কল্যাণী রোডে ইট বোঝাই লরি উল্টে মৃত্যু যুবকের, পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-অবরোধ এলাকাবাসীর
Youth dies brick-laden lorry overturns: কল্যাণী রোডে পথ দুর্ঘটনার বলি হল এক যুবক। পুলিশের গাফিলতির জেরে এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ ৷
Published : November 28, 2026 at 5:55 PM IST
ব্যারাকপুর, 28 নভেম্বর: নিমতার পর আবারও কল্যাণী রোডে পথ দুর্ঘটনার বলি যুবক ৷ ঘটনায় পুলিশের গাফিলতির অভিযোগ তুলে পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অবরোধ এলাকাবাসীর ৷ যার জেরে ব্যাপক গন্ডগোল ছড়ায় ঘোলা তেঘরিয়া এলাকায়।
ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ঘোলা তেঘরিয়া মল্লিক পাড়া এলাকায়। শনিবার দুপুরে কল্যাণী রোডের তেঘরিয়া মল্লিক পাড়ায় ইট বোঝাই লরি পাল্টি খেয়ে যায়। রোডের পাশে একটি দোকানে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবক লরির তলায় চাপা পড়ে যান বলে অভিযোগ। চাপা পড়া দু'জনকে উদ্ধার করতে গিয়ে এলাকাবাসী দেখেন ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷
অপরজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বারবার কল্যাণী রোডে একই ঘটনা ঘটার জেরে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী এরপর কল্যাণী রোড অবরোধ করে। দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে রাস্তা ৷ মুড়াগাছা থেকে এমবি রোড যাওয়ার লেন স্থানীয় লোকজন অবরোধ করে ৷ পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভও দেখায় তারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে নিমতা থানা ও ঘোলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।
এলাকাবাসীদের দাবি, দু'দিন আগে এক স্থানীয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের এই রাস্তাতেই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ৷ সেই সময়ও সাধারণ মানুষ এলাকার রাস্তাঘাট ঠিক করার দাবি তুলেছিলেন ৷ সেই সঙ্গে ট্রাফিকের বিরুদ্ধেও বিস্তর অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু তারপরেও ঘুম ভাঙেনি প্রশাসনের।
ফের ওই একই কল্যাণী রোডে এক যুবকের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে এলাকার মানুষ। এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তা অবরোধে নামে ৷ পুলিশ সামাল দিতে গেলে তারা পুলিশের সঙ্গে প্রথমে বচসা পরে হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়ে ৷
স্থানীয়দের আরও দাবি, দিনের পর দিন এই কল্যাণী রোডে দুর্ঘটনার বলি হচ্ছে একের পর এক প্রাণ ৷ ফলে এলাকাবাসী আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। দু'দিন আগেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ৷ এবার ইট বোঝাই লরিটি বেপরোয়া গতিতে আসার ফলে উল্টে যায় ৷ সেই গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে সাইফুল মোল্লার। তবে, এই দুর্ঘটনার পিছনে পুলিশের গাফিলতির অভিযোগ তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
জানা গিয়েছে, এই যুবক গাড়ি সার্ভিসিংয়ের জন্য এসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন একটি দোকানে দাঁড়িয়ে। অভিযোগ মুড়াগাছা থেকে পুলিশের ভ্যান এই ইট বোঝাই গাড়িটিকে ধাওয়া করছিল। তখনই ওভারলোড চারচাকাটি ভ্যানটি দ্রুতগতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। আর তখনই ইটের তলায় চাপা পড়ে যান দুই যুবক।
এই ঘটনায় পুলিশি গাফিলতির অভিযোগ তুলছেন এলাকাবাসীরা ৷ তাঁদের দাবি, এর আগেও পুলিশের তাড়া করার জেরে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ প্রত্যক্ষদর্শী কালাম মোল্লা বলেন, "মুড়াগাছা থেকে এই ইট বোঝাই গাড়িটিকে ধাওয়া করছিল পুলিশ। গাড়িটি কল্যাণী এক্সপ্রেস এর নীচ দিয়ে দ্রুত গতিতে টার্ন নিয়ে অন্য রাস্তায় উঠতে গিয়ে উল্টে যায় ৷ গাড়িতে থাকা ইটের তলায় চাপা পড়ে যান দুই যুবক। তাতেই একজনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে।"
পুলিশ এমন ঘটনা ঘটবে না বলে আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।