দিনহাটায় গরু চোর সন্দেহে গনপিটুনি, যুবকের মৃত্যু

দিনহাটায় গরু চোর সন্দেহে গনপিটুনি, যুবকের মৃত্যু
Youth Dies in Mob Lynching: কোচবিহারের দিনহাটা থানা এলাকার ঘটনা ৷ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ ৷
Published : September 21, 2026 at 10:01 PM IST
কোচবিহার, 21 সেপ্টেম্বর: দিনহাটায় গরু চোর সন্দেহে এক যুবককে গণপিটুনির অভিযোগ । অভিযোগের তির স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বিরুদ্ধে । ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মীর আলম কবীর (29) নামে এক যুবকের । রবিবার গভীর রাতে দিনহাটা-1 নম্বর ব্লকের বড়শৌলমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাত্রিগাছ এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে । মৃত যুবকের বাড়ি ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দ্রনারায়ণ গ্রামে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে মীর আলম কবীর নিজের কাকার একটি গরু নিয়ে পেটলা এলাকায় আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন । সেই সময় বাত্রিগাছ এলাকায় স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাঁকে গরু চোর সন্দেহে আটক করেন বলে অভিযোগ । এরপর তাঁকে ব্যাপক মারধর করা হয় । দীর্ঘক্ষণ মারধরের পর ওই যুবককে রাস্তায় ফেলে চলে যায় অভিযুক্তরা ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করা হয় । তড়িঘড়ি তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
ঘটনার খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । ঘটনায় ইতিমধ্যে চারজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । কী কারণে ওই যুবককে আটক করা হয়েছিল এবং কারা তাঁকে মারধর করেছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
মৃতের বাবা কাচু মিয়া বলেন, ‘‘দিনে গরু নিয়ে যেতে অসুবিধা । তাই রাতেই গরু নিয়ে যাচ্ছিল । ওর সঙ্গে আরও দু’জন ছিল । বাকিদের ছেড়ে দিলেও কবীরকে ধরে মারধর করে ওরা। ফোন করে টাকাও দাবি করে । এরপর মেরে রাস্তায় ফেলে রাখে । স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে । তারপর খবর পেয়ে হাসপাতালে যাই ।’’
যদিও গরুটিকে কেন্দ্র করে কীভাবে চুরির সন্দেহ তৈরি হল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । ঘটনায় পাঁচজনের নামে দিনহাটা থানায় অভিযোগ করা হয়েছে । গণপিটুনির ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা । এই বিষয়ে দিনহাটা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘মৃতের বাবা পাঁচজনের নামে অভিযোগ করেছে । ইতিমধ্যে চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।’’
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