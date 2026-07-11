মানিকচকে স্কুল ছাত্রীদের উদ্দেশে অশালীন অঙ্গভঙ্গি ! ধৃত যুবক
ছাত্রীদের অভিযোগ, এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার এমন ঘটনা ঘটিয়েছে ওই তরুণ ৷ তবে কোনওবার তাকে হাতেনাতে ধরা যায়নি ৷
Published : July 11, 2026 at 8:24 PM IST
মালদা, 11 জুলাই: স্কুলে ক্লাস করছেন দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা ৷ দোতলার ক্লাসরুম থেকে স্কুল চত্বরের বাইরের অংশ পরিষ্কার দেখা যায় ৷ আবার বাইরে থেকে দেখা যায় ক্লাসরুমের ভিতরের অনেকটা ৷ বিকেলের দিকে সেই ক্লাসরুমের বাইরে প্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় হাজির হয় এক তরুণ ৷ অভিযোগ, ক্লাসরুমের জানালার পাশে বসে থাকা ছাত্রীদের উদ্দেশে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করছিল সে ৷
ছাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি জানান ক্লাসের সহপাঠীদের ৷ অন্য পড়ুয়ারা দ্রুত ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে তাড়া করে ওই তরুণকে হাতেনাতে ধরে ফেলে ৷ তাকে ধরে নিয়ে আসা হয় স্কুলে ৷ মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ ৷ যদিও শিক্ষকদের তৎপরতায় ছাত্ররা শেষমেশ নিরস্ত্র হয় ৷ ওই তরুণকে প্রধান শিক্ষকের ঘরে আটকে রেখে খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায় ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শনিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে অভিযুক্তকে 10 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য দায়রা বিচারক ৷
ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানা এলাকার একটি স্কুলে ৷ ছাত্রীদের অভিযোগ, এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার এমন ঘটনা ঘটিয়েছে অভিযুক্ত ওই তরুণ ৷ তবে কোনওবার তাকে হাতেনাতে ধরা যায়নি ৷ স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী বলেন, “আমি ব্যক্তিগতভাবে ওর এহেন বিকৃত মানসিকতার শিকার হয়েছি ৷ কিছুদিন আগে গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে পড়ে বাড়ি ফেরার সময়ও সে আমায় দেখে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে ৷ আমাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল মন্তব্যও করে ৷ অবশেষে তাকে ধরা গিয়েছে ৷ পরে জানতে পারি, শুধু আমার সঙ্গে নয়, আমার ক্লাসের আরও অনেক মেয়ের সঙ্গেই ও এমন ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ আমরা ওর কঠোর শাস্তি দাবি করছি ৷”
এনিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য কথা বলতে রাজি হয়নি ৷ জেলা পুলিশের এক আধিকারীক বলেন, “স্কুল কর্তৃপক্ষের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আজ তাকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে ৷”