেশন ডিলার সমীর দাশগুপ্তর৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে বৃহস্পতিবার সন্ধেয় পুরাতন মালদা পুরসভার 17 নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মী কলোনিতে গণপিটুনিতে মারা গিয়েছেন আরও এক তরুণ৷ নিহতের নাম কিষান মণ্ডল ওরফে জয়৷ বয়স মাত্র 18 বছর৷ বাড়ি পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিয়ান মোড় সংলগ্ন মণ্ডলপাড়ায়৷
এই ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সম্রাট মণ্ডল নামে আরও এক তরুণ৷ ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে পুলিশ ইতিমধ্যে 13 জনকে গ্রেফতার করেছে৷ তবে এখনও পর্যন্ত ওই এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজনা৷ পুলিশ ছাড়া এলাকায় ঢোকা যাচ্ছে না এখনও৷ এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিশাল পুলিশ বাহিনী৷
স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, সম্প্রতি এই এলাকায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তোলাবাজরা৷ কোনও বাড়ি কিংবা জমি কিনতে গেলেই ক্রেতাদের কাছে এরা দাদাগিরি ট্যাক্স দাবি করে৷ এদের নিশানা থেকে বাদ যান না বিক্রেতারাও৷ তোলাবাজদের দু’টি গোষ্ঠী এই কাজ করে বেড়ায়৷ একটি গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন কিষান৷
অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কিষানের সঙ্গে লক্ষ্মী কলোনি এলাকায় এক তরুণের ঝামেলা চলছিল৷ গতকাল সন্ধে নাগাদ দলবল নিয়ে কিষান সেখানে গিয়ে হম্বিতম্বি শুরু করেন৷ তাঁকে নিরস্ত করতে গেলে এলাকার বাসিন্দাদেরও গালিগালাজ দিতে শুরু করেন কিষান৷ সবাইকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন৷ এতেই এলাকাবাসীর একাংশ তাঁর উপর খেপে যান৷ তাঁরা কিষান ও তাঁর দলবলকে তাড়া করেন৷ পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কিষানরাও সেখান থেকে পালাতে শুরু করেন৷ কিন্তু স্থানীয়রা কিষান ও তাঁর এক সঙ্গী সম্রাটকে ধরে ফেলেন৷ শুরু হয় গণপ্রহার৷
মালদা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়৷ রক্তাক্ত অবস্থায় কিষান ও সম্রাটকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি মালদা মেডিক্যালে পাঠান পুলিশকর্মীরা৷ যদিও চিকিৎসকরা কিষানকে মৃত ঘোষণা করেন৷ মেডিক্যালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন সম্রাট৷
এই ঘটনায় গতকাল বেশি রাতে মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন কিষানের মা দীপালি মণ্ডল৷ তিনি বলেন, “আমার ছেলে লক্ষ্মী কলোনিতে যায়নি৷ বিকেলের দিকে ও বাড়ির কাছেই রশিলাদহ এলাকায় গিয়েছিল৷ ওর বন্ধুরা আমাকে সেকথাই জানিয়েছে৷ সেখান থেকে ওকে লক্ষ্মী কলোনিতে নিয়ে যাওয়া হয়৷ তারপর বেধড়ক মারধর করে ছেলেকে মেরে ফেলা হয়৷ খবর পেয়ে আমি যখন মেডিক্যালে যাই, তখন ছেলে আর নেই৷ মাত্র চার মাস আগে ওর বিয়ে দিয়েছিলাম৷ এখন কী হবে আমি জানি না৷ আমি দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি৷”
এই ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে গতকাল রাতেই পুলিশ দু’জনকে গ্রেফতার করেছিল৷ আটক করা হয়েছিল 23 জনকে৷ পরে আটকদের মধ্যে 11 জনকে গ্রেফতার করা হয়৷ শুক্রবার ধৃত 13 জনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে৷ আদালত সূত্রে খবর, বিচারক সবারই জামিনের আবেদন নাকচ করে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন৷
পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “এই ঘটনায় 13 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে৷ ধৃতদের জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে৷ এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে এই ঘটনায় আর কারা জড়িত, তাদের খোঁজ জারি রয়েছে৷ লক্ষ্মী কলোনিতে শান্তি ফেরাতে পুলিশের টহলদারি চলছে৷ পাশাপাশি ছাতিয়ান মোড় এলাকাতেও পুলিশি টহল জারি রয়েছে৷”
গণপিটুনি একটি সামাজিক ব্যাধি। আমরা জানি হিংসা কোনও সমস্যার সমাধান নয়। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। কোনও গুজবে প্রভাবিত হবেন না। কোথাও কোনও সমস্যা হলে সরাসরি পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সুরক্ষিত থাকুন। সমাজকে সুরক্ষিত রাখার ভার আপনারও।