ক্লাব ঘরে টিভি দেখা নিয়ে বিবাদ, দু'দিন পর যুবকের দেহ উদ্ধারে গোপালনগরে চাঞ্চল্য
পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, টিভি দেখা নিয়ে বিবাদের জেরেই বন্ধুরা বিশ্বজিৎকে পিটিয়ে খুন করেছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : August 7, 2026 at 1:30 PM IST
গোপালনগর, 7 অগস্ট: টিভি দেখা নিয়ে ক্লাবঘরে বন্ধুদের মধ্যে বচসা হয়েছিল । তিনদিন পরে ক্লাবের পাশে মাঠের মধ্যে রহস্যজনকভাবে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার । শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার গোপালনগর থানার পাল্লা গ্রামে ।
পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ মুন্ডা (25)। ঘটনায় জড়িত অভিযোগে পুলিশ ইতিমধ্যে একজনকে আটক করেছে । উত্তেজনা থাকায় এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্বজিৎ ভিনরাজ্যে সেন্টারিংয়ের কাজ করতেন । কয়েক মাস আগে বাড়ি ফিরেছেন । তারপর আর যাননি । তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়িতে থাকেন । মঙ্গলবার রাতে পাড়ার ক্লাবে টিভি দেখা নিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বচসা হয় । বৃহস্পতিবার বিকেলেও সেই বচসার জের ছিল । রাত ন'টা নাগাদ বিশ্বজিৎ বাড়িতে ভাত খেতে বসেছিলেন । সেই সময় কয়েকজন বন্ধু তাঁকে জরুরি দরকার আছে বলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় । তারপর রাতে আর বিশ্বজিৎ বাড়ি ফেরেননি । শুক্রবার সকালে ক্লাবের পাশে পটল খেতের মধ্যে তাঁর রক্তাক্ত নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ।
পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, টিভি দেখা নিয়ে বিবাদের জেরেই বন্ধুরা বিশ্বজিৎকে পিটিয়ে খুন করেছে । নিহত যুবকের দিদি নমিতা মুন্ডা বলেন, "তিন দিন আগে ক্লাবঘরে টিভি দেখা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ভাইয়ের ঝগড়া হয়েছিল । বৃহস্পতিবার বিকেলেও তা নিয়ে গোলমাল চলছিল । রাতে ভাই ভাত খেতে বসেছিল । তখন ওকে কয়েকজন বন্ধু ডেকে নিয়ে যায় । তারপর ভাই রাতে আর বাড়ি ফেরেনি । সকালে পটল খেতের পাশে ভাইয়ের দেহ পড়েছিল । আমাদের ধারণা, বন্ধুরাই ওকে খুন করেছে ।"
নিহত বিশ্বজিতের মা নয়নবালা মুন্ডা বলেন, "ছেলেটা বেড়ে রাখা ভাত রেখে বন্ধুদের সঙ্গে চলে গিয়েছিল । বলেছিল ফিরে এসেই ভাত খাবে । সারারাত আর ছেলে ঘরে ফেরেনি । সকালবেলা শুনলাম, ছেলেকে মেরে পটল খেতের পাশে ফেলে রেখে গিয়েছে ।"
ক্লাবের সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় সরকার বলেন, "আমাদের ক্লাবঘরে অনেক রাত পর্যন্ত ছেলেরা থাকে । তিনদিন আগে টিভি দেখা নিয়ে ওদের মধ্যে একটা গোলমাল হয়েছিল । আজ সকালে শুনলাম, বিশ্বজিৎকে মেরে ফেলা হয়েছে । পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক ।"
বনগাঁর পদস্থ এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "গোপালনগরের ঘটনায় একটি খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে । মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে । ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে । ঠিক কী কারণে খুনের ঘটনাটি ঘটেছে, তা তদন্ত করা হচ্ছে ।"