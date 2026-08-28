বিপর্যয়ের পর থেকে নিখোঁজ নেপালে কর্মরত বর্ধমানের অশোক, ফিরে পেতে আকুতি বোনের

বিপর্যয়ের পর থেকে নিখোঁজ নেপালে কর্মরত বর্ধমানের অশোক, ফিরে পেতে আকুতি বোনের
বুধবার সকালে শেষবার তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল পরিবারের । তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ নেই অশোক পালের ।
Published : August 28, 2026 at 12:07 AM IST
বর্ধমান, 27 অগস্ট: প্রকৃতির রুদ্ররূপে নেপালে মৃত্যুমিছিল ৷ ভয়াবহ হড়পা বানে পাহাড়ি নদীর জল আর ধ্বংসস্তূপের স্রোতে একের পর এক এলাকা কার্যত নিশ্চিহ্ন । ভেঙে পড়েছে সেতু, রাস্তা, বাড়িঘর । ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প । সেই বিপর্যয়ের পর থেকেই নিখোঁজ নেপালে কর্মরত বর্ধমানের এক বাসিন্দা । বুধবার সকালে শেষবার তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল পরিবারের । তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ নেই অশোক পালের ।
অশোকের বাড়ি বাঁকুড়ার ইন্দপুর থানার মধুনিয়ায় । তবে প্রায় এক দশক ধরে বর্ধমানের টিকরহাটে বোন কবিতা দাসের পরিবারের সঙ্গেই থাকেন তিনি । কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ধরে নেপালের রসুয়া এলাকার একটি পাওয়ার প্ল্যান্টে সুপারভাইজারের দায়িত্বে ছিলেন । বুধবার সকালে কাজে বেরনোর আগে বোনের সঙ্গে ফোনে কথা হয় অশোকের । সেটিই পরিবারের কাছে তাঁর শেষ বার্তা । এরপর নেপালের ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর আসতেই দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে পরিবারের । যে এলাকায় অশোক কর্মরত ছিলেন, সেখানেও হড়পা বানের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
কবিতা দাসের কথায়, "প্রতিদিনের মতো সেদিনও দাদার সঙ্গে কথা হয়েছিল । কিন্তু তার পর থেকে ফোনে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না । বারবার ফোন করেও সাড়া মিলছে না ।" নেপালের বিপর্যয়ের খবর যত সামনে আসছে, ততই বাড়ছে পরিবারের উদ্বেগ ।
অশোকের সম্বন্ধি সঞ্জয় দাসও বলছেন, পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি । গত বছর কার্তিক মাসে শেষবার বাড়িতে এসেছিলেন অশোক । পরিকল্পনা ছিল, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরেই আবার পরিবারের কাছে ফিরবেন । কিন্তু তার আগেই নেপালের ভয়াবহ বিপর্যয় বদলে দিয়েছে পরিস্থিতি ।
অশোককে ঘিরে উদ্বেগের আবহ আরও বাড়িয়েছে নেপালের সামগ্রিক পরিস্থিতি । রসুয়া ও সংলগ্ন এলাকায় হড়পা বানের জেরে বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ । স্থানীয় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির কর্মীরাও নিখোঁজদের তালিকায় রয়েছেন । এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও রাজ্যের নিখোঁজ বাসিন্দাদের সন্ধানে তৎপর হয়েছে । নবান্নের তরফে নেপাল প্রশাসন এবং কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ।
নিখোঁজদের তালিকায় অশোকের নাম রয়েছে কি না, তাঁর পরিবারের কাছে এখন সেটিই বড় প্রশ্ন । টিকরহাটের বাড়িতে তাই অপেক্ষা শুধু একটি ফোনকলের । পরিবারের আশা, ধ্বংসস্তূপ আর বিচ্ছিন্ন যোগাযোগের মধ্যে কোথাও হয়তো নিরাপদেই রয়েছেন অশোক । তাই বোন কবিতার একটাই আবেদন - সরকারি স্তরে দ্রুত খোঁজ চালিয়ে তাঁর দাদার সন্ধান দেওয়া হোক ।
নেপালের বিপর্যস্ত এলাকায় যখন উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জীবনের চিহ্ন খুঁজছেন, তখন বর্ধমানের এই পরিবারও অপেক্ষা করছে একই আশায় - হয়তো কোনও এক মুহূর্তে ফোনটা বেজে উঠবে, আর ওপার থেকে ভেসে আসবে অশোকের কণ্ঠ, তিনি নিরাপদে আছেন ।