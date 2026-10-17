সপ্তমীর ভোরে শহরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! SUV-বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল যুবকের

সপ্তমীর ভোরে শহরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! SUV-বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল যুবকের
Saptami Morning Anandapur Accident: আনন্দপুরে গাড়ি-বাইকের সংঘর্ষে প্রাণ গেল যুবকের ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও এক আরোহী। পলাতক চারচাকার চালক ৷
Published : October 17, 2026 at 11:01 AM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: শহরের বুকে ফের এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা কেড়ে নিল তরতাজা এক যুবকের প্রাণ। গভীর রাতের নীরবতা ভেঙে শনিবার ভোরের আলো ফোটার আগেই কলকাতার আনন্দপুর ক্রসিং এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এসইউভি ও মোটরবাইকের। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও এক আরোহী।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ ভোর আনুমানিক সাড়ে চারটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল, চৌবাগা রোড ও আনন্দপুর রোডের ক্রসিং, যা স্থানীয়ভাবে 'আর্বানা ক্রসিং' নামেই সমধিক পরিচিত, সেখানেই এই বিপর্যয় নেমে আসে। ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "আমরা এই ঘটনা তদন্তে নেমেছি৷"
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, একটি মোটরবাইকে করে দুই যুবক চৌবাগা রোড ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে যাচ্ছিলেন। আর্বানা মোড়ের কাছে এসে তাঁরা আনন্দপুর রোডের দিকে বাঁক নেওয়ার চেষ্টা করেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই বিপরীত দিক থেকে, অর্থাৎ আনন্দপুর রোড ধরে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যাওয়া তীব্র গতিতে ছুটে আসছিল একটি কালো রঙের বিলাসবহুল চারচাকা গাড়ি। মোড় ঘোরার সময় চোখের পলকে দুই যানের মধ্যে ভয়ানক মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।
সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে বাইক চালক ও আরোহী ছিটকে রাস্তার উপর পড়েন। দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাণঘাতী চোট পান বাইকচালক প্রত্যুষ পানাই (30)। অন্যদিকে, বাইকের পিছনে বসে থাকা প্রসূন কুমারও (27) গুরুতর জখম হন। প্রসূন ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা জেলার গান্ধিনগরের সুশীল পণ্ডিতের ছেলে ৷ তিনি স্থানীয় মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউটের ছাত্র বলে জানা গিয়েছে।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। বাইকচালক প্রত্যুষকে কলকাতার নীলরতন সরকার (NRS) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছাত্র প্রসূন কুমারকে বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়।
তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে, যা দুর্ঘটনার ভয়াবহতা ও বিপদ বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জানা যাচ্ছে, দুর্ঘটনার সময় বাইক চালক বা আহত আরোহী, কারও হেলমেট না-থাকায় মাথা ও মস্তিষ্কে সরাসরি মারাত্মক আঘাত লেগে মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে ইঙ্গিত মিলেছে , বাইকের দুই আরোহীই সেই সময় মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। দুর্ঘটনার পরই ঘাতক গাড়িটির চালক গাড়িটি ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে অন্ধকারে পালিয়ে যান।
খবর পেয়ে আনন্দপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি এবং দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া মোটরবাইকটিকে বাজেয়াপ্ত করে ৷ ঘাতক চারচাকা গাড়িটির ভিনরাজ্যের নম্বর প্লেট ও মালিকানার সূত্র ধরে পলাতক চালককে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। ক্রসিংয়ের আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা, যাতে ঠিক কোন পরিস্থিতিতে এই দুর্ঘটনা ঘটল এবং কার গাফিলতি ছিল তা স্পষ্ট হয়।