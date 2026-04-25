শিলিগুড়িতে গরু চোর সন্দেহে পিলারে বেঁধে গণপিটুনি, মৃত্যু যুবকের

শিলিগুড়িতে গরু চোর সন্দেহে পিলারে বেঁধে গণপিটুনি, মৃত্যু যুবকের
শনিবার সকালে উত্তর একটিয়াশাল পাইপলাইন এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে৷ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন৷ তিনি হাসপাতালে ভর্তি৷
Published : April 25, 2026 at 5:19 PM IST
শিলিগুড়ি, 25 এপ্রিল: গরু চোর সন্দেহে পিলারে বেঁধে মারধর করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পড়ল শিলিগুড়িতে৷ অভিযোগ, শনিবার সকালে শিলিগুড়ির উত্তর একটিয়াশাল পাইপলাইন এলাকায় দুই যুবককে গরু চোর সন্দেহে মারধর করা হয়৷ এর জেরে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও এক যুবক৷ তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাত থেকেই এলাকায় গরু চোরের আতঙ্ক ছড়ায়। শনিবার সকালে সন্দেহজনকভাবে দুই ব্যক্তিকে আটক করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, এরপর তাঁদের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয়।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। গুরুতর জখম অবস্থায় দু’জনকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরজন বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।
প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওই দুই ব্যক্তির বাড়ি ইসলামপুর এলাকায়। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁদের পরিচয় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। ঘটনার পর এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর সত্যজিৎ অধিকারী বলেন, ‘‘রাত থেকেই এলাকায় গরু চোরের আতঙ্ক ছড়ায়। রাতে কেউ বা কারা এলাকায় গরু চুরি করতে এসেছিল বলে হইচই পড়ে যায়। সকালে আবার দু’জনকে গরু চোর সন্দেহে ধরে ফেলে স্থানীয়রা। এরপর তাদের খুঁটিতে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে। পরে পুলিশ এসে দুজনকে নিয়ে যায়। কিন্তু একজনের মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ এসে ভিডিয়ো দেখে কয়েকজনকে আটক করে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘যারা দোষী তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে৷’’ যাঁদেরকে পুলিশ আটক করেছে, তাঁদের মধ্যে যদি কেউ নির্দোষ থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে তিনি দাবি করেছেন৷ এদিকে শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘‘ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। এভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া অপরাধ। পুলিশ সব খতিয়ে দেখছে।’’
গণপিটুনি একটি সামাজিক ব্যাধি। আমরা জানি হিংসা কোনও সমস্যার সমাধান নয়। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। কোনও গুজবে প্রভাবিত হবেন না। কোথাও কোনও সমস্যা হলে সরাসরি পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সুরক্ষিত থাকুন। সমাজকে সুরক্ষিত রাখার ভার আপনারও।