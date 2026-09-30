ETV Bharat / state

সান্দাকফু-ফালুট ট্রেকে মৃত্যু যুবকের, পাহাড়ে অব্যাহত 'হাই অল্টিটিউড' আতঙ্ক

Sandakphu-Phalut trek high-altitude scare: সান্দাকফু-ফালুট সীমান্ত ট্রেকিং রুটে প্রাণ হারালেন উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের বাসিন্দা প্রিয়তোষ অধিকারী।

trekker named Priyotosh Adhikari
সান্দাকফু-ফালুট ট্রেকে মৃত্যু যুবকের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 6:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 30 সেপ্টেম্বর: হিমালয়ের অপরূপ দৃশ্য উপভোগের স্বপ্ন নিমেষেই বদলে গেল বিষাদে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 12 হাজার ফুট উঁচুতে সান্দাকফু-ফালুট সীমান্ত ট্রেকিং রুটে প্রাণ হারালেন উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের বাসিন্দা প্রিয়তোষ অধিকারী (26)। তিনি তুফানগঞ্জের বাসিন্দা দীনবন্ধু অধিকারীর ছেলে। মঙ্গলবার রাতে ফালুট থেকে সান্দাকফু যাওয়ার পথে আচমকাই এই ঘটনাটি ঘটে।

প্রশাসনের তরফে প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রিয়তোষ একা নন, তাঁর চার বন্ধু ও একজন স্থানীয় সিকিম গাইডের সঙ্গে ওই অভিযানে বেরিয়েছিলেন ৷ দলটি বাংলা-সিকিম সীমানা থেকে সরাসরি যাত্রার বদলে সিকিমের ওখরে হয়ে পাহাড়ি ট্রেইল ধরে ফালুটে প্রবেশ করেছিল। ফালুটে পৌঁছনোর পর রাতযাপনে থাকা অবস্থায় রাতে হঠাৎই তীব্র অসুস্থবোধ করেন প্রিয়তোষ ৷ দুর্গম পাহাড়ি এলাকা ও কনকনে ঠান্ডার মধ্যে প্রাথমিক শুশ্রূষার চেষ্টা করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। রাতের অন্ধকারেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ওই তরুণ।

trekker named Priyotosh Adhikari
ফালুট থেকে সান্দাকফু যাওয়ার পথে আচমকাই এই ঘটনাটি ঘটে (ইটিভি ভারত)

ঘটনার খবর পাওয়ার পরই পদক্ষেপ করে পর্যটন দপ্তর ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। সান্দাকফু এবং মানেভঞ্জনে মোতায়েন পর্যটন বিভাগের টিম উদ্ধারকাজ শুরু করে। ল্যান্ড রোভার অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় অতি দুর্গম পথ থেকে দেহ নামিয়ে এনে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হয় দার্জিলিং সদর হাসপাতালে। আকস্মিক হৃদরোগ নাকি মারাত্মক 'অল্টিটিউড সিকনেস'—ঠিক কী কারণে মৃত্যু, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিক্কর।

হিমালয়ের সিঙ্গলীলা শৈলশিরা পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও, পর্যাপ্ত শারীরিক প্রস্তুতি ছাড়া দ্রুত উচ্চতায় ওঠা প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে ৷ গত দুই-তিন বছরে এই একই রুটে বারবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ 2024 সালের মে মাসে (উত্তর দিনাজপুর) কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা তন্ময় কুণ্ডু (29) সান্দাকফু ভ্রমণের পর শ্বাসকষ্ট ও পেটের সমস্যা নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

trekker named Priyotosh Adhikari
পাহাড়ে অব্যাহত 'হাই অল্টিটিউড' আতঙ্ক (ইটিভি ভারত)

2024 সালে নভেম্বরে কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা আশিস ভট্টাচার্য (58) নামে এক পর্যটক সান্দাকফুতে নৈশযাপনের সময় তীব্র শ্বাসকষ্টে মারা যান ৷ 2024 ডিসেম্বরে দমদমের এক তরুণ পর্যটক সান্দাকফু সংলগ্ন তুমলিংয়ের এক হোটেলে রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান। গত মার্চে দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা এক প্রাক্তন পুলিশ কর্মী, চন্দ্রশেখর ঘোষ (63), তুমলিংয়ে বুক ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান ৷ অতীতেও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে 2017 সালে ফালুটে এক মার্কিন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া, 2016 সালেও সল্টলেকের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পোদ্দার ফালুটে শ্বাসকষ্টের কারণে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

ঘটনায় স্বাস্থ্যবিধি ও নজরদারির অভাবের অভিযোগ উঠেছে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চতাজনিত অসুস্থতা প্রতিরোধে মানেভঞ্জনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা ও সচেতনতা শিবির চালুর কথা বলা হলেও, সমতল এলাকা থেকে অনেক পর্যটকই কোনও ধরনের 'অ্যাক্লাইমাটাইজেশন' (উচ্চতার সঙ্গে শরীরকে খাপ খাইয়ে নেওয়া) ছাড়া দ্রুত 12,000 ফুটের ওপর উঠে যাচ্ছেন ৷ পাশাপাশি, অনেক দল তথ্যকেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত না-করে বা নির্দেশিকা না-মেনে ওখরে বা বিকল্প সীমান্ত পথ দিয়ে পাহাড়ে উঠছেন, যা বিপদের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে ৷

TAGGED:

TREKKER PRIYOTOSH ADHIKARI
TREKKER TRAGICALLY DIED
সান্দাকফু ট্রেকে মৃত্যু
তুফানগঞ্জের প্রিয়তোষ অধিকারী
SANDAKPHU PHALUT TREKKING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.