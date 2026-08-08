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বাথরুম থেকে চিৎকার মহিলার, এল না রেল পুলিশ ; আলিপুরদুয়ারে চলন্ত ট্রেনে অন্তঃসত্ত্বাকে 'ধর্ষণ'

ট্রেনে ফের নারী নিরাপত্তা নিয়ে উঠল বড় প্রশ্ন। সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসে দিল্লি থেকে আসছিলেন ওই আদিবাসী মহিলা ৷ তিনি অন্তঃসত্ত্বার কথা জানালেও অভিযুক্ত তাঁকে রেহাই দেয়নি।

ALIPURDUAR WOMEN RAPE IN EXPRESS
আলিপুরদুয়ার জংশন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 5:39 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 8 অগস্ট: রেলপথে ফের প্রশ্নের মুখে নারী নিরাপত্তা ! চলন্ত ট্রেনে অন্তঃসত্ত্বার ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লি-আলিপুরদুয়ার জংশনগামী আপ সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসে ছিলেন ওই অন্তঃসত্ত্বা আদিবাসী গৃহবধূ ৷ তাঁর দাবি বৃহস্পতিবার রাতে ট্রেনটি যখন হাসিমারা হয়ে আলিপুরদুয়ারের দিকে যাচ্ছিল তখনই তিনি অত্যাচারের শিকার হন ৷ নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে রেল পুলিশ।

শুক্রবার তাকে আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করা হলে ধৃতকে তদন্তের স্বার্থে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দেয় আদালত ৷ ধৃতকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছেন GRP-র পুলিশ সুপার ইন্দ্রবদন ঝাঁ ৷ তিনি বলেন, "অভিযুক্তকে আমরা গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করেছিলাম ৷ তাকে পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।"

পুলিশ আরও জানিয়েছে, আলিপুরদুয়ার 2 নম্বর ব্লকের বাসিন্দা বছর কুড়ির ওই গৃহবধূ দিল্লিতে তাঁর দিদির বাড়ি থেকে নিজবাড়িতে ফিরছিলেন। একা ভ্রমণ করায় তিনি বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের কামরায় ছিলেন। রাতে ট্রেনটি হাসিমারায় পৌঁছতেই পুরো কামরা ফাঁকা হয়ে যায়। সেখানে ওই গৃহবধূ ছাড়া অসমের বাসিন্দা অভিযুক্ত যুবকই ছিল বলে জানা গিয়েছে।

এও অভিযোগ হাসিমারা স্টেশন ছেড়ে ট্রেনটি জঙ্গলপথে ঢোকার পর সুযোগ বুঝে ওই যুবক গৃহবধূকে জোর করে কামরার বাথরুমে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণ করে। নির্যাতিতার দাবি, তিনি অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা জানালেও অভিযুক্ত তাঁকে রেহাই দেয়নি। নিজেকে রক্ষা করতে তিনি চিৎকার করেন । কিন্তু সে সময় কামরায় রেল পুলিশের কোনও কর্মী বা অন্য যাত্রী কেউ ছিলেন না ।

হাসিমারা থেকে আলিপুরদুয়ার জংশনের মধ্যে কোনও স্টপেজ না-থাকায় ট্রেনটি সরাসরি আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছয়। সেখানে নির্যাতিতার চিৎকার শুনে কর্তব্যরত GRP আধিকারিকরা অভিযুক্তকে আটক করেন। পরে নির্যাতিতার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 64 ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

বর্তমানে নির্যাতিতা আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছয় তাঁর পরিবার। হাসপাতাল থেকেই তিনি অভিযোগ করেন, একা পেয়ে তাঁকে জোর করে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বারবার সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেও কোনও রেল পুলিশের দেখা পাননি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলন্ত ট্রেনে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও রেলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে GRP।

TAGGED:

চলন্ত ট্রেনে অন্তঃসত্ত্বাকে ধর্ষণ
SIKKIM MAHANANDA EXPRESS
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ALIPURDUAR WOMEN RAPE IN EXPRESS

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