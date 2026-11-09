হাওড়ায় আড়াই কোটির সোনা-সহ পাকড়াও ওড়িশার যুবক, সাফল্য আরপিএফের

হাওড়ায় আড়াই কোটির সোনা-সহ পাকড়াও ওড়িশার যুবক, সাফল্য আরপিএফের
GOLD SMUGGLING : ওড়িশার গঞ্জামের বাসিন্দা কে চন্দ্রশেখর দাসকে ডাউন কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস থেকে আটক করা হয়। হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটি আসতেই গোয়েন্দারা তাঁকে ঘিরে ফেলেন।
Published : November 9, 2026 at 6:47 AM IST
হাওড়া, 9 নভেম্বর : রেলের কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দূরপাল্লার ট্রেনে বিপুল পরিমাণ সোনা নিয়ে যাওয়ার পথে এক আন্তঃরাজ্য পাচারকারীকে গ্রেফতার করল রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া হলুদ ধাতুর বাজারদর আড়াই কোটি টাকারও বেশি।
উৎসবের মরসুম শেষ হতেই সোনা পাচারের পুরনো করিডোরগুলি যে আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে, হাওড়া স্টেশনের ঘটনা তারই প্রমাণ দিল। রেল পুলিশ সূত্রের খবর, ওড়িশার গঞ্জামের বাসিন্দা কে চন্দ্রশেখর দাসকে গত শুক্রবার ডাউন কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস থেকে আটক করা হয়েছিল। হাওড়া স্টেশনের 18 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটি আসতেই পূর্ব রেলের অপরাধ দমন শাখার (সিআইবি) গোয়েন্দারা তাঁকে ঘিরে ফেলেন।
গোয়েন্দাদের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল, উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে ওড়িশাগামী ওই ট্রেনে বড়সড় চোরাচালানের চেষ্টা চলছে। যুবকের আচরণে সন্দেহ হওয়ায় তাঁকে তল্লাশি করতেই উদ্ধার হয় প্রায় 1 কেজি 742 গ্রাম সোনা, যার বাজারমূল্য প্রায় 2 কোটি 54 লক্ষ 64 হাজার টাকা।
আইন মেনে গোটা তল্লাশি প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা হয় এবং নিরপেক্ষ সাধারণ মানুষদের সাক্ষী রেখে উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ও যুবকের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
চন্দ্রশেখরকে জেরা করে রেলের কর্তারা জানতে পারেন, এই বিপুল পরিমাণ সোনা পরিবহণের জন্য তাঁর কাছে কোনও ট্রানজিট পারমিট বা ক্রয়ের রসিদ ছিল না। সোনা কোথা থেকে কেনা হয়েছিল এবং ওড়িশায় কার কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, সে বিষয়েও ধৃত যুবক সদুত্তর দিতে পারেননি।
এরপরই কাস্টমস আইনের নিয়ম মেনে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ ও মূল চক্রীদের হদিশ পেতে ধৃত ব্যক্তি ও উদ্ধার হওয়া সামগ্রী কলকাতার কাস্টমস হাউসের শুল্ক বিভাগের আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এই সফল অভিযান প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি আরপিএফ জওয়ানদের ভূমিকার প্রশংসা করে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, “পূর্ব রেল অবৈধ চোরাচালানের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল রয়েছে এবং রেল যাতে কখনই অবৈধ কার্যকলাপে ব্যবহৃত না হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী।”
পূর্ব রেলের শীর্ষ আধিকারিকদের মতে, গোটা অপারেশন সফল হওয়ার পিছনে পূর্ব রেলের জেনালের ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে, আরপিএফের আইজি অমিয় নন্দন সিনহা এবং হাওড়ার ডিআরএম বিশাল কাপুরের যৌথ তদারকি ও আগাম পরিকল্পনা কাজ করেছে। তবে এই ঘটনার পর শুল্ক দফতর ও রেল পুলিশ যৌথভাবে খতিয়ে দেখছে, এই পাচার চক্রের শিকড় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত কি না।