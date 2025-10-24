বক্স খাটের ভিতরে যুবকের দেহ, রহস্যজনক মৃত্যু পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে
দীর্ঘক্ষণ কোনও সাড়া-শব্দ না-পাওয়ায় হোটেলের ঘর খুলে তল্লাশি কর্মীদের ৷ তল্লাশিতে উদ্ধার হয় অচৈতন্য দেহ ৷
Published : October 24, 2025 at 3:16 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: ভরদুপুরে শহর কলকাতায় হোটেল রুম থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ ৷ শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে পার্ক স্ট্রিটের একটি পাঁচতলা হোটেলে তিনতলার ঘরে ৷ সেখানকার একটি ঘরের বক্স খাটের ভিতরে যুবকের দেহ দেখতে পান কর্মীরা ৷ ঘটনার তদন্তে নেমেছে লালবাজারের হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারা ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, এ দিন সকালের পর ওই ঘর থেকে কোনরকম সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলেও, কেউ না-বেরনোয় সন্দেহ হয় হোটেল কর্তৃপক্ষের ৷ তখন কর্মীরা চাবি দিয়ে ওই ঘরটি খোলেন ৷ কিন্তু, ঘরের মধ্যে কেউ ছিলেন না ৷ রুম ভাড়া নেওয়া অতিথি কোথায় গেলেন, তা জানতে খোঁজ শুরু হয়ে যায় ৷ তখনই হোটোলের এক কর্মী ওই ঘরের ডিভানটি খোলেন ৷ দেখা যায়, খাটের বক্সের ভিতর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন বছর 25-এর এক যুবক ৷
দ্রুত হোটেল কর্তৃপক্ষ পার্ক স্ট্রিট থানায় খবর দেয় ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় ৷ সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের শরীরে বড় কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি ৷ তবে, যে ভঙ্গিমায় দেহটি বক্স খাটে রাখা ছিল, তা স্বাভাবিক নয় বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করছেন আধিকারিকরা ৷ ফলে এটি খুন হলেও হতে পারে বলে অনুমান পুলিশের ৷
অন্যদিকে, দেহ উদ্ধারের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান ৷ তাঁরা সেখানে গিয়ে হোটেল রুম থেকে একাধিক নমুনা সংগ্রহ করেছেন এবং রুমটি সিল করে দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি, হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ ও গেস্ট রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা ৷
হোটেলের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই যুবক হোটেলে একা আসেননি ৷ তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন ৷ কিন্তু, তাঁরা সকলে ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ ৷ এই ঘটনায় হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলছেন তদন্তকারীরা ৷ ওই হোটেলের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল, বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা ৷ ফলে বৃহস্পতিবার রাত থেকে এদিন দুপুর পর্যন্ত কারা নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের নামের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, হোটেল কর্তৃপক্ষ রেজিস্টার ঠিকমতো ব্যবহার করত কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের এক আধিকারিকের কথায়, "দেহটি কেউ বা কারা ওই বক্স খাটের ভিতরে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছে ৷ কারণ, বক্স খাটের ভিতর দেহটি যখন উদ্ধার হয়, তার আগে পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছিল না, সেখানে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷ বিছানার চাদর একেবারে পরিপাটিভাবে পাতা ছিল ৷"
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনাটি আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে ধরা হচ্ছে ৷ মৃতের পরিচয় এবং তাঁর সঙ্গীদের খোঁজে জোর তল্লাশি চলছে ৷" রহস্যজনক এই মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে পার্ক স্ট্রিটের হোটেল পাড়ায় ৷