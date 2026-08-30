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পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে গুলি, কলকাতায় জখম যুবক

রবিবার মাঝরাতে গুলি চলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ শুরু হয়েছে তদন্ত ৷ মূল অভিযুক্তকে খুঁজছে পুলিশ ৷

Youth Shot in Kolkata
প্রতীকী ছবি (IANS)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2026 at 10:45 AM IST

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কলকাতা, 30 অগস্ট: পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে গুলি চালানোর অভিযোগ খোদ কলকাতায় । ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সন্তোষ চৌধুরী নামে এক যুবক । বর্তমানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে । হাসপাতাল সূত্রে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে ।

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাত প্রায় 12টা 5 মিনিট নাগাদ পিকে ঠাকুর ঘাটের সামনে, কলকাতার উত্তর বন্দর থানা এলাকায় স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড এলাকায় ঘটনাটি ঘটে । অভিযোগ, ওই সময় অমিত সোনকার ওরফে কার্তিক সোনকার ওরফে খরগোশ-সহ কয়েকজন সেখানে আসে । পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে সন্তোষ চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ ।

গুলির শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । আহত অবস্থায় সন্তোষকে দ্রুত উদ্ধার করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে ।

ঘটনার পর উত্তর বন্দর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আকাশ চৌধুরী । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে 40 নম্বর মামলা রুজু হয়েছে । অভিযোগের গুরুত্ব খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের ধরতে রাতেই বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হয় । তবে মূল অভিযুক্ত অমিত সোনকারকে এখনও গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি ।

পুলিশের দাবি, ঘটনার পর থেকেই সে গা-ঢাকা দিয়েছে । তার সম্ভাব্য ডেরা ও আত্মীয়-পরিচিতদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে । এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনাস্থল থেকে একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ।"

পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই হামলা কি না, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । ঘটনাস্থলের আশপাশের CCTV ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । গুলি চালানোর ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথা থেকে এল এবং হামলায় আরও কারা জড়িত ছিল, সে বিষয়েও তদন্ত চলছে ।

ঘটনার পর এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে । গুলিবিদ্ধ সন্তোষের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল হলেও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । অভিযুক্তের সন্ধানে পুলিশের তল্লাশি ও তদন্ত এখনও চলছে ।

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পারিবারিক বিবাদে কলকাতায় গুলি
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