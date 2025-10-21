জলে ঝাঁপ বন্ধুর ! বাঁচাতে গিয়ে মিরিক লেকে তলিয়ে মৃত্যু যুবকের

জলে ঝাঁপ বন্ধুর ! বাঁচাতে গিয়ে মিরিক লেকে তলিয়ে মৃত্যু যুবকের
মৃত্যুর ঘটনায় মিরিক লেকের নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন স্থানীয়দের ৷ হাসপাতালে ভর্তি মৃত যুবকের বন্ধু ৷
Published : October 21, 2025 at 3:23 PM IST
মিরিক, 21 অক্টোবর: বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে লেকের জলে তলিয়ে প্রাণ হারালেন যুবক ৷ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মিরিক লেকে ৷ মৃত ওই যুবকের নাম সাহিল রাই (22)। তিনি মিরিকের থরবু চা-বাগান সংলগ্ন বাহাদুর গাঁওয়ের বাসিন্দা ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের বন্ধু লেকের জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ৷ তাঁকে বাঁচাতে গিয়েই তলিয়ে যান সাহিল ৷
জানা গিয়েছে, সাহিলের ওই বন্ধু বেশ কয়েকদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ৷ অভিযোগ, সোমবার তিনি মিরিক লেকে ঝাঁপ দেন ৷ সেই সময় তাঁকে ঝাপ দিতে দেখে ফেলেন সাহিল ৷ বন্ধুকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখে কোনও কিছু চিন্তা না-করে, সাহিলও জলে নেমে পড়েন ৷ বন্ধুকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচাতে সক্ষম হন তিনি ৷ কিন্তু, তিনি নিজে জল থেকে উঠতে পারেননি ৷ আচমকাই লেকের জলে তলিয়ে যান সাহিল ৷
স্থানীয়রা বিষয়টি দেখতে পেয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন ৷ তাঁরা কোনও মতে সাহিলের বন্ধুকে উদ্ধার করে প্রথমে মিরিক ব্লক হাসপাতালে পাঠান ৷ সেখান থেকে তাঁকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ এদিকে রাতভর মিরিক লেকে তল্লাশি চালায় বিপর্যয় মোকাবিলা দল ৷ রাতে মিরিক লেক থেকে সাহিলের দেহ উদ্ধার হয় ৷ পরে তাঁর দেহ মিরিক ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয় ৷ মঙ্গলবার তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কার্শিয়াং হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷
এদিকে, গোটা ঘটনায় মিরিক লেকে নজরদারি ও নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ উল্লেখ্য, মিরিক লেক পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ৷ প্রতিদিন বহু পর্যটক মিরিক বেড়াতে যান ৷ তাঁরা ওই লেকেও ঘুরতে যান ৷ তারপরেও কেন মিরিক লেকে প্রশাসনের তরফে নজরদারির ব্যবস্থা রাখা হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷
এই বিষয়ে কার্শিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলেন, "মিরিক লেকে এক যুবকের তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৷ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ আরেক যুবক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
মিরিক পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান লালবাহাদুর রাই বলেন, "এক বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে আরেক বন্ধু তলিয়ে মারা গিয়েছে ৷ বন্ধুত্বের নজির তৈরি করেছেন সাহিল ৷ মিরিক তথা গোটা পাহাড়বাসী সাহিলের এই ত্যাগকে মনে রাখবে ৷"
অন্যদিকে, মিরিক লেকের নজরদারি নিয়ে তিনি বলেন, "মিরিক লেকে সবসময় সিকিউরিটি গার্ড মোতায়েন থাকে ৷ তারপরেও কেন এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হবে ৷"