বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর, যুবকের মুখে প্রস্রাবের অভিযোগ; নৈহাটিতে চাঞ্চল্য

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর, যুবকের মুখে প্রস্রাবের অভিযোগ; নৈহাটিতে চাঞ্চল্য
ত্রিকোণ প্রেমের জেরে নৈহাটিতে অত্যাচারিত এক যুবক ৷ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হলেও কিছুক্ষণের মধ্যে জামিন হয়ে যায় তাদের ৷ এই নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক ৷
Published : December 1, 2025 at 8:41 PM IST
নৈহাটি, 1 ডিসেম্বর: ত্রিকোণ প্রেমের জেরে এক যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সারারাত মারধর ৷ পরে মুখে প্রস্রাব করে দেওয়ার অভিযোগ । নৃশংস অত্যাচারের সেই ভিডিয়ো করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অভিযুক্তরা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার নৈহাটিতে ৷ অভিযুক্ত 2 যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ লঘু ধারা রুজু করায় জামিন পেয়ে যায় তারা ৷ সেই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ৷ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল বিধায়ক ৷
এদিকে, বিতর্ক শুরু হতেই চাপে পড়ে পুলিশ ওই দুই অভিযুক্তকে ফের গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে । এই বিষয়ে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "রবিবার রাতে অভিযুক্ত জিৎ সরকার ও শুভ্রনীল কিস্কুকে আবারও গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা ও আগ্নেয়াস্ত্রের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । সোমবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের 4 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ।"
ঘটনাটি নৈহাটির জেঠিয়া থানার রবীন্দ্রনগর এলাকার । জানা গিয়েছে, জিৎ সরকারের সঙ্গে বছর দু'য়েক আগে স্থানীয় এক যুবতীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে । পরে সেই সম্পর্কে ফাটল ধরতেই জেঠিয়ার জোনপুরের এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন ওই যুবতী ৷ এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে ঝামেলা চলছিল দুই বন্ধুর মধ্যে ।
গত 28 নভেম্বর রাতে ফোন করে বাড়ি থেকে ওই যুবককে ডেকে আনেন জিৎ । অভিযোগ, প্রথমে তাঁকে একটি বারে নিয়ে মদ্যপান করানো হয় ৷ তারপর রবীন্দ্রনগরের একটি আমবাগানে নিয়ে গিয়ে রাতভর মারধর করা হয় ৷ এমনকী, তাঁর মুখে প্রস্রাব করা হয় বলেও অভিযোগ নির্যাতিত যুবকের ৷ বান্ধবীর প্রাক্তন প্রেমিক ও তার পরিচিত এক বন্ধু এই ঘটনা ঘটায় বলে অভিযোগ ।
আক্রান্ত যুবকের দাবি, প্রেমের এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার হুমকি দিয়ে গত 19 নভেম্বর জিৎ ও তার দলবল চড়াও হয় তাঁর বাড়িতে । ঝামেলা খানিক মিটমাট হয়ে যায় ৷ গত 28 নভেম্বর হঠাৎ তাঁকে ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসেন জিৎ ও তাঁর বন্ধু শুভ্রনীল । এরপর বারে নিয়ে গিয়ে মদ্যপান করানোর পর এলাকারই একটি আমবাগানে নিয়ে এসে অত্যাচার করা হয় । এমনকী, ভিডিয়ো করে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
নির্যাতিত যুবক ও তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ কিন্তু তুলনামূলক লঘু ধারায় মামলা হওয়া পরে তাদের জামিন দিয়ে দেয় আদালত ৷ এই নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে নির্যাতিত যুবকের পরিবার ও স্থানীয়রা ৷ আক্রান্ত যুবকের মা বলেন, "আমার ছেলেকে যেভাবে মারা হয়েছে তা দেখলে যে কেউই শিউরে উঠবে । এই ঘটনার বিচার চাই । কেন অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে গেল ? তা পুলিশই বলতে পারবে ।"
ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন নৈহাটির তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দে । তিনি বলেন, "ঘটনাটি আমার কানে এসেছে । ত্রিকোণ প্রেমের জেরে এই ঘটনা ঘটলেও তা অনভিপ্রেত । বারে গিয়ে আগে মদ খাওয়ানো, আটকে রেখে মারধর করা, প্রস্রাব করে দেওয়া, কিছু বলার ভাষা নেই । পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে ৷ কিন্তু এমনই ধারা দিয়ে আদালতে পাঠিয়েছে, যে জামিনও হয়ে গিয়েছে তাদের । এই নিয়ে ওসি-র কথা বলেছি । নতুন ধারা যুক্ত করে চরম শাস্তির দাবি জানিয়েছি । এই অপরাধের কোনও ক্ষমা নেই । ভিডিয়ো আমিও দেখেছি, মারাত্মক দৃশ্য ।"
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে খড়দার তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন । দলের গোষ্ঠীকোন্দলে আহত এক কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন । পুলিশ দুষ্কৃতীদের দালালি করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি । এবার পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ শাসকদলের আরও এক বিধায়ক ।