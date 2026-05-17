বাঁশদ্রোণীতে গ্রেফতার যুবক, উদ্ধার দেশি সেমি-অটোম্যাটিক 2 বন্দুক ও কার্তুজ
শনিবার সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পেয়ে ব্রাঁশদ্রোণী এলাকায় নজরদারি শুরু করে পুলিশ । উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ।
Published : May 17, 2026 at 12:45 PM IST
কলকাতা, 17 মে: কলকাতার বাঁশদ্রোণী এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল । গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ । ধৃতের নাম সত্যব্রত বসু রায় (28)। তিনি নিরঞ্জন পল্লি এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পেয়ে ব্রাঁশদ্রোণী এলাকায় নজরদারি শুরু করে পুলিশ । এরপর অভিযান চালিয়ে সত্যব্রত বসু রায়কে আটক করা হয় । তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় দুটি দেশি তৈরি সেমি-অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং চার রাউন্ড তাজা কার্তুজ। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । এই ঘটনার কথা জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার । তিনি বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে ৷"
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃত ব্যক্তি কোনও অসামাজিক চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন । কী উদ্দেশ্যে ওই আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি, এই অস্ত্র কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এর পিছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।
এই ঘটনায় বাঁশদ্রোণী থানায় অস্ত্র আইনের 25(1বি)(এ) এবং 29 নং ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতকে আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হবে, যাতে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে অস্ত্র পাচার চক্র বা অন্য কোনও অপরাধমূলক যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় ।
এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । বাঁশদ্রোণী এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এলাকায় অপরাধমূলক কার্যকলাপ রুখতে পুলিশের নজরদারি আরও বাড়ানো প্রয়োজন । পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ ।
এদিকে, শনিবার দক্ষিণ কলকাতারই বাঘাযতীন এলাকায় প্রকাশ্য রাস্তায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে ৷ ব্যস্ত সময়ে এক ব্যক্তির উপর কাটারি নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ । হামলায় গুরুতর জখম অবস্থায় জনৈক ব্যবসায়ী অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়কে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় ।